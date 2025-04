Sosem gondoltad volna! Ezek a divatmárkák teljesen átírják a 2025-ös divatot

A divatvilág rengeteg meglepetést tartogat 2025 tavaszára. És ez nem csak a színekre, anyagokra és a ruhák fazonjára vonatkozik. Idén tavasszal viszontláthatjuk a feliratos pólókat és a sportos balerinacipőket, amelyek a 2000-es évek elején hódítottak. Érkeznek izgalmas kollaborációk a divatházak között, amik szerencsére elérhetővé teszik mindenki számára a luxusmárkák elérését. Ezek a divatmárkák teljesen felülírnak mindet, amit eddig a 2025-ös tavaszi divatról gondoltunk.

Carrie Bradshaw feliratos Dior pólója a szezon egy új visszatérője, ám a divatmárkák ennél több meglepetést is tartogatnak.

Forrás: ZUMApress.com/© 2010 by New Line Cinema

Ezek a divatmárkák meglepő kollekciókat dobnak piacra

Puma balerinacipők

Azt már tudtuk, hogy idén egyre népszerűbb lesz a balletcore, de arra nem számítottunk, hogy viszontlátjuk a sportosabb balerinacipőket. Az Opérasport divatbemutatóján debütált a Puma Speedcat balerinacipő, ami újraír mindent, amit a balerinacipőkről és a balletcore trendről tudtunk.

Vans x Valentino

A párizsi divathéten került bemutatásra a Valentino legújabb kollekciója, ami ugyanúgy hozta az igazi Valentinotól megszokott stílust, ám sokaknak feltűnt, hogy itt debütált a Vans és a Valentino közös kollekciója is. A Vans egyedülálló sneakerei most kaptak egy kis Valentino stílust, és jó pár cipőre rákerült az ikonikus divatház logója is.

Nike x Skims

A North Face, a Swarovski és a Dolce&Gabbana után, Kim Kardashian divatháza most a Nike-t találta meg, mint kollaborációs partnert. Nem tudjuk, hogy a fehérnemű és a sportmárka együttműködéséből mi fog kisülni, de állítólag egy új márka születik nőknek a kollaborációnak köszönhetően. Állítólag a kollekcióból majd láthatunk pár részletet már tavasszal, ezután 2026-ban következik a folytatás.

Feliratos pólók a Diortól

Carrie Bradshaw J’adore Dior feliratú pólója most újra divatba jön. A 2025-ös tavaszi-téli trendeket bemutató kifutón a tervező visszanyúlt a John Galliano által megteremtett J’adore Dior feliratú pólókhoz, amelyeket már Lucy Liun és Carrie Bradshaw-n is láthattunk a Szex és New York sorozatban és filmben. Úgy néz ki, hogy ideje megtalálni a legmenőbb feliratos pólót.