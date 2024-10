Ashley Graham a Victoria's Secret bemutatóján: beszóltak a rajongók a plus size modellnek

Az eseményt megelőzően Graham a márkával közös Instagram-posztban osztotta meg izgatottságát: „Azt hitted, hogy végeztünk? Közel sem! @ashleygraham csatlakozik a Victoria's Secret Fashion Show ikonikus szereplőihez.”

A show előtt a People magazinnak nyilatkozva Graham elárulta, mit érez a szereplésével kapcsolatban: „Nagyon izgatott vagyok. Nem vagyok ideges,biztonságban érzem magam, nem lesz semmi baj, és ez jó érzéssel tölt el." Hozzátettem kezdetben egészen aprócska fehérneműt kapott, ezért kért egy másikat, ami többet takar a testéből.

Az első dolog, amit adtak, egy pici, aprócska fehérnemű volt, de azt mondtam: „Helló, most szültem három gyereket!

Grahamre végül egy fekete csipkebodyt adtak, hozzá természetesen szárnyakat. „Amikor a szárnyak előkerültek, akkor éreztem azt, hogy »Ó, igen, angyal vagyok! Ez dögös!«.

Graham debütálása azonban vegyes reakciókat váltott ki a közösségi médiában, sokan dicsérték, de legalább annyian kritikát is megfogalmaztak.

„Sajnálom, de jobban szeretem a régi VS show-t a vékony modellekkel” - írta egy kommentelő, visszasírva a márka múltbeli arculatát.

Egy másik felhasználó hozzátette: „Képmutató, hogy egy olyan márka, amely korábban kirúgta Palvin Barbarát, mert túl gömbölyűnek találta, most a plus size modellekkel próbál szimpátiát szerezni.”

Palvin Barbi a Victoria's Secret Fashion Show-n - korábban őt is túl teltnek találták

Forrás: Getty Images

Voltak, akiknek tetszett Ashley Graham

Voltak azonban rajongók, akik megvédték Ashley Grahamet, ezt írta: „Az emberek annyira fel vannak háborodva, hogy Ashley Graham is vonult, de őszintén szólva, ha vékony lenne, nem is ő lenne." Egy másik rajongó is egyetértett ezzel: „Ashley taposta ki az utat."

Az online térben kialakult diskurzus tükrözte a Victoria's Secret új irányvonaláról alkotott véleményeket: egyesek üdvözölték a márka inkluzivitásra irányuló erőfeszítéseit, míg mások sajnálkoztak azon, hogy feladta ragaszkodását a vékony modellekhez.