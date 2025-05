10 éve a világ legszebb kislánya volt – Így néz ki most Kristina Pimenova

Az Moszkvából származó Kristina Pimenova azúrkék szemeivel és hosszú, mézszőke hajával kilencéves korára a „világ legszebb lánya” lett – legalábbis így emlegette a modellszakma. A most 19 éves fiatal nő jelenleg színművészetet tanul, és klasszikus darabokban szerepel, de a filmiparban is kipróbálta már magát. Emellett persze modellkedik is: többek között az Armani Junior, Roberto Cavalli, D\&G, Fendi és a Vogue kampányaiban is szerepelt. 2,4 millió Instagram-követője van.

Kristina Pimenova - így néz ki most a világ legszebb kislánya

Kristina Pimenova 10 éve a világ legszebb kislánya volt

Kristina édesanyja, Glikeriya Pimenova – aki maga is modell volt korábban – is reflektorfénybe került: sokan kritizálták, amikor lánya képeit posztolta az interneten. A közvélemény egy része túl szexuálisnak ítélte meg a fotókat, de Glikeriya 2014-ben határozottan visszautasította a vádakat:

„Nem fogadom el a gyermekem szexualizálásával kapcsolatos vádakat. Minden fotója teljesen ártatlan. Soha nem kértem tőle, hogy ezt vagy azt a pózt vegye fel, sőt, azt kell mondanom, hogy nem is különösebben szereti, amikor fotózom, ezért akkor csinálom, amikor nem veszi észre. Pedofilként kell gondolkodnia annak, aki szexuális jellegű dolgot lát ezeken a képeken.”

Kristina 1995-ben

Kristina a modellkedést gyerekként játéknak fogta fel: „Csak játszottam, olyan volt, mint egy játék. Számomra ez volt a gyerekkor. Barátokat szereztem az utazások alatt, szóval ez teljesen természetes volt.”

Színészi ambíciói már korán megjelentek: „A színészet azért vonz, mert így egy ideig bármi lehetek, amit csak akarok.”

Édesanyja részletesen beszélt a korai évekről is: „Hároméves koráig Franciaországban éltünk. Bárhová mentünk, az emberek megállítottak minket, de Oroszországba visszatérve ez teljesen megváltozott. Úgy döntöttem, megpróbálom, és elküldtem a képeit egy modellügynökségnek.” Kristina első fotózására nem sokkal negyedik születésnapja előtt került sor, majd portfólióját több világhírű márka is használta kampányaihoz.