Chery Tiggo 9 CSH teszt: 428 lóerős luxus megfizethető áron

A Chery neve sokak számára talán még újdonság, pedig a vállalat Kína egyik legnagyobb autógyártója. A márka több mint száz országban van jelen, saját fejlesztésű motorokat, hibrid hajtásláncokat és vezetéstámogató rendszereket készít. A Chery Tiggo 9 CSH ennek a fejlődésnek a csúcsát képviseli: egy közel ötméteres, hétüléses plug-in hibrid SUV, amely nem csupán az árával, hanem a tudásával szeretne vásárlókat szerezni.

Prémium hangulat, nagyméretű kijelzők és átgondolt ergonómia jellemzi a Chery Tiggo 9 CSH vezetőterét.

Forrás: Antalfi Krisztina

428 lóerős plug-in hibrid hajtás, akár elektromos közlekedésre is.

Hétüléses, prémium SUV bőséges hellyel és gazdag felszereltséggel.

Közel 1500 kilométeres valós teszt a mindennapokban és hosszú utakon.

Chery Tiggo 9 CSH Luxury teszt: felejtsd el, amit a kínai autókról gondoltál!

A márkanév amúgy a cheery (vidám) angol szóból ered, amellyel a gyártó a pozitív és barátságos karaktert kívánja hangsúlyozni. A Tiggo a tiger (tigris) és a go (menni) szavak összevonásából született, a 9-es pedig azt jelzi, hogy jelenleg ez a márka legnagyobb és legjobban felszerelt szabadidő-autója.

Nemcsak a budapesti forgalomban próbáltuk ki, hanem autópályán, vidéki utakon és a horvát tengerparton is. Ellátogattunk vele a szülőkhöz vidékre, megejtettük a hétvégi nagybevásárlást, elugrottunk a közkedvelt svéd bútoráruházba, sőt még Shiro, a családunk japán akitája is kipróbálta, milyen teljes kényelemben utazni benne. A Tiggo 9 olyan helyzetekben bizonyított, amelyekkel egy átlagos család nap mint nap találkozik.

Külső – Tekintélyt parancsoló megjelenés

A Tiggo 9 megjelenése első pillantásra tekintélyt sugároz. A 4810 milliméter hosszú, 1925 milliméter széles és 1741 milliméter magas karosszéria 2800 milliméteres tengelytávra épül, ami már előrevetíti a bőséges belső teret.

A hatalmas hűtőrács, a keskeny LED-es fényszórók, a teljes szélességben végigfutó hátsó fénycsík és a rejtett ajtókilincsek modern összhatást keltenek. A Luxury kivitel 20 colos könnyűfém keréktárcsái jól kitöltik a kerékjáratokat, az autó mégsem hat túlzottan hivalkodónak. Inkább elegáns, mint feltűnő.

A teszt során Horvátországba is eljutottunk a Chery Tiggo 9 CSH-val, ahol hosszú távon is megmutatta, mire képes.

Forrás: Antalfi Krisztina

Belső – Egy kellemes meglepetés

A Tiggo 9 legnagyobb erőssége egyértelműen az utastere. Már az első percekben feltűnik, hogy a felhasznált anyagok minősége jóval magasabb szintet képvisel annál, mint amit sokan még mindig egy kínai autótól várnának. A fa dekorbetétek ízlésesek, a puha műanyagok kellemes tapintásúak, az állítható hangulatvilágítás pedig este kifejezetten exkluzív hangulatot teremt. Az összeszerelési minőségre sem lehet panasz, zörgést vagy recsegést még rosszabb útfelületen sem tapasztaltunk.