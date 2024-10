Divat a régi Budapesten: a város, ahol a titkos szabóműhelyek híre szájról szájra járt

A ruhákat viselő manökeneket később egyenként lefotózták, hogy a képekből a divatlapok is csemegézhessenek. A szépségükről messze földön híres magyar nőknek mindig fontos volt a divat. Budapest nem csak épületeiről, gasztronómiájáról, de a divat iránti elkötelezettségéről is híres volt. A megfakult fotókról visszanéző eleink bizony elegánsak voltak. Ruháik bizonyították, hogy a divat nagyon fontos volt az embereknek. A jól szabott, finom anyagból készült darabokban pózoló vidám hölgyek és pedáns pontossággal elkészített öltönyeikben feszítő urak láttán újra kedvünk támad elővenni a szekrényből a legszebb ruhánkat, hogy a kedd, vagy a szerda is különleges nap lehessen.

Hölgyek a Veder utca 28. előtt. Forrás: Fortepan

Divat a régi Budapesten: az évek múlásával kevesebb lett a textil

A belvárosban szinte minden ház rejtett egy-egy remek varrónőt. A szalonok hírét egymásnak adták a lányok-asszonyok, különösen ha tudták, hogy nem csak a varrógép jár sebesen, hanem olyan kincseket rejt a raktár, mint egy-két vég selyem, vagy olasz bársony.

Varrónők egy pesti bérházban. Forrás: Fortepan

Míg az 1890-es években a nagy szoknyás, fodros, csipkés ruhakölteményeké volt a terep, alig 20 év múlva már fele annyi szövet is elég volt egy hölgy ruhájához. Ilona és Aranka, a Rozman család leánygyermekei például rajongtak a díszes kalapokért, cserébe ízléses, visszafogott, buggyos ujjú kosztümöt viseltek az újévi fotózáson.

Ilona és Aranka újévi fotója. Forrás: Fortepan

Az évek múlásával a ruhák nemcsak kényelmesebbek, hanem praktikusabbak is lettek. 1922-ben járunk, és bár a kép szereplői ismeretlenek, érdemes megfigyelni az apró részleteket. A széles karimájú kalap minden hölgy gardróbjában megtalálható kiegészítő volt. Ugyan már nem kellett nyakig begombolkozni, de a szoknyák hossza még mindig az illendőség keretei között maradtak, fontos újdonság volt a rakott szoknyaalj, ami nagyon sokáig divatban maradt ugyanúgy, mint a kecses kistáskák, amiket ekkor még mindig kézzel készítettek.

1922. Forrás: Fortepan

Természetesen nem lehet kihagyni a fürdőruhadivatot sem. Ezen az 1925-ben készült fotón látszik, hogy itt már nem nyakig felöltözve jártak strandra a hölgyek, ezek már a ma ismert fürdődresszek elődei voltak, még ha az anyagok- nem lévén technológia rugalmas szövetek gyártásához, inkább úgy néztek ki, mint egy kosztüm fürdődressz verziója. Strandpapucs sem létezett, ez a két hölgy puha bőrcipőt hord a fürdőruhájához.