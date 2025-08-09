Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 9., szombat

Miért köszön vissza újra és újra a gyerekkori otthonod enteriőrje a saját lakásodban?

Pópity Balázs
2025.08.09.
Miért köszön vissza újra és újra a gyerekkori otthonod enteriőrje a saját lakásodban? Lehet, hogy a válasz a magaddal hozott családi mintákban rejlik? A pszichológusok szerint az otthonod sokszor pontosabb térkép a lelkedről, mint a naplód.

A lakberendezés nem mindig a Pinteresten kezdődik, hanem van hogy már a bölcsődénél. A Citylife cikke szerint pszichológusok szerint az otthonunkhoz fűződő viszony mélyen belénk ivódott mintákból táplálkozik. Ezek sokszor észrevétlenül, a tudatalattinkban hatnak a döntéseinkre, amikor új lakásba költözünk, vagy épp „végre saját ízlésünkre” szabjuk az enteriőrt. Aztán jön a felismerés: basszus, ez pont olyan, mint anyámnál. Erről is szól a grandmillennial stílus.

A grandmillennial stílusban visszaköszönnek a klasszikus elemek, mégis modern hatása van.
A grandmillennial stílusban visszaköszönnek a klasszikus elemek, mégis modern hatása van.
Forrás:  Getty Images

Grandmilennal: családi minták a kanapépárnán

Az otthon nemcsak lakóhely, hanem identitás. Ahogy berendezzük, az gyakran a régi és az új énünk párbeszéde. A „felnőtt én” modern kanapét akar, a „gyerek én” viszont ragaszkodik a régimódi fotelhez, amiben anya olvasott esténként. Ez a belső vita gyakran észrevétlenül formálja a dizájnt, de  grandmillennial stílus pont arról szól, hogy lehet komromisszumot kötni. 

grandmillennial