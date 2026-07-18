Chery Tiggo 9 CSH teszt: 428 lóerős luxus megfizethető áron

A Chery neve sokak számára talán még újdonság, pedig a vállalat Kína egyik legnagyobb autógyártója. A márka több mint száz országban van jelen, saját fejlesztésű motorokat, hibrid hajtásláncokat és vezetéstámogató rendszereket készít. A Chery Tiggo 9 CSH ennek a fejlődésnek a csúcsát képviseli: egy közel ötméteres, hétüléses plug-in hibrid SUV, amely nem csupán az árával, hanem a tudásával szeretne vásárlókat szerezni.
- 428 lóerős plug-in hibrid hajtás, akár elektromos közlekedésre is.
- Hétüléses, prémium SUV bőséges hellyel és gazdag felszereltséggel.
- Közel 1500 kilométeres valós teszt a mindennapokban és hosszú utakon.
Chery Tiggo 9 CSH Luxury teszt: felejtsd el, amit a kínai autókról gondoltál!
A márkanév amúgy a cheery (vidám) angol szóból ered, amellyel a gyártó a pozitív és barátságos karaktert kívánja hangsúlyozni. A Tiggo a tiger (tigris) és a go (menni) szavak összevonásából született, a 9-es pedig azt jelzi, hogy jelenleg ez a márka legnagyobb és legjobban felszerelt szabadidő-autója.
Nemcsak a budapesti forgalomban próbáltuk ki, hanem autópályán, vidéki utakon és a horvát tengerparton is. Ellátogattunk vele a szülőkhöz vidékre, megejtettük a hétvégi nagybevásárlást, elugrottunk a közkedvelt svéd bútoráruházba, sőt még Shiro, a családunk japán akitája is kipróbálta, milyen teljes kényelemben utazni benne. A Tiggo 9 olyan helyzetekben bizonyított, amelyekkel egy átlagos család nap mint nap találkozik.
Külső – Tekintélyt parancsoló megjelenés
A Tiggo 9 megjelenése első pillantásra tekintélyt sugároz. A 4810 milliméter hosszú, 1925 milliméter széles és 1741 milliméter magas karosszéria 2800 milliméteres tengelytávra épül, ami már előrevetíti a bőséges belső teret.
A hatalmas hűtőrács, a keskeny LED-es fényszórók, a teljes szélességben végigfutó hátsó fénycsík és a rejtett ajtókilincsek modern összhatást keltenek. A Luxury kivitel 20 colos könnyűfém keréktárcsái jól kitöltik a kerékjáratokat, az autó mégsem hat túlzottan hivalkodónak. Inkább elegáns, mint feltűnő.
Belső – Egy kellemes meglepetés
A Tiggo 9 legnagyobb erőssége egyértelműen az utastere. Már az első percekben feltűnik, hogy a felhasznált anyagok minősége jóval magasabb szintet képvisel annál, mint amit sokan még mindig egy kínai autótól várnának. A fa dekorbetétek ízlésesek, a puha műanyagok kellemes tapintásúak, az állítható hangulatvilágítás pedig este kifejezetten exkluzív hangulatot teremt. Az összeszerelési minőségre sem lehet panasz, zörgést vagy recsegést még rosszabb útfelületen sem tapasztaltunk.
A vezető előtt egy 10,25 colos digitális műszeregység, mellette pedig egy 15,6 colos központi érintőkijelző dolgozik. A multimédiás rendszer gyorsan reagál, logikusan felépített, a vezeték nélküli Apple CarPlay és Android Auto használata problémamentes. A 14 hangszórós Sony hifi kellemes meglepetés: tisztán, dinamikusan szól, autópályán is élvezetes zenei élményt nyújt.
A fűthető, szellőztethető és masszázsfunkcióval ellátott első ülések nemcsak jól mutatnak, hanem hosszú távon is kiváló kényelmet biztosítanak. A hosszabb utak végén sem érezni fárasztónak az utat, ami egy utazóautónál talán az egyik legfontosabb szempont.
Plug-in hibrid, amelyből nem hiányzik az erő
A Chery saját fejlesztésű Super Hybrid rendszere egy 1,5 literes, turbófeltöltős benzinmotorból és két villanymotorból áll. Az összteljesítmény 428 lóerő, a maximális forgatónyomaték 580 Nm, az erő pedig intelligens összkerékhajtáson keresztül jut az útra.
