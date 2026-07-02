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Kiderült, hogyan halt meg Peter Falk lánya: a rendőrség új részleteket közölt

Világsztár peter falk haláleset
Horváth Angéla
2026.07.02.
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Peter Falkot a világ Columbo hadnagy szerepében ismerte meg: a ballonkabátos, látszólag szórakozott, mégis zseniális nyomozó évtizedekig szórakoztatta közönséget. A magánéletében azonban nem volt minden rendben: több családi konfliktus és fájdalmas tragédia is kísérte sorsát.

Peter Falk örökbe fogadott lánya, a 60 éves Jacqueline önkezével vetett véget az életének Los Angeles-i otthonában. A holttestét április 27-én találták meg a hatóságok, az orvosszakértői vizsgálatok alapján azonban a halála már napokkal korábban, feltehetően április 20-án bekövetkezett.

Peter Falk és lánya, Jackie 1998-ban
Peter Falk és lánya, Jackie 1998-ban
Forrás: Getty Images

Peter Falk lánya több búcsúlevelet is hagyott

A rendőrséget Jacqueline Falk legjobb barátnője értesítette, miután napokon át nem tudta elérni őt. A kiérkező járőrök a garázsban találtak rá a nőre. Jacqueline több kézzel írt búcsúlevelet is hátrahagyott, ezek tartalmát azonban a hatóságok a nyomozásra hivatkozva nem hozták nyilvánosságra. A toxikológiai vizsgálatok szerint sem alkohol, sem kábítószer nem játszott szerepet a halálában - írja a Daily Mail.

Peter Falk és első felesége, Alyce Mayo közösen fogadták örökbe két lányukat. A színész és Mayo 1960 és 1976 között voltak házasok, és bár végül elváltak, a szakítás után is jó kapcsolatban maradtak egymással.

Kapcsolatuk akkor romlott meg, amikor Peter Falk másodszor is megnősült. A színész egy évvel a válása után vette feleségül Shera Danesét, az ő érkezése pedig a beszámolók szerint komoly feszültséget okozott. Jacqueline nővére, Catherine később a nyilvánosság előtt vádolta meg mostohaanyját azzal, hogy módszeresen távolt tartotta őt és testvérét az apjuktól.

A helyzet akkor lett különösen súlyos, amikor Peter Falknál előrehaladott Alzheimer-kórt diagnosztizáltak. Danese ekkor sem engedte a lányoknak, hogy lássák az apjukat. 2011-ben akkor sem értesítette őket, amikor apjuk meghalt, a temetésre sem mehettek el.

Jacqueline, nővérével ellentétben nem vitte a nyilvánosság elé a családi konfliktusokat. Míg Catherine harcolt, testvére visszavonultan, a reflektorfénytől távol viselte a történteket.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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