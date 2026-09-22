Megrázó fotók kerültek elő Presley Gerber halála után – Exe osztotta meg őket: mutatjuk a képeket

Cindy Crawford fia, Presley Gerber vasárnap hunyt el 27 éves korában egy Los Angeles-i rehabilitációs intézményben. A tragédia után egykori szerelme, Charlotte D'Alessio is megszólalt: a modell több személyes emléket osztott meg kapcsolatukból, és nem titkolta, mennyire nehéz elfogadnia a történteket.
Charlotte D'Alessio így búcsúzott Presley Gerbertől
Presley Gerber halála után egykori barátnője, Charlotte D'Alessio érzelmes bejegyzésekkel emlékezett meg róla. A 28 éves kanadai modell körülbelül két évig alkotott egy párt Gerberrel 2018-tól, most pedig korábban nem látott közös pillanatokat is megosztott követőivel.
Az egyik fotón egy stégen ölelik egymást, amelyhez Presley Gerber exe azt írta: „Tiszta szeretet volt közöttünk, ezért pedig hálás vagyok, és így tisztelgek az életed előtt. Több időt érdemeltél volna. Több életet érdemeltél volna. Nagyon dühös vagyok emiatt.”
Egy másik, fekete-fehér közös képhez még személyesebb üzenetet fűzött:
Szeretlek, Pres. Mindig. Odafent és idelent is. Soha ne kételkedj ebben. Mindannyian nagyon szeretünk. Remélem, érzed.
D'Alessio több emléket is elővett kapcsolatukból: egy régi felvételen például Presley az óceán felé sétál, miközben egy apró fehér kutya követi. „Mindig így fogok emlékezni rád” – írta a videóhoz. A páros a beszámoló szerint Presley húgán, Kaia Gerberen keresztül ismerkedett meg 2017 decemberében.
Cindy Crawford fia rehabilitációs intézményben halt meg
Cindy Crawford fia vasárnap reggel halt meg abban a rehabilitációs intézményben, ahol tartózkodott. A rendőrség közlése szerint szeptember 20-án 9:35 körül egy feltételezett túladagoláshoz riasztották őket. A helyszínen egy elhunyt felnőtt férfit találtak, idegenkezűségre utaló jelet pedig nem észleltek.
Presley Gerber halálának hivatalos okát egyelőre nem állapították meg, az ügyet feltételezett túladagolásként vizsgálják. A boncolást hétfő reggelre már elvégezték. A beszámolók szerint Presley mindössze előző este érkezett az intézménybe.
A modell korábban nyíltan beszélt drogfüggőséggel, pánikrohamokkal és mentális nehézségekkel kapcsolatos küzdelmeiről, és az év elején egy mexikói klinikán ibogainkezelésen is részt vett.
Kattints a képre és nézd meg a galériát arról, hogy nézett ki Presley Gerber fiatalon:
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