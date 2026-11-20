Az ajándékok kiválasztása nem egyszerű feladat, de egy jól eltalált parfümmel sosem lőhetsz mellé, különösen akkor, ha ismered az ajándékozott ízlését. Van, aki a friss, citrusos illatokért rajong, más az édes, vaníliás kompozíciókat kedveli, és olyan is akad, aki a karakteres, fűszeres parfümökre esküszik. Ráadásul nem kell feltétlenül mélyen a pénztárcádba nyúlnod: a kedvező árú, hétköznapi illatoktól a különlegesebb, elegáns parfümökig rengeteg lehetőség közül válogathatsz. Mutatjuk, mivel lepheted meg a család minden tagját!

Ajádékozz parfümöt az egész családnak.

Forrás: 123rf.com

Parfümök anyunak: elegáns, nőies illatok

Anyának parfümöt választani egyszerre könnyű és nehéz feladat: valószínűleg jól ismered az ízlését, mégis szeretnél valami igazán különlegessel előrukkolni. A romantikus virágillatoktól az édesebb, érzékibb kompozíciókig számos lehetőség vár rád, akár egy jól bevált kedvencet keresel, akár valami újdonsággal lepnéd meg.

Parfüm anyunak: 5 elegáns illatt, aminek garantáltan örülne.

Forrás: 123rf.com/ROSSMANN

1. Esprit Pure női Eau de Parfum

Az őszibarack, a körte és a bergamott frissességét jázmin, bazsarózsa és gyöngyvirág egészíti ki, míg a pézsma és a szantálfa kellemes melegséget ad az illatnak. Vidám, könnyed választás a hétköznapokra, ráadásul a 20 ml-es kiszerelés a kézitáskában is elfér.

2. Lancôme La Vie Est Belle női Eau de Parfum

A fekete ribizli és a körte gyümölcsös nyitányát írisz, jázmin és narancsvirág követi, majd a vanília, a praliné és a tonkabab gondoskodik az édes, melengető befejezésről. Igazi klasszikus azoknak az anyukáknak, akik szeretik a gazdag, nőies és elegáns parfümöket.

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3. Burberry London női Eau de Parfum

A rózsa, a lonc és a mandarin találkozásából kibontakozó virágos kompozíciót bazsarózsa, liliom és jázmin teszi még romantikusabbá. A szantálfa, a pacsuli és a pézsma elegáns alapot ad neki, így különösen jó ajándék lehet a klasszikus, kifinomult illatok kedvelőinek.

4. Carolina Herrera Good Girl női Eau de Parfum

A mandula, a tubarózsa, a tonkabab és a kakaó izgalmas találkozása egyszerre érzéki és karakteres illatot eredményez. A különleges, tűsarkú cipőt formázó üveg már önmagában is látványos ajándék, amelynek minden parfümrajongó örülhet.

5. DKNY Be Delicious női Eau de Toilette

Az uborka, a grépfrút és a zöldalma üdesége találkozik a magnólia virágos jegyeivel, amelyeket fehér ámbra tesz teljessé. Friss, lendületes illat, amely különösen azoknak az anyukáknak lehet telitalálat, akik a könnyedebb, gyümölcsös parfümöket részesítik előnyben.