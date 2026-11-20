Minden szem Jennifer Lopezre szegeződött november 19-én a The JLo Show: Live in Las Vegas című koncertfilm bemutatóján. Az énekesnő földig érő, krémszínű csipkeruhában lépett a vörös szőnyegre, mély dekoltázsa és áttetsző anyaga pedig különösen látványossá tette a szettet.
Jennifer Lopez már nem keresi a szerelmet
A koncertfilm népszerűsítése apropóján az énekesnő a magánéletéről is beszélt. Jennifer Lopez 2024-ben vált el Ben Afflecktől, és azóta egyre nyíltabban és egyre gyakrabban mesél arról, hogyan változott meg a szerelemről alkotott elképzelése. A Varietynek adott interjújában nemrég elárulta, hogy gyerekként egészen másként képzelte el a szerelmet, de az évek során azonban rájött, hogy amit korábban annak gondolt, valójában nem feltétlenül az.
Emlékszel még? Ha nem, felidézheted, milyen show-t csinált 2020-ban a Super Bowl félideji show-jában J.Lo és Shakira.
„A szerelem egy biztonságos, nyugodt érzés. Megígérhetik, hogy lehozzák neked a csillagokat, lehet csodás esküvői ceremónia, ígérhetnek örök hűséget, de a szerelem egészen más. Nagyon különbözik ettől. Csak a tettek számítanak, az, ha valaki melletted áll és megért téged” − mondta és azt is hozzátette, a pletykák ellenére nem keres kapcsolatot, sőt tudatosan távol tartja magát azoktól a férfiaktól, még ha vonzóak is, idővel megbánthatnák.
A The JLo Show: Live in Las Vegas című koncertfilm Jennifer Lopez zenei pályájának fontos állomásait mutatja be. A filmet november 26-án, hálaadás estéjén vetítik a CBS televíziós csatornán, valamint nézhető lesz a Paramount+ streamingoldalon.
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