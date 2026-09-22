Megrázó fotók kerültek elő Presley Gerber halála után – Exe osztotta meg őket: mutatjuk a képeket

Cindy Crawford fia, Presley Gerber vasárnap hunyt el 27 éves korában egy Los Angeles-i rehabilitációs intézményben. A tragédia után egykori szerelme, Charlotte D'Alessio is megszólalt: a modell több személyes emléket osztott meg kapcsolatukból, és nem titkolta, mennyire nehéz elfogadnia a történteket.

Charlotte D'Alessio Instagram-oldalán osztott meg fotókat Presley Gerberről.

Forrás: Instagram/Charlotte D'Alessio

Charlotte D'Alessio így búcsúzott Presley Gerbertől

Presley Gerber halála után egykori barátnője, Charlotte D'Alessio érzelmes bejegyzésekkel emlékezett meg róla. A 28 éves kanadai modell körülbelül két évig alkotott egy párt Gerberrel 2018-tól, most pedig korábban nem látott közös pillanatokat is megosztott követőivel.

Az egyik fotón egy stégen ölelik egymást, amelyhez Presley Gerber exe azt írta: „Tiszta szeretet volt közöttünk, ezért pedig hálás vagyok, és így tisztelgek az életed előtt. Több időt érdemeltél volna. Több életet érdemeltél volna. Nagyon dühös vagyok emiatt.”

Charlotte D'Alessio megható szavakkal búcsúzott Presley Gerbertől.

Forrás: Instagram/Charlotte D'Alessio

Egy másik, fekete-fehér közös képhez még személyesebb üzenetet fűzött:

Szeretlek, Pres. Mindig. Odafent és idelent is. Soha ne kételkedj ebben. Mindannyian nagyon szeretünk. Remélem, érzed.

Charlotte D'Alessio és Presley Gerber.

Forrás: Instagram/Charlotte D'Alessio

D'Alessio több emléket is elővett kapcsolatukból: egy régi felvételen például Presley az óceán felé sétál, miközben egy apró fehér kutya követi. „Mindig így fogok emlékezni rád” – írta a videóhoz. A páros a beszámoló szerint Presley húgán, Kaia Gerberen keresztül ismerkedett meg 2017 decemberében.

Presley Gerber a parton.

Forrás: Instagram/Charlotte D'Alessio

Cindy Crawford fia rehabilitációs intézményben halt meg

Cindy Crawford fia vasárnap reggel halt meg abban a rehabilitációs intézményben, ahol tartózkodott. A rendőrség közlése szerint szeptember 20-án 9:35 körül egy feltételezett túladagoláshoz riasztották őket. A helyszínen egy elhunyt felnőtt férfit találtak, idegenkezűségre utaló jelet pedig nem észleltek.

Presley Gerber halálának hivatalos okát egyelőre nem állapították meg, az ügyet feltételezett túladagolásként vizsgálják. A boncolást hétfő reggelre már elvégezték. A beszámolók szerint Presley mindössze előző este érkezett az intézménybe.

A modell korábban nyíltan beszélt drogfüggőséggel, pánikrohamokkal és mentális nehézségekkel kapcsolatos küzdelmeiről, és az év elején egy mexikói klinikán ibogainkezelésen is részt vett.