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Csak egy igazi sasszem találja meg a képen a ceruzát 8 másodperc alatt − Te átlátod ezt az optikai illúziót?

iq optikai illúzió IQ-teszt
Life.hu
2026.11.07.
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Ez az optikai illúziós IQ-teszt első ránézésre csak egy szokványos képnek tűnik, azonban sokkal trükkösebb, mint hinnéd.

A feladat egyszerű: találd meg a ceruzát a képen mindössze 8 másodperc alatt! Ha úgy gondolod, hogy az átlagnál gyorsabb vagy és éles a szemed, lehet, hogy neked egy pillanat alatt meglesz az optikai illúzió megoldása. De ezt csak egyféleképp tudhatod meg biztosan: indítsd az órát, és kezdődhet a ceruzavadászat! 

Optikai illúzió IQ-teszt
Optikai illúzió: vajon megtalálod a ceruzát?
Forrás: jagranjosh.com

Optikai illúzió IQ-tesz: sikerül megtalálnod a ceruzát 8 másodpercen belül?

Az ilyen típusú nehéz feladványok megoldásában gyakran a magas IQ-val rendelkezők teljesítenek jól. Te is közéjük tartozol? Tedd próbára magad, és derítsd ki, mire vagy képes!  Ez a vizuális rejtvény próbára teszi a megfigyelőképességedet és igazi edzés az agynak. Az ilyen feladványok szórakoztató módon fejlesztik a problémamegoldó képességet és arra késztetik az agyat, hogy a nyilvánvalókon túl a legapróbb részleteket is észrevegye. 

Ennek a bonyolult IQ-tesztnek a megfejtésére mindössze 8 másodperc áll rendelkezésedre. Vajon te mennyire vagy figyelmes? Sikerült kiszúrnod a ceruzát? 

Ha időnyomás alatt is sikerült megoldanod ezt az optikai illúziót, akkor azzal bizonyítottad, hogy pengeéles az elméd, kiváló a megfigyelőképességed és gyorsan gondolkodsz.

 Ha nem sikerült megtalálnod a képen elrejtett ceruzát, ne aggódj! Görgess lejjebb és nézd meg a megoldást. 

A teszt megoldása

A megtévesztő színek és formák miatt a ceruza megtalálása korántsem egyszerű. Mutatjuk, hol találhtod. 

Optikai illúzió IQ-teszt megoldás
Optikai illúzió IQ-teszt megoldás
Forrás: jagranjosh.com

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