Zendaya Tom Holland otthonába teszi át székhelyét, a hírek szerint ugyanis a pár Angliában tervez letelepedni. Vásároltak is Londonban egy igazi kúriát, mindössze 3,5 milliárd forintnak megelelő fontért.

Zendaya és Tom Holland Angliában vett házat.

Forrás: IC photo / Imaginechina via AFP

Zendaya és Tom Holland milliárdokért vettek kúriát

London külvárosában vett Zendaya és Tom Holland – akik titokban házasodtak össze – egy gyönyörű kúriát. Az otthonért 8,25 millió fontot, vagyis nagyjából 3,5 milliárd forintot fizettek készpénzben, de azért alkudtak az árból, ugyanis az ingatlant 9 millió fontért kínálták eladásra. A gyönyörű, exkluzív, zöldövezeti részen található villában négy nappali és négy fürdőszoba van, mindezek 464 négyzetméteren.

„A legkisebb gyermekem nagyon izgatott, hogy Pókember az utca túloldalán fog lakni. Azt mondtam neki: »Jó messzire kell rúgnod a labdát, hogy eljuss a hátsó kertjükbe.« Kétlem, hogy házavató bulit rendeznének” – mondta egy leendő szomszéd a The Mail on Sundaynek.

Tom Holland Pókember szerepének köszönheti, hogy összejött Zendayával, ugyanis A Pókember: Hazatérés válogatásán és forgatásán ismerkedtek meg 2016-ban. Kapcsolatukról sokáig csak pletykáltak, de 2021-ben hivatalossá tették. Tom Holland és Zendaya habár a vörös szőnyegen sűrűn jelennek meg együtt, magánéletükről nem gyakran nyilatkoznak, esküvőjüket is a legnagyobb titokban tartották meg, habár a színész már megerősítette, hogy valóban összeházasodtak.

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