Az ajándékok kiválasztása nem egyszerű feladat, de egy jól eltalált parfümmel sosem lőhetsz mellé, különösen akkor, ha ismered az ajándékozott ízlését. Van, aki a friss, citrusos illatokért rajong, más az édes, vaníliás kompozíciókat kedveli, és olyan is akad, aki a karakteres, fűszeres parfümökre esküszik. Ráadásul nem kell feltétlenül mélyen a pénztárcádba nyúlnod: a kedvező árú, hétköznapi illatoktól a különlegesebb, elegáns parfümökig rengeteg lehetőség közül válogathatsz. Mutatjuk, mivel lepheted meg a család minden tagját!
Parfümök anyunak: elegáns, nőies illatok
Anyának parfümöt választani egyszerre könnyű és nehéz feladat: valószínűleg jól ismered az ízlését, mégis szeretnél valami igazán különlegessel előrukkolni. A romantikus virágillatoktól az édesebb, érzékibb kompozíciókig számos lehetőség vár rád, akár egy jól bevált kedvencet keresel, akár valami újdonsággal lepnéd meg.
- 1. Esprit Pure női Eau de Parfum
Az őszibarack, a körte és a bergamott frissességét jázmin, bazsarózsa és gyöngyvirág egészíti ki, míg a pézsma és a szantálfa kellemes melegséget ad az illatnak. Vidám, könnyed választás a hétköznapokra, ráadásul a 20 ml-es kiszerelés a kézitáskában is elfér.
- 2. Lancôme La Vie Est Belle női Eau de Parfum
A fekete ribizli és a körte gyümölcsös nyitányát írisz, jázmin és narancsvirág követi, majd a vanília, a praliné és a tonkabab gondoskodik az édes, melengető befejezésről. Igazi klasszikus azoknak az anyukáknak, akik szeretik a gazdag, nőies és elegáns parfümöket.
- 3. Burberry London női Eau de Parfum
A rózsa, a lonc és a mandarin találkozásából kibontakozó virágos kompozíciót bazsarózsa, liliom és jázmin teszi még romantikusabbá. A szantálfa, a pacsuli és a pézsma elegáns alapot ad neki, így különösen jó ajándék lehet a klasszikus, kifinomult illatok kedvelőinek.
- 4. Carolina Herrera Good Girl női Eau de Parfum
A mandula, a tubarózsa, a tonkabab és a kakaó izgalmas találkozása egyszerre érzéki és karakteres illatot eredményez. A különleges, tűsarkú cipőt formázó üveg már önmagában is látványos ajándék, amelynek minden parfümrajongó örülhet.
- 5. DKNY Be Delicious női Eau de Toilette
Az uborka, a grépfrút és a zöldalma üdesége találkozik a magnólia virágos jegyeivel, amelyeket fehér ámbra tesz teljessé. Friss, lendületes illat, amely különösen azoknak az anyukáknak lehet telitalálat, akik a könnyedebb, gyümölcsös parfümöket részesítik előnyben.
Parfümök apunak: karakteres illatok, amelyekkel örömet szerezhetsz
Apának ajándékot találni sokszor komoly fejtörést okoz, különösen akkor, ha minden kérdésre azt válaszolja, hogy semmire sincs szüksége. Egy jól eltalált férfiparfüm azonban biztosan nem marad kihasználatlanul: választhatsz visszafogott, friss illatot a mindennapokra, vagy karakteresebb, fűszeres kompozíciót a különleges alkalmakra.
- 1. David Beckham Exquisite Leather férfi Eau de Parfum
A füstös bőr és a meleg ámbra karakteres párosítását az alma és a málna gyümölcsös jegyei teszik izgalmassá. Elegáns, határozott illat azoknak az apukáknak, akik szeretik a markánsabb, férfias parfümöket.
- 2. Bugatti Dynamic Move Black férfi Eau de Toilette
A füge, a fekete bors és a licsi különleges nyitányát levendula, gyömbér és tonkabab követi, majd ámbra és pézsma teszi teljessé a kompozíciót. Remek választás annak az apukának, aki a fás, fűszeres illatokat kedveli, de szívesen kipróbál valami újat is.
- 3. Mexx Black férfi Eau de Parfum
A fekete bors és a mandarin élénkségét friss, vizes jegyek, cédrusfa és tavirózsa egészítik ki, míg a szantálfa és a pacsuli mélyebb karaktert ad az illatnak. Sokoldalú parfüm, amely a hétköznapokban és egy esti programon is jó választás lehet.
- 4. Mustang Wild Horizon Panama férfi illat
A citrusos jegyek és a fekete bors lendületes kezdését karamellizált ananász, szantálfa és pacsuli követi, az alapban pedig pézsma és moha jelenik meg. Kalandvágyó, energikus apukáknak szuper ajándék lehet ez az egzotikus, fás-aromás kompozíció.
- 5. Antonio Banderas The Secret Privé férfi Eau de Parfum
A citrom, a fahéj és a rozmaring friss, fűszeres nyitányát kakaó, levendula és bőrös jegyek követik, amelyeket vanília és szantálfa tesz melegebbé. Különösen jó választás annak az apukának, aki az elegáns, titokzatosabb illatokat szereti.
Parfümök tinilányoknak: édes, trendi és játékos kedvencek
Egy tinilánynak parfümöt ajándékozni remek ötlet, de érdemes figyelembe venni, hogy ebben a korban az illat mellett a márka és a csomagolás is sokat számíthat. Az édes, desszertekre emlékeztető kompozíciók, a gyümölcsös illatok és a különleges üvegek egyaránt népszerűek lehetnek, így bőven van miből válogatni.
- 1. Sabrina Carpenter Sweet Tooth Eau de Parfum
A pillecukor, a csokoládé, a vanília és a tejszínhab édes illatjegyeit citrusok, jázmin és pézsma teszik könnyedebbé. Tökéletes meglepetés lehet annak a tinilánynak, aki rajong az énekesnőért és az ínycsiklandó, desszertszerű parfümökért.
- 2. Women'secret Gold Seduction női Eau de Parfum
A málna, a mandarin és a bergamott gyümölcsös frissességét őszibarack, jázmin és fehér virágok egészítik ki, míg a vanília és a pézsma érzékibbé teszi az illatot. Jó választás lehet annak a nagyobb tinilánynak, aki már a nőiesebb, elegánsabb parfümökkel kísérletezik.
- 3. Karl Lagerfeld Tokyo Shibuya női Eau de Parfum
A virágos jegyek és a zöld, fás aromák találkozása különleges, modern kompozíciót alkot, amelyet Tokió vibráló hangulata ihletett. Remek ajándék lehet annak a tinilánynak, aki az édes illatok helyett inkább a friss, kifinomult parfümöket kedveli.
- 4. Bruno Banani Bubble Babe női Eau de Parfum
A rágógumi, a málna és a grépfrút játékos kombinációját rebarbara, jázmin és vízililiom egészíti ki, majd vanília és pézsma teszi teljessé az illatot. A rózsaszín, retró hangulatú üveg különösen vonzóvá teheti azoknak a tinilányoknak, akik szeretik a vidám, feltűnő kiegészítőket.
- 5. Mexx Dreamlight női Eau de Parfum
A lédús barack, a levendula és a jázmin harmonikus találkozását puha pézsma, vanillin és rizses jegyek teszik különlegessé. Kellemes, lágy illat, amely jó ajándék lehet a visszafogottabb, nyugodt hangulatú parfümöket kedvelő tinilányoknak.
Parfümök tinifiúknak: sportos és vagány illatok ajándékba
A tinifiúknál egy jól megválasztott parfüm könnyen a mindennapi készülődés elengedhetetlen részévé válhat. A sportos, friss kompozícióktól a karakteresebb, fűszeres illatokig sokféle lehetőség közül választhatsz, ráadásul a kedvenc focistájukhoz vagy csapatukhoz kapcsolódó parfümmel is meglepheted őket.
- 1. Adidas Vibes Chill Zone férfi Eau de Parfum
A levendula és a vanília lágy, enyhén fűszeres párosítása kellemes, kiegyensúlyozott illatélményt nyújt. Remek választás annak a tinifiúnak, aki a visszafogottabb, könnyen viselhető parfümöket szereti.
- 2. Cristiano Ronaldo CR7 Play It Cool Eau de Toilette
A bergamott, a körte és a mandarin frissességét levendula, kardamom és tengeri jegyek egészítik ki, majd tonkabab és pézsma zárja a kompozíciót. Sportos, lendületes illat, amely különösen nagy örömet szerezhet Cristiano Ronaldo rajongóinak.
- 3. Police To Be King férfi Eau de Toilette
A szerecsendió, a kardamom és a citrom fűszeres-citrusos nyitányát levendula, szantálfa és pacsuli teszi karakteressé. A vagány, koponyát formázó üveg különösen jó ajándékká teheti azoknak a tinifiúknak, akik szeretik a feltűnő, egyedi darabokat.
- 4. Pepe Jeans Addictive For Him férfi illat
A grapefruit, a fahéj és a zsálya izgalmas találkozását levendula, bőrös jegyek és meleg tonkabab egészítik ki. Modern, fás-aromás kompozíció, amely annak a tinifiúnak lehet telitalálat, aki már a komolyabb, elegánsabb illatok felé kacsingat.
- 5. FC Barcelona férfi Eau de Parfum
A bergamott és a bors friss, fűszeres nyitányát cédrusfa, zsálya, tonkabab és kakaós jegyek teszik teljessé. A focilabdát formázó üveg és az FC Barcelona hivatalos márkajelzése miatt különösen jó ajándék lehet a csapat fiatal szurkolóinak.
Parfümök gyerekeknek: mesés illatok a legkisebbek örömére
A legkisebbeknél az ajándék kiválasztásakor sokszor a kedvenc mesehős vagy videojáték-karakter jelenti a legnagyobb vonzerőt. A kifejezetten gyerekeknek készült, játékos illatok között számos olyan változatot találhatsz, amelynek már a csomagolása is mosolyt csalhat az arcukra, így a karácsonyfa alatt is garantáltan izgalmas meglepetés lesz.
- 1. Air-Val Batman & Joker gyerek Eau de Toilette
A kellemes, gyümölcsös illatot kifejezetten gyerekek számára fejlesztették, és bőrgyógyászatilag tesztelték. A Batman és Joker karaktereivel díszített csomagolás remek választás lehet a szuperhősök kis rajongóinak.
- 2. Air-Val Spiderman gyerek Eau de Toilette
A narancs, a mandarin, a bergamott és a citrom frissességét levendula, szantálfa és ámbrás jegyek egészítik ki. A bőrgyógyászatilag tesztelt, 90 százalékban vegán termék különösen jó meglepetés lehet a Pókemberért rajongó gyerekeknek.
- 3. Air-Val Gabby's Dollhouse gyerek Eau de Toilette
A gyümölcsös és citrusos jegyeket lágy, fás aromák egészítik ki, így vidám, játékos illatkompozíció születik. A Gabby és cicái motívumával díszített üveg különösen kedves ajándék lehet a népszerű mesesorozat kis rajongóinak.
- 4. Air-Val Minecraft gyerek Eau de Toilette
A friss, gyümölcsös és virágos illatjegyek könnyed, vidám kompozíciót alkotnak, amely jól illik a játékos mindennapokhoz. A Creeper karakterrel díszített flakon pedig biztosan felkelti azoknak a gyerekeknek a figyelmét, akik imádják a Minecraft világát.
- 5. Air-Val Lilo & Stitch gyerek Eau de Toilette
A gyengéd, kellemes aromás illatot kifejezetten gyerekeknek szánták, az üveget pedig úgy alakították ki, hogy a kisebb kezek is könnyen megfoghassák. Stitch vidám figurája miatt igazán szerethető meglepetés lehet a Disney-mese rajongóinak.
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