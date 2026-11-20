Csillagászati áron dobták piacra Meghan Markle idei adventi kalendáriumát. A sussexi hercegné saját márkája, az As Ever által kiadott édességválogatás 24 darab kézműves csokoládét rejt, amiért potom 50 ezer forintot kérnek el. De mi kerül ennyibe?

Meghan Markle adventi naptárát október 1-én dobták a piacra, előrendelése pedig még aznap elindult.

Forrás: Instagram / Meghan Markle

Meghan Markle saját márkája egy adventi kalendáriummal is készült az ünnepekre.

Az édességválogatást a sussexi hercegné saját kertjének ízei ihlették.

A méregdrága édességválogatás azonban nem nyerte el a vásárlók tetszését.

Meghan Markle adventi kalendáriumát saját kertje ihlette

Idén egy különleges ünnepi termékkel bővítette kínálatát a sussexi hercegné életmódmárkája, az As Ever. Piacra dobták legújabb édességválogatásukat, a 2026-os Holiday Advent Calendart, ami, valljuk be, közel sem nyerte el a vásárlók tetszését.

A Los Angeles-i Compartés csokoládémanufaktúrával közösen elkészített, 24 darab prémium, kézműves csokoládét rejtő kalendárium ugyanis potom 148 dollárba, vagyis átszámítva nagyjából 50 ezer forintba kerül, amiből egyetlen szem több mint kétezer forintra jön ki.

A borsos árért cserébe viszont igyekeztek odafigyelni a részletekre. Az édességválogatás egy mágneses zárral ellátott, elegáns sötétkék dobozban érkezik, aminek külsején Harry herceg és Meghan egykori montecitói otthona látható ünnepi díszbe öltöztetve. A dizájnon ráadásul a ház ablakai fényesen ragyognak, a bejárati ajtót karácsonyi koszorú ékesíti, sőt a kertben még a házaspár mentett tyúkjait is megelevenítették.

A csomagolás belsejében pedig 24 egyedi finomsággal készültek, amikre Meghan Markle saját kézírásával, ehető aranyfestékkel vitték fel a napokat jelző számokat.

Ha ez nem lenne elég, még maga az ízvilág is a hercegné kaliforniai kertjét és az As Ever korábbi gyümölcskészítményeit idézi. A válogatásban az epres, málnás és szedres változatok mellett idén egy narancslekváros darab is helyt kapott, de a leírás szerint akad a dobozban ehető virágszórással díszített verzió és étcsokoládés ganache-trüffel is.

Nem mindenki volt elragadtatva a közel 50 ezer forintos édességektől

Meghan Markle adventi naptárát a Daily Mail egyik újságírója, Jan Moir is kipróbálta, ám tapasztalatai korántsem voltak olyan édesek, mint amilyennek az édességeket ígérték. Az újságírónak első blikkre már a csomagolással is meggyűlt a baja, már az első ablakot is nehezen tudta kinyitni, a karton egy része pedig el is szakadt a próbálkozásaira.

De a csokoládék mérete is hagyott magából kivetnivalót, a 24 darab édesség ugyanis mindössze 212 grammot nyomott, tehát egy csokoládé átlagban 9 grammos, ami egy nagyobb cukorka méretének felel meg.

Sőt Jan az ízekkel sem volt elégedett, szerinte a legtöbb gyümölcsös változat szinte ugyanolyan volt, köztük például a szedrest egyáltalán nem sikerült felismernie, a narancslekváros változat pedig enyhén mesterséges ízűre sikeredett. Tetszését leginkább az étcsokoládés ganache-trüffel nyerte el, amit elmondása szerint egy csésze presszó mellé is szívesen fogyasztana. A legnegatívabb Jan számára mégis az volt, hogy a csokoládékhoz még egy apró útmutatót sem mellékeltek, mint más hagyományos édességválogatások, amiből legalább annyi kiderülne melyik ablak mellett mi rejlik.

Így hiába kereste például a korábban beharangozott, ehető virágszórással ellátott variációt, nem sikerült beazonosítania.

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