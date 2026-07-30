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140 fölött van az IQ-d, ha megtalálod a kakuktojást 13 másodperc alatt

fejtörő iq IQ-teszt kakukktojás
Life.hu
2026.07.30.
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Első pillantásra minden betű egyforma, van azonban közöttük egy kakukktojás. Mindössze 13 másodperced van arra, hogy megtaláld a fordított N betűt a sok M között.

A vizuális fejtörők alaposan próbára teszik a megfigyelőképességet. Ebben az IQ-tesztben a világoszöld háttéren sötétzöld M betűk sorakoznak, közéjük azonban egy fordított N betűt csempésztek. Nézd végig alaposan a sorokat! Csak a különösen éles szemű játékosok találják meg 13 másodperc alatt a hibát. Indítsd az órát!

IQ-teszt: 13 másodperc alatt kell megtalálni a kakukktojást
IQ-teszt: 13 másodperc alatt kell megtalálni a kakukktojást
Forrás: jagranjosh.com

Akinek sikerült időben megtalálnia a kakukktojást, annak kiváló a megfigyelőképessége, az IQ-ja 140 fölött lehet. Aki most nem járt sikerrel, annak sem kell aggódnia: ha gyakorol, a következő tesztek már jobban mehetnek.

Az IQ-teszt megoldása:

A fordított N betű alulról a harmadik sorban, balról az ötödik helyen rejtőzik.

Spot the letter N-sol - 22

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