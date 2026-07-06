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Irodalmi kvíz: emlékszel még a történet főhősére? Most kiderül, mennyire figyeltél a magyarórákon

olvasottság irodalmi kvízek műveltség
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Olvasottság ide vagy oda, azért vannak olyan művek, melyeket akkor sem kapunk le a polcról, ha épp megrögzött szépirodalom-olvasók vagyunk. Ez persze nem azért van, mert ne lennének az adott művek zseniálisak, sokkal inkább azért, mert azok az általános iskolás és gimnáziumi órákhoz kötődnek. Te emlékszel még a főhősök neveire? Az irodalmi kvízünkből kiderül!

Ezzel az irodalmi kvízzel nemcsak a memóriádat, hanem a tudásodat is tesztelheted. Némely kérdésre azért illik tudni a választ, úgyhogy kösd föl azt a bizonyos gatyát!

irodalmi kvíz – történetek főszereplői
Emlékszel, hogy hívták a szépirodalmi hősöket?
Forrás: Shutterstock

Irodalmi kvíz, amely feleleveníti az iskolai napokat

Kvízünkkel tesztelheted, hogy mennyire vagy otthon a szépirodalom világában. Bizonyára emlékszel még az általános iskolás vagy gimnáziumi magyar órákra, ahol a tanár próbálta beléd verni, hogy mi a különbség az elbeszélő költemény és a verses regény között, vagy éppen azt, hogy hogyan érdemes elemezni egy verset.

Irodalmi kvízek a tudásod és a memóriád tesztelésére

Vannak olyan kvízeink, ahol azt ellenőrizheted le, hogy vajon tudod-e az adott vers folytatását vagy éppen annak költőjét, de azt is lecsekkolhatod, hogy te vajon most átmennél-e a magyar érettségin. Sőt, azt is megnézheted, hogy mennyire emlékszel a magyar költők múzsáira. Némely tesztünk pedig bizony még a magyartanárokat is megizzasztaná. Ezzel a kvízzel viszont a történet főszereplőjére kell visszaemlékezned. Tekerd vissza emlékezeted szalagját arra az időre, amikor ezeket az alkotásokat olvastad, vagy csak épp tanultál róluk. Csalni pedig természetesen nem ér!

Emlékszel a történet főhősének nevére?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Hogy hívják az Íliász főhősét, akinek a haragja köré fonódik az eposz, és aki az egyik legnagyobb görög harcos volt?
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2/8 Mi az eredeti neve János vitéznek?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Ki József Attila Mama című versének központi alakja, akit megszólít a lírai én?
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4/8 Hogy hívják Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének érzékeny és jólelkű főszereplőjét?
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5/8 Hogy hívták A Pál utca fiúk vezetőjét?
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6/8 Hogy hívták Édes Anna ellenpólusát Kosztolányi Dezső regényében?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Hogy hívják a főhőst Kafka novellájában, Az átváltozásban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Hogy hívják az Utas és a holdvilág főszereplőjét Szerb Antal regényében?

Ezt tanulhattad meg a kvízünkből

Az ilyen kuriózumok nemcsak a műveltséged és a tudásod tesztelésére jók,  hanem a múltba is el tudnak repíteni. Emlékszel arra, ahogy az iskolapad mögül figyeltél a magyar órákon, közben néha-néha felvihogtatok a legjobb barátnőddel, és arra vártatok, hogy mikor lesz már szünet, hogy az iskolai szociális életeteket is élni tudjátok? Ez az irodalmi kvíz tehát nemcsak arra vezetett rá, hogy néha érdemes lenne levenni a polcról egy-két klasszikust – hiszen a kötelező olvasmányok nem hiába lettek azok –, hanem arra is, hogy fel kellene venned a kapcsolatot az osztálytársaiddal, hiszen milyen régen is voltak azok a régi szép idők!

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