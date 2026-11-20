A többnapos haj felturbózása, a sampon helyes használata és egy váratlan szépségtrükk. Egy francia modell megosztotta a saját, már jól bevált hajápolási trükkjeit, amiket az évek során hallott a fodrászaitól. Ezzel akár te is megmentheted az agyon hőkezelt és kiszőkített hajadat!

Hajápolási trükkök, amivel már nem csak álom a tökéletes frizura.

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Jóhajnap mindennap: 6 egyszerű hajápolási trükk, amit a sztárfodrászok is ajánlanak Egyszerű, fodrászok által ajánlott hajhackek, amelyek látványos változást hoznak.

Tippek a többnapos haj felfrissítésére és a hajszín megőrzésére.

Praktikus trükkök, amelyekkel akár természetesen is szebb lehet a hajad.

„Gyerekkoromban mézszőke, egyenes hajam volt – kezdi a modell - és olyan hosszú és sima, mint egy Disney-hercegnőé. A húgom göndör fürtjeit persze irigykedve néztem, ezért rendszeresen könyörögtem anyukámnak, hogy csavarja fel az enyémet is. A fürdőszobában ültem, miközben előkerültek a hajcsavarók és a hajlakk, és amikor elkészültek a hullámok, hirtelen sokkal glamúrosabbnak éreztem magam.”

Szerinte talán ekkor kezdődött a hajmániája. Az évek során mindent kipróbált: hajvasalás ruhavasalóval, vörösre festés, saját kezű frufruvágás – igen, az a bizonyos „majd kinő” kategória. A jóhajnap hajszolása néha extrém kísérletekhez vezetett.

Szerencsére a munkája során rengeteg profi fodrásszal találkozott, akik megtanították, hogy a tökéletes haj gyakran nem drága termékeken múlik, hanem néhány okos trükkön:

„Ezek a hajhackek teljesen megváltoztatták a rutinomat, a hajam fényesebb, rugalmasabb és sokkal könnyebben kezelhető lett”.

1. „Másnapos haj” újraélesztése egy egyszerű spray-vel

A második napos haj gyakran lapos és élettelen. Egy híres fodrász viszont elárulta a trükköt: keverj össze egy kevés leave-in balzsamot és vizet egy spray-flakonban. Fújd a hajadra, majd finoman gyűrd össze a tincseket.

Ez a gyors „koktél” visszahozza a hullámokat és hidratálja a hajat, így újra frissnek és rugalmasnak tűnik, mintha most szárítottad volna meg. De vigyázz, ha túl sokat teszel rá, épp az ellenkező hatást fogod elérni!