Ez a farmer a Z generáció új kedvence - a millenniálok azonban elborzadnak tőle

A barrel-leg farmer (vagy másnéven hordófarmer) amely a térdnél kifelé gömbölyödik, a bokánál pedig beszűkül egyre népszerűbb a fiatalabb generáció körében. A trend először a 2023-as őszi/téli kifutókon jelent meg, azóta pedig az üzletek polcaira is bekúszott. Annak ellenére, hogy a hordószárú nadrág idén kifejezetten menőnek számít a Z generációsoknál, és olyan sztárokon is láthattuk már, mint Katie Holmes, Jennifer Lopez vagy Blake Lively, a divatszakértők, stylistok és influenszerek nincsenek odaáig érte.

Hordófarmerek: Agolde - 139.900 Ft; Bershka - 11.995 Ft; Alaïa - 1,090 €

A legjobban Ashley Bock digitális tartalomkészítő fogalmazta meg egy TikTok-videóban, hogy mi a baj a ruhadarabbal.

„Annyira izgatott voltam, amikor megláttam ezt a nadrágot a boltban, de amikor felpróbáltam összetörte a szívem” - mondta a felvételen, és meg is mutatta, milyen rajta a farmer. A kommentelők is egyetértettek abban, hogy nem áll jól rajta, többen azt írták, úgy néz ki benne, mint egy ejtőernyős, mások egyenesen borzalmasnak tartották a nadrágot.

„A hordónadrág egy szörnyűség! Könyörgök az embereknek, hogy ne üljenek fel ennek a trendnek!” - írta egy hozzászóló.

A millenniáloknak nem teszik a hordófarmer

Amikor a divatinfluenszer ikrek, Sarah és Philippa (We Are Twinset blog) is megkérdezték a közönségüket, hogy mit gondolnak erről a fazonról, többen kifejezték, hogy szeretik, mások viszont a „legrosszabb farmereknek nevezték”.

„Gyűlölöm ezt a farmert. Még tökéletes alakon sem áll jól” - írta az egyik kommentelő. „Gyűlölöm, ez egy nőellenes találmány" - írta egy másik. Volt olyan hozászóló is, aki szerint a hordónadrágban pont olyan a nők járása, mint amikor egy babán kakis pelenka van. Akadtak olyanok is, akik tanácsot adtak a többieknek a barrel-leg farmer viseléséhez. Szerintük az a titok, hogy a nadrágnak a földig kell érni, úgy egészen más lesz a hatás, mint amikor a bokánál szűkül össze.