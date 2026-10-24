A tökéletesség többé nem akadály: Mercedes-Benz GLB Electric teszt

Van valami különösen vonzó abban, amikor egy autó egyszerre mutatós, kényelmes és praktikus. A Mercedes-Benz GLB éppen ezt az egyensúlyt keresi: karakteres megjelenésével már első pillantásra magára vonja a figyelmet, tágas utasterével pedig a családi mindennapokhoz is remekül alkalmazkodik. Az általunk kipróbált elektromos GLB 250+ EQ AMG Line változat sportos részleteivel még egy kis vagányságot is csempész az összképbe.
- A Mercedes-Benz GLB elektromos változata a családi praktikumot sportos megjelenéssel ötvözi.
- A 800 voltos technológia és a gyorstöltés a hosszabb utazásokat is megkönnyíti.
- A tágas utastér és az intelligens megoldások a hétköznapokban is kényelmet ígérnek.
Mercedes-Benz GLB teszt: nemcsak a méretével hódít
Karakteres kívül, tágas belül
A GLB nem követi az elektromos SUV-ok gömbölyded divatját. Szögletes formái határozott kiállást adnak neki, miközben a magas tető a helykínálatot is szolgálja. A karosszéria 4732 milliméter hosszú, 1861 milliméter széles és 1687 milliméter magas, tengelytávja 2889 milliméter. Az AMG Line sportosabb lökhárítókkal és karakteres keréktárcsákkal teszi látványosabbá az összképet.
Az első sorban a magasabb vezetők is kényelmesen elférnek, hátul pedig az állítható második üléssor segít összehangolni a lábteret és a csomagok helyét. A Mercedes GLB akár hét üléssel is rendelhető, bár a harmadik sor inkább gyermekeknek vagy alkalmi használatra való. Az ötüléses kivitel csomagtartója 540 literes, a hátsó ülések lehajtásával 1715 literre bővíthető; a hétüléses változat öt ülés használatakor 480 litert kínál. Elöl további 127 literes tároló várja például a töltőkábeleket.
Kijelzőkből nincs hiány
A vezető előtt 10,25 colos digitális műszeregység, középen 14 colos érintőképernyő található. Az opcionális MBUX Superscreen részeként az első utas is kaphat egy 14 colos kijelzőt, így három képernyő húzódhat végig a műszerfalon. Az MB.OS rendszer a navigációt, a multimédiát és a hangvezérlést is összefogja. Látványos megoldás, de a képernyőn keresztüli beállítások nem mindig olyan kézenfekvők, mint egy hagyományos kapcsoló.
Csendes erő, két fokozattal
A hátsó kerekeket 200 kW-os, azaz 272 lóerős villanymotor hajtja, 335 Nm forgatónyomatékkal. A GLB 7,4 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 210 km/óra. Kétfokozatú hajtóműve elinduláskor és nagyobb tempónál is a hatékony működést segíti. Nem sportautónak készült: erénye inkább a könnyed gyorsítás, a csendes utastér és a nyugodt utazás. A rugózási komfortot a választott kerékméret és futómű is befolyásolja.
A töltés az igazi ütőkártya
A 85 kWh nettó kapacitású akkumulátorral a GLB 250+ legfeljebb 631 kilométeres WLTP-hatótávot ígér. A 800 voltos rendszer megfelelő DC-gyorstöltőn akár 320 kW-os csúcsteljesítményt tesz lehetővé: a gyári adat szerint ideális körülmények között 22 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékra az akkumulátor, tíz perc alatt pedig akár 260 kilométernyi, WLTP alapján számított hatótáv nyerhető vissza. Ez a családi elektromos SUV-k élmezőnyébe emeli a modellt, bár a tényleges sebesség az akkumulátor állapotától és a töltőtől is függ.
A navigáció útba ejthető töltőket tervez be, és az akkumulátort is előkondicionálhatja az érkezésre. A fedélzeti AC-töltő alapból 11 kW-os, opcionálisan 22 kW-os lehet. Fontos részlet, hogy a 400 voltos DC-oszlopok használatához külön rendelhető átalakító szükséges, legfeljebb 100 kW-os teljesítménnyel.
Egy kártya, kevesebb macera
Az MB.CHARGE Public szolgáltatással számos töltőhálózat elérhető egyetlen Mercedes-kártyával; a kompatibilis állomásokon a Plug & Charge az azonosítást és a fizetést is automatikussá teheti. A tesztautóhoz díjmentes töltést biztosító kártyát is kaptunk, ami különösen kényelmessé tette a próbát. Ez tesztelői lehetőség, nem minden vásárlónak járó ingyenes töltés.
Mennyibe kerül?
A GLB 250+ EQ magyarországi alapára a rendelkezésre álló tájékoztató adat szerint körülbelül 22,4 millió forint. Az AMG Line és az egyéb extrák felárasak. A gyári vegyes fogyasztás felszereltségtől függően 15,8–18,3 kWh/100 km; a tényleges érték a tempótól, az időjárástól és a használattól függ.
Összegzés:
A GLB 250+ EQ nem csupán a tágas, akár hétüléses utastérrel és a 272 lóerővel győz meg. Legnagyobb erénye, hogy a nagy hatótávhoz valóban gyors, jól megtervezett töltési rendszert társít. A sok kijelző megszokást kíván, a 400 voltos kompatibilitásra pedig rendeléskor figyelni kell, de a Mercedes ezzel a modellel sokat tesz azért, hogy az elektromos családi utazás kevesebb szervezésről és több autózásról szóljon.
Ha további izgalmas részletekre is kíváncsi vagy az autóval kapcsolatban, az alábbi videót feltétlenül nézd végig:
Autóteszt női szemmel? Ezek a cikkek is érdekelhetnek: