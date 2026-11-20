Minden szem Jennifer Lopezre szegeződött november 19-én a The JLo Show: Live in Las Vegas című koncertfilm bemutatóján. Az énekesnő földig érő, krémszínű csipkeruhában lépett a vörös szőnyegre, mély dekoltázsa és áttetsző anyaga pedig különösen látványossá tette a szettet.

Jennifer Lopez a The JLo Show: Live in Las Vegas című koncertfilm bemutatóján.

Forrás: Northfoto

Jennifer Lopez már nem keresi a szerelmet

A koncertfilm népszerűsítése apropóján az énekesnő a magánéletéről is beszélt. Jennifer Lopez 2024-ben vált el Ben Afflecktől, és azóta egyre nyíltabban és egyre gyakrabban mesél arról, hogyan változott meg a szerelemről alkotott elképzelése. A Varietynek adott interjújában nemrég elárulta, hogy gyerekként egészen másként képzelte el a szerelmet, de az évek során azonban rájött, hogy amit korábban annak gondolt, valójában nem feltétlenül az.

Emlékszel még? Ha nem, felidézheted, milyen show-t csinált 2020-ban a Super Bowl félideji show-jában J.Lo és Shakira.