Irodalmi kvíz: emlékszel még a történet főhősére? Most kiderül, mennyire figyeltél a magyarórákon

Ezzel az irodalmi kvízzel nemcsak a memóriádat, hanem a tudásodat is tesztelheted. Némely kérdésre azért illik tudni a választ, úgyhogy kösd föl azt a bizonyos gatyát!
Irodalmi kvíz, amely feleleveníti az iskolai napokat
Kvízünkkel tesztelheted, hogy mennyire vagy otthon a szépirodalom világában. Bizonyára emlékszel még az általános iskolás vagy gimnáziumi magyar órákra, ahol a tanár próbálta beléd verni, hogy mi a különbség az elbeszélő költemény és a verses regény között, vagy éppen azt, hogy hogyan érdemes elemezni egy verset.
Irodalmi kvízek a tudásod és a memóriád tesztelésére
Vannak olyan kvízeink, ahol azt ellenőrizheted le, hogy vajon tudod-e az adott vers folytatását vagy éppen annak költőjét, de azt is lecsekkolhatod, hogy te vajon most átmennél-e a magyar érettségin. Sőt, azt is megnézheted, hogy mennyire emlékszel a magyar költők múzsáira. Némely tesztünk pedig bizony még a magyartanárokat is megizzasztaná. Ezzel a kvízzel viszont a történet főszereplőjére kell visszaemlékezned. Tekerd vissza emlékezeted szalagját arra az időre, amikor ezeket az alkotásokat olvastad, vagy csak épp tanultál róluk. Csalni pedig természetesen nem ér!
Emlékszel a történet főhősének nevére?
1/8 Hogy hívják az Íliász főhősét, akinek a haragja köré fonódik az eposz, és aki az egyik legnagyobb görög harcos volt?
2/8 Mi az eredeti neve János vitéznek?
3/8 Ki József Attila Mama című versének központi alakja, akit megszólít a lírai én?
4/8 Hogy hívják Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének érzékeny és jólelkű főszereplőjét?
5/8 Hogy hívták A Pál utca fiúk vezetőjét?
6/8 Hogy hívták Édes Anna ellenpólusát Kosztolányi Dezső regényében?
7/8 Hogy hívják a főhőst Kafka novellájában, Az átváltozásban?
8/8 Hogy hívják az Utas és a holdvilág főszereplőjét Szerb Antal regényében?
Ezt tanulhattad meg a kvízünkből
Az ilyen kuriózumok nemcsak a műveltséged és a tudásod tesztelésére jók, hanem a múltba is el tudnak repíteni. Emlékszel arra, ahogy az iskolapad mögül figyeltél a magyar órákon, közben néha-néha felvihogtatok a legjobb barátnőddel, és arra vártatok, hogy mikor lesz már szünet, hogy az iskolai szociális életeteket is élni tudjátok? Ez az irodalmi kvíz tehát nemcsak arra vezetett rá, hogy néha érdemes lenne levenni a polcról egy-két klasszikust – hiszen a kötelező olvasmányok nem hiába lettek azok –, hanem arra is, hogy fel kellene venned a kapcsolatot az osztálytársaiddal, hiszen milyen régen is voltak azok a régi szép idők!
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