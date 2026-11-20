Miley Cyrus és Maxx Morando amennyire lehet, óvják a magánéletüket, ám életük nagy napjának dátuma mégis kiszivárgott. Persze, csak ha igazak a pletykák, és nem a valódi időpontról akarják ezzel elterelni a figyelmet.

Miley Cyrus és Maxx Morando a hétvégén mondhatják ki a boldogító igent.

Forrás: Northfoto

Miley Cyrus már a hétvégén újra feleség lesz?

A TMZ úgy tudja, a Miley Cyrus és a 28 éves Maxx Morando állítólag már az esküvőjükre készülnek. A lap informátora szerint, a két zenész ezen a hétvégén, Dél-Kaliforniában mondhatja ki a boldogító igent, de ennél sokkal többet nem lehet tudni.

Tavaly jegyezték el egymást

A 33 éves Miley Cyrus és Maxx Morando tavaly jegyezték el egymást. Erre úgy derült fény, hogy az énekesnő egyedi gyémántgyűrűt viselt az Avatar: Tűz és hamu című film Los Angeles-i premierjén. Az impozáns ékszer állítólag akár a 162 millió forintba is kerülhetett. Az énekesnő később a Good Morning America című műsorban beszélt a lánykérésről. Elárulta, hogy Maxx egy japán utazás során kérte meg a kezét.

Amennyire lehet, óvják a magánéletüket

A pár egyébként már a kapcsolatuk kezdetétől diszkréten kezeli a magánéletét. Miley Cyrus 2023-ban a brit Vogue-nak mesélt arról, hogyan ismerkedtek meg: nevezetesen egy vakrandin találkoztak. Az énekesnő humorosan megjegyezte, hogy a találkozás számára valóban vakrandi volt, Maxx számára azonban kevésbé. Cyrus akkor elmondta, Maxx az ideális társ számára, támogatja az álmait, és hisz benne akkor is, amikor szinte lehetetlen célokat tűz ki maga elé. „Főnix módjára kellett újjáélednem, és ebben Maxx is segített” − nyilatkozta. Miley és Max először 2021 novemberében, a Gucci Love Parade divatbemutatóján mutatkoztak együtt nyilvánosan, 2022-ben pedig csókolózva kapták őket lencsevégre.

Korábban Liam Hemsworth volt a férje

Miley Cyrusnak ez a második házassága lesz. Liam Hemsworth-szel 2018 decemberében házasodtak össze, de 2019 augusztusában különköltöztek és 2020-ban el is váltak.

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