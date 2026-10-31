Ennél a nőies frizuránál nincs most divatosabb: dúsít és éveket fiatalít az elegáns fazon

A frizuratrendek világában időről időre felbukkan egy-egy olyan fazon, amely egyszerűségével és sokoldalúságával hódítja meg a divatot. Az egyenes long bob, vagyis a hosszított bob pontosan ilyen: nem túl rövid, mégis látványos változást hoz a megjelenésbe. Letisztult vonalvezetése, elegáns esése és könnyed nőiessége miatt azok számára is tökéletes választás lehet, akik nem szívesen válnának meg hosszú tincseiktől.
- Ez a faozon egészen új megvilágításba helyezi a klasszikus bobot.
- Ariana Grande már megmutatta, hogyan lehet igazán ellenállhatatlanul viselni.
- Egy apró részlet is sokat számíthat, ha igazán nőies összhatásra vágysz.
Ultranőies a szezon kedvenc frizurája
A long bob, más néven lob, a hagyományos bob hosszabb változata. Míg a klasszikus fazon általában az áll vonaláig ér, addig ez a vállat vagy a kulcscsontot súrolja. Legjellegzetesebb változata egyenlő hosszra vágott, határozott végekkel készül, amelyek letisztult, rendezett összhatást teremtenek.
A frizura egyik legnagyobb előnye, hogy a klasszikus bob minden eleganciáját magában hordozza, miközben nem jár olyan drasztikus vágással. Megmarad a hosszú haj szabadsága, így továbbra is könnyedén összefogható lófarokba, kontyba vagy akár laza fonatba. Nem kell lemondani a változatos formázásról sem, ami különösen vonzóvá teszi azok számára, akik eddig tartottak a rövidebb fazonoktól.
A long bob ráadásul a hajtípushoz is igazítható. A vékony szálú haj esetében érdemes megtartani az egyenes, tompa vágást, és kerülni a túl sok réteget, hiszen így teltebbnek, dúsabbnak tűnhet a hajkorona. A vastagabb tincsekből viszont néhány finoman kialakított belső réteg segítségével lehet eltávolítani a felesleges súlyt úgy, hogy közben a frizura megőrizze jellegzetes, határozott körvonalát.
Az egyenes long bob tehát nem egyetlen merev fazont jelent: a fodrásszal közösen könnyedén az arcformádhoz, a hajad sűrűségéhez és a személyes stílusodhoz alakíthatod. Nem véletlen, hogy a divathetek legstílusosabb résztvevői is erre a hajviseletre szavaztak.
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