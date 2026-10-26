IQ-teszt: ha 11 másodperc alatt megoldod ezt a gyümölcsös matekfeladványt, igazi zseni vagy!

Nézd meg alaposan az IQ-teszt feadatait, és próbáld kitalálni, milyen számot helyettesítenek a gyümölcsök. Adj magadnak 11 másodpercet, és csak utána görgess a megoldáshoz.
Amit érdemes észben tartani
- 3 egyforma narancs értéke összesen 30.
- A második sorban több eper alkot egy csoportot.
- Az utolsó sorban már csak egyetlen eper szerepel.
- A helyes megoldáshoz minden korábbi egyenletet fel kell használnod.
A fejtörők megoldása nemcsak szórakoztató időtöltés, hanem edzés is, csak nem a testnek, hanem az agynak. Különösen a matematikai feladványok segítenek a kognitív készségek élesítésében és az agy azon területeinek erősítésében, amelyek az érvelésért, a memóriáért és a mintázatfelismerésért felelősek. Amikor leülsz, hogy megoldj egy matematikai rejtvényt, különösen, ha időkorlát is van, az agyad automatikusan strukturált gondolkodási módba kapcsol.
Jöhet az IQ-teszttel is felérő matekfeladat?
Akkor lássuk a rejtvényt! Első pillantásra egyszerűnek tűnik, de a megfejtéséhez logika és gondos megfigyelés is szükséges.
Ha megvan a válaszod, jegyezd fel, és csak utána olvass tovább!
A feladat megoldása
A helyes megoldás: 23.
Lássuk részletesen!
1. A narancs értéke 10.
Az első sorban három narancs összege 30, ezért egyetlen narancs értéke:
30 ÷ 3 = 10
2. Egy eper értéke 1.
A második sorban a 10-et érő narancshoz két, egyenként 3 eperből álló csoport társul, az összeg pedig 16.
16 − 10 = 6
A két epercsoport értéke együtt 6, így egy csoport 3-at ér. Mivel mindegyikben 3 eper van, egyetlen eper értéke 1.
3. A szőlő értéke 12.
A harmadik sorban a szőlőből kivonjuk a 10-et érő narancsot, és 2 marad.
2 + 10 = 12
A szőlőfürt tehát 12-t ér.
4. Jöhet az utolsó művelet!
Most már minden értéket ismerünk: az eper 1, a szőlő 12, a narancs pedig 10.
1 + 12 + 10 = 23
Ez a helyes megfejtés. Te is erre jutottál, vagy sikerült becsapnia a feladványnak?
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