A 34,46 kWh kapacitású akkumulátor papíron akár 145 kilométeres, tisztán elektromos hatótávot is lehetővé tesz a WLTP szerint, a teljes kombinált hatótáv pedig meghaladhatja az 1100 kilométert. Az autó AC- és DC-töltést is támogat, így otthon és villámtöltőn egyaránt tölthető. A 0–100 km/órás gyorsulás 5,4 másodperc, ami egy ekkora családi SUV-tól több mint meggyőző.
Hosszú úton érzi magát igazán otthon
A Tiggo 9 karakterét néhány kilométer után könnyű megérteni. Nem sportautó akar lenni, hanem kényelmes utazóautó és ezt kiválóan teljesíti.
A futómű komfortosan hangolt, mégsem bizonytalan. Az autópályás tempót rendkívül magabiztosan tartja, miközben az utastér meglepően csendes marad. Szélzajból és gördülési zajból is kevés jut be az utasokhoz, ami hosszabb utakon különösen értékes tulajdonság.
A villanymotoroknak köszönhetően a gázreakció azonnali, a váltó működése pedig szinte észrevehetetlen. A hajtáslánc kifinomultan dolgozik, a benzinmotor bekapcsolását sokszor csak a műszeregység jelzi. A fogyasztás ugyanakkor hagyott maga után kérdőjeleket. A fedélzeti számítógép nagyjából 9 literes átlagot mutatott, azonban egy 650 km-es út végére a 70 literes üzemanyagtartály gyakorlatilag kiürült, így a valós fogyasztás ennél magasabbnak tűnt. Mivel az adott utat nagyrészt autópályán, nyári hőségben, teljes nyaralófelszereléssel tettük meg, ez nem tekinthető kirívó értéknek, de érdemes számolni vele.
Apró bosszúságok is akadnak néha
A Tiggo 9 közel sem hibátlan. A legnagyobb hiányérzetet a légkondicionáló okozta. A tűző napsütésben az utastér gyorsan átforrósodott, és a klímának érezhetően több időre volt szüksége ahhoz, hogy kellemes hőmérsékletet teremtsen. Magyarországi viszonyok között ez ritkán jelenthet problémát, a mediterrán nyárban azonban már kevésnek bizonyult.
Ismerős jelenség az Omoda és Jaecoo modellekből átvett váltókar működése is: előfordult, hogy a kar elmozdítása után nem azonnal történt meg a kívánt fokozat kiválasztása. Nem gyakori hiba, de egy prémium érzetű autónál feltűnő.
A hétköznapokban is nagyon praktikus
A Tiggo 9 nemcsak kényelmes, hanem praktikus is. A csomagtartó könnyedén elnyelte a nyaraláshoz szükséges bőröndöket és utazótáskákat, így a helykínálatra egyetlen rossz szavunk sem lehetett. Parkoláskor a kiváló felbontású, 540 fokos kamerarendszer óriási segítséget jelentett. Egy ekkora karosszériánál ez már nem pusztán kényelmi extra, hanem valóban hasznos felszerelés.
Megéri az árát a Chery Tiggo 9?
A Chery Tiggo 9 CSH Luxury AWD hivatalos listaára 19 990 000 forint, amely a jelenlegi bevezető akció keretében 19 490 000 forintért érhető el. Ezért az összegért egy 428 lóerős, összkerékhajtású, hétüléses plug-in hibrid SUV-t kapunk, szinte teljes felszereltséggel. Ha a konkurensek extralistáit is megnézzük, hamar kiderül, hogy sok olyan kényelmi és biztonsági felszerelés jár alapáron, amelyért más gyártóknál milliókat kell fizetni.
Összegzés:
A Chery Tiggo 9 CSH messze túlmutat azon, amit ma sokan még mindig egy kínai autótól várnak. Kényelmes, csendes, erős, technológiailag fejlett, és szemmel láthatóan komoly munkát fektettek a részletek kidolgozásába. Persze nem tökéletes. A klímaberendezés teljesítményén lenne még mit javítani, és a váltókar működése is lehetne határozottabb. Ezek azonban nem olyan hibák, amelyek elhomályosítják az autó legnagyobb erényeit.
A Tiggo 9 CSH legnagyobb meglepetése éppen az, hogy vezetés közben egyáltalán nem azon gondolkodunk, honnan érkezett. Sokkal inkább azon, hogy milyen gyorsan zárkózott fel a piac élvonalához. Ha ez a fejlődési ütem kitart, a hagyományos márkáknak nagyon komoly ellenféllel kell majd számolniuk.
Ha tetszik a Chery Tiggo 9 CSH, ezt a videót is érdemes megnézned:
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