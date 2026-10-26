IQ-teszt: ha 11 másodperc alatt megoldod ezt a gyümölcsös matekfeladványt, igazi zseni vagy!

Nézd meg alaposan az IQ-teszt feadatait, és próbáld kitalálni, milyen számot helyettesítenek a gyümölcsök. Adj magadnak 11 másodpercet, és csak utána görgess a megoldáshoz.

Jöhet egy IQ-teszttel is felérő matekfeladat?

Forrás: 123rf

Amit érdemes észben tartani 3 egyforma narancs értéke összesen 30.

A második sorban több eper alkot egy csoportot.

Az utolsó sorban már csak egyetlen eper szerepel.

A helyes megoldáshoz minden korábbi egyenletet fel kell használnod.

A fejtörők megoldása nemcsak szórakoztató időtöltés, hanem edzés is, csak nem a testnek, hanem az agynak. Különösen a matematikai feladványok segítenek a kognitív készségek élesítésében és az agy azon területeinek erősítésében, amelyek az érvelésért, a memóriáért és a mintázatfelismerésért felelősek. Amikor leülsz, hogy megoldj egy matematikai rejtvényt, különösen, ha időkorlát is van, az agyad automatikusan strukturált gondolkodási módba kapcsol.

Jöhet az IQ-teszttel is felérő matekfeladat?

Akkor lássuk a rejtvényt! Első pillantásra egyszerűnek tűnik, de a megfejtéséhez logika és gondos megfigyelés is szükséges.

Íme az IQ-teszttel is felérő matekfeladat!

Forrás: AI

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A feladat megoldása

A helyes megoldás: 23.

Lássuk részletesen!

1. A narancs értéke 10.

Az első sorban három narancs összege 30, ezért egyetlen narancs értéke:

30 ÷ 3 = 10

2. Egy eper értéke 1.

A második sorban a 10-et érő narancshoz két, egyenként 3 eperből álló csoport társul, az összeg pedig 16.

16 − 10 = 6

A két epercsoport értéke együtt 6, így egy csoport 3-at ér. Mivel mindegyikben 3 eper van, egyetlen eper értéke 1.

3. A szőlő értéke 12.

A harmadik sorban a szőlőből kivonjuk a 10-et érő narancsot, és 2 marad.

2 + 10 = 12

A szőlőfürt tehát 12-t ér.

4. Jöhet az utolsó művelet!

Most már minden értéket ismerünk: az eper 1, a szőlő 12, a narancs pedig 10.

1 + 12 + 10 = 23

Ez a helyes megfejtés. Te is erre jutottál, vagy sikerült becsapnia a feladványnak?

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