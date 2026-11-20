A többnapos haj felturbózása, a sampon helyes használata és egy váratlan szépségtrükk. Egy francia modell megosztotta a saját, már jól bevált hajápolási trükkjeit, amiket az évek során hallott a fodrászaitól. Ezzel akár te is megmentheted az agyon hőkezelt és kiszőkített hajadat!
Jóhajnap mindennap: 6 egyszerű hajápolási trükk, amit a sztárfodrászok is ajánlanak
- Egyszerű, fodrászok által ajánlott hajhackek, amelyek látványos változást hoznak.
- Tippek a többnapos haj felfrissítésére és a hajszín megőrzésére.
- Praktikus trükkök, amelyekkel akár természetesen is szebb lehet a hajad.
„Gyerekkoromban mézszőke, egyenes hajam volt – kezdi a modell - és olyan hosszú és sima, mint egy Disney-hercegnőé. A húgom göndör fürtjeit persze irigykedve néztem, ezért rendszeresen könyörögtem anyukámnak, hogy csavarja fel az enyémet is. A fürdőszobában ültem, miközben előkerültek a hajcsavarók és a hajlakk, és amikor elkészültek a hullámok, hirtelen sokkal glamúrosabbnak éreztem magam.”
Szerinte talán ekkor kezdődött a hajmániája. Az évek során mindent kipróbált: hajvasalás ruhavasalóval, vörösre festés, saját kezű frufruvágás – igen, az a bizonyos „majd kinő” kategória. A jóhajnap hajszolása néha extrém kísérletekhez vezetett.
Szerencsére a munkája során rengeteg profi fodrásszal találkozott, akik megtanították, hogy a tökéletes haj gyakran nem drága termékeken múlik, hanem néhány okos trükkön:
„Ezek a hajhackek teljesen megváltoztatták a rutinomat, a hajam fényesebb, rugalmasabb és sokkal könnyebben kezelhető lett”.
1. „Másnapos haj” újraélesztése egy egyszerű spray-vel
A második napos haj gyakran lapos és élettelen. Egy híres fodrász viszont elárulta a trükköt: keverj össze egy kevés leave-in balzsamot és vizet egy spray-flakonban. Fújd a hajadra, majd finoman gyűrd össze a tincseket.
Ez a gyors „koktél” visszahozza a hullámokat és hidratálja a hajat, így újra frissnek és rugalmasnak tűnik, mintha most szárítottad volna meg. De vigyázz, ha túl sokat teszel rá, épp az ellenkező hatást fogod elérni!
2. A szárazsampon nem mindenhová való
Sokan úgy használják a szárazsampont, mintha hajlakk lenne, mindenhová fújják. A fodrászok szerint viszont ez hiba.
A titok az, hogy csak a zsírosodó területekre kell felvinni: például a választéknál, a hajtőnél vagy a fülek mögött. Így a haj könnyű és mozgékony marad, nem lesz poros, fehér vagy merev.
3. Leave-in balzsam, mint kézkrém
Ez az egyik legegyszerűbb, mégis legzseniálisabb trükk.
Nyomj egy kevés leave-in balzsamot a tenyeredbe, oszlasd el rajta úgy, mintha kézkrém lenne, majd az ujjaiddal finoman húzd végig a hajvégeken. Így a termék egyenletesen oszlik el, és elkerülheted a zsíros foltokat.
4. Védd a hajszínt zuhanyzás közben
Ha a szőkés árnyalatod idővel sárgás vagy zöldes lesz, annak gyakran a vízben lévő ásványi anyagok az okai. Egy zuhanyszűrő csökkentheti a kemény víz hatását, ami segít megőrizni a hajszín élénkségét. Ha pedig tengerbe vagy medencébe mész, előtte kenj a hajadra egy kevés olajat. Így kevésbé szívja magába a sós vagy klóros vizet.
5. Több víz, kevesebb sampon
A legtöbben túl sok sampont használnak. A szakértők szerint a titok inkább az, hogy több vizet adjunk hozzá hajmosás közben. A víz segít habot képezni, így a sampon jobban eloszlik a fejbőrön, és kevesebb termék is elég lesz. A haj tiszta marad, de nem veszti el a természetes olajait.
6. Szemöldökzselé a rakoncátlan hajszálak ellen
Ez talán a legmeglepőbb trükk. Ha elszálló babahajak vagy frizz zavar, egy átlátszó szemöldökzselével pillanatok alatt lesimíthatod azokat. A kis spirálkefe pontosan ott dolgozik, ahol kell, így egy perc alatt elegáns, sima frizurát kapsz.
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