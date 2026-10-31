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Elveszítette szülői felügyeleti jogát Halle Berry: súlyos döntést hozott a bíróság

olivier martinez színésznő szülő
Simon Péter
2026.10.31.
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Komoly fordulat történt a színésznő és volt férje, Olivier Martinez gyermekelhelyezési ügyében: a bíróság a férfinak ítélte a 13 éves fiuk, Maceo elsődleges fizikai felügyeletét. A döntés egyelőre ideiglenes, Halle Berry pedig továbbra is láthatja gyermekét, de az éjszakákat már nem töltheti vele.

A volt házaspár között hónapok óta húzódik a vita fiuk elhelyezéséről. Martinez korábban azzal vádolta meg Halle Berryt, hogy fizikailag bántalmazta a fiukat, és egy szeptemberi eset során a nyakát is megragadta. A színésznő határozottan tagadta a vádakat, állítása szerint csupán játékos birkózás történt közöttük.

Halle Berry kisfiával, Maceóval 2014-ben.
Halle Berry kisfiával, Maceóval 2014-ben.
Forrás: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Maceo nem aludhat többé Halle Berrynél

A Los Angeles-i bíróság most úgy döntött, hogy Maceo elsődleges szülői felügyelete az apjához kerül. Halle Berry hétfőn és kedden, valamint minden második hétvégén találkozhat a fiával, de éjszakára nem maradhat nála. A korábbi közös jogi felügyeletük ugyanakkor megmarad.

Az ügyben ugyanakkor Halle Berry számára kedvező döntés is született: a bíró feloldotta a korábban elrendelt ideiglenes távoltartást, és elutasította Martinez kérelmét, hogy az véglegessé váljon.

A színésznő ügyvédje örömmel fogadta a döntést, és közölte, hogy Berry továbbra is a családja és gyermeke jólétére szeretne koncentrálni. A következő tárgyalásra novemberben kerül sor, így a mostani felügyeleti rend még változhat.

Halle Berry és Olivier Martinez 2015-ben jelentették be válásukat, amelyet 2023-ban mondott ki í bíróság. Fiuk akkor még csak kétéves volt.

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