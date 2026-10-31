Ennél a nőies frizuránál nincs most divatosabb: dúsít és éveket fiatalít az elegáns fazon

A frizuratrendek világában időről időre felbukkan egy-egy olyan fazon, amely egyszerűségével és sokoldalúságával hódítja meg a divatot. Az egyenes long bob, vagyis a hosszított bob pontosan ilyen: nem túl rövid, mégis látványos változást hoz a megjelenésbe. Letisztult vonalvezetése, elegáns esése és könnyed nőiessége miatt azok számára is tökéletes választás lehet, akik nem szívesen válnának meg hosszú tincseiktől.

Az egyenes long bob sikkes, nőies frizura, amit formázni is könnyű.

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Ez a faozon egészen új megvilágításba helyezi a klasszikus bobot.

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Ultranőies a szezon kedvenc frizurája

A long bob, más néven lob, a hagyományos bob hosszabb változata. Míg a klasszikus fazon általában az áll vonaláig ér, addig ez a vállat vagy a kulcscsontot súrolja. Legjellegzetesebb változata egyenlő hosszra vágott, határozott végekkel készül, amelyek letisztult, rendezett összhatást teremtenek.

A frizura egyik legnagyobb előnye, hogy a klasszikus bob minden eleganciáját magában hordozza, miközben nem jár olyan drasztikus vágással. Megmarad a hosszú haj szabadsága, így továbbra is könnyedén összefogható lófarokba, kontyba vagy akár laza fonatba. Nem kell lemondani a változatos formázásról sem, ami különösen vonzóvá teszi azok számára, akik eddig tartottak a rövidebb fazonoktól.

A long bob ráadásul a hajtípushoz is igazítható. A vékony szálú haj esetében érdemes megtartani az egyenes, tompa vágást, és kerülni a túl sok réteget, hiszen így teltebbnek, dúsabbnak tűnhet a hajkorona. A vastagabb tincsekből viszont néhány finoman kialakított belső réteg segítségével lehet eltávolítani a felesleges súlyt úgy, hogy közben a frizura megőrizze jellegzetes, határozott körvonalát.

Az egyenes long bob tehát nem egyetlen merev fazont jelent: a fodrásszal közösen könnyedén az arcformádhoz, a hajad sűrűségéhez és a személyes stílusodhoz alakíthatod. Nem véletlen, hogy a divathetek legstílusosabb résztvevői is erre a hajviseletre szavaztak.