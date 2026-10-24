A tökéletesség többé nem akadály: Mercedes-Benz GLB Electric teszt

Van valami különösen vonzó abban, amikor egy autó egyszerre mutatós, kényelmes és praktikus. A Mercedes-Benz GLB éppen ezt az egyensúlyt keresi: karakteres megjelenésével már első pillantásra magára vonja a figyelmet, tágas utasterével pedig a családi mindennapokhoz is remekül alkalmazkodik. Az általunk kipróbált elektromos GLB 250+ EQ AMG Line változat sportos részleteivel még egy kis vagányságot is csempész az összképbe.

A Mercedes-Benz GLB karakteres frontrészét a látványos csillagmintás hűtőmaszk és a középen elhelyezett márkaembléma teszi igazán különlegessé.

Forrás: Antalfi Krisztina

A Mercedes-Benz GLB elektromos változata a családi praktikumot sportos megjelenéssel ötvözi.

A 800 voltos technológia és a gyorstöltés a hosszabb utazásokat is megkönnyíti.

A tágas utastér és az intelligens megoldások a hétköznapokban is kényelmet ígérnek.

Mercedes-Benz GLB teszt: nemcsak a méretével hódít

Karakteres kívül, tágas belül

A GLB nem követi az elektromos SUV-ok gömbölyded divatját. Szögletes formái határozott kiállást adnak neki, miközben a magas tető a helykínálatot is szolgálja. A karosszéria 4732 milliméter hosszú, 1861 milliméter széles és 1687 milliméter magas, tengelytávja 2889 milliméter. Az AMG Line sportosabb lökhárítókkal és karakteres keréktárcsákkal teszi látványosabbá az összképet.

Az első sorban a magasabb vezetők is kényelmesen elférnek, hátul pedig az állítható második üléssor segít összehangolni a lábteret és a csomagok helyét. A Mercedes GLB akár hét üléssel is rendelhető, bár a harmadik sor inkább gyermekeknek vagy alkalmi használatra való. Az ötüléses kivitel csomagtartója 540 literes, a hátsó ülések lehajtásával 1715 literre bővíthető; a hétüléses változat öt ülés használatakor 480 litert kínál. Elöl további 127 literes tároló várja például a töltőkábeleket.

A Mercedes-Benz GLB sportos AMG Line megjelenése és karakteres formavilága azonnal magára vonja a figyelmet.

Forrás: Antalfi Krisztina

Kijelzőkből nincs hiány

A vezető előtt 10,25 colos digitális műszeregység, középen 14 colos érintőképernyő található. Az opcionális MBUX Superscreen részeként az első utas is kaphat egy 14 colos kijelzőt, így három képernyő húzódhat végig a műszerfalon. Az MB.OS rendszer a navigációt, a multimédiát és a hangvezérlést is összefogja. Látványos megoldás, de a képernyőn keresztüli beállítások nem mindig olyan kézenfekvők, mint egy hagyományos kapcsoló.