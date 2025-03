Jennifer Lopez és Katie Holmes lélegzetelállító ruhákban ragyogtak a Broadwayn

Március 23-án a Broadwayn a hírességek azért gyűltek össze, hogy támogassák a Denzel Washington és Jake Gyllenhaal nevével fémjelzett William Shakespeare Othello művének megújított előadásának nyitóestjét. A produkció, amely most nyílt meg a Barrymore Színházban New Yorkban a Shakespeare remekmű visszatérését jelenti, több mint 40 év után. A darabban a kétszeres Oscar-díjas Denzel Washington alakítja a főszereplőt, Othellót, míg az Oscar-jelölt Gyllenhaal a gonosz Iagót játssza. A megnyitóra igazi sztárparádé gyűlt össze. Mutatjuk a legjobb szetteket.

Denzel Washington és Jake Gyllenhaal az Othello premierjén a színpadon.

Nicole Scherzinger egy merész ruhát választott az Othello megnyitójára

Az előadás be is írta magát a Broadway történetébe, mivel egy hét alatt 2,8 millió dollárt bevétel származott a darabból, több mint bármely más színdarabból. Az előadás premierjén számos Oscar-, Grammy- és Emmy-díjas színész is részt vett.

Az eseményen megjelent Jennifer Lopez, Martha Stewart, és még sok más híresség is.

Az Othellót Kenny Leon rendezte, és Brian A. Moreland volt a producere. Az előadás 15 hétig, június 8-ig lesz látható.

Washington és Gyllenhaal mellett az Othellóban szerepel még Molly Osborne (Desdemona), Andrew Burnap (Cassio), Anthony Michael Lopez (Roderigo), Daniel Pearce (Brabantio) és Kimber Elayne Sprawl (Emilia). A szereplőgárda további tagjai: Neal Bledsoe (Velence hercege), Julee Cerda (Bianca), Ezra Knight (Montano), Gene Gillette (Gratiano) és Rob Heaps (Ludovico).

A társulat tagjai William Connell, Ty Fanning, Ben Graney, Daniel Reece, Christina Sajous, Sarah Thorn és Greg Wood. Abiola Obatolu a produkció alternatív szereplője.

Íme a legjobban öltözött sztárok:

Jennifer Lopez

Az énekesnő egy kétrészes ruhában ragyogott.

Jennifer Lopez

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis hozta a megszokott stílusát, és merész módon a kéket feketével viselte.

Jamie Lee Curtis

Jake Gyllenhaal és Jeanne Cadieu

A pár elegáns szettekben jelent meg.

Jake Gyllenhaal és Jeanne Cadieu

Katie Holmes

Katie Holmes ezúttal egy fekete ruha mellett tette le a voksát és egy különleges cipőt viselt.

Katie Holmes

Nicole Scherzinger

Az énekesnő egy merész, mélyen dekoltált és magasan sliccelt ruhában jelent meg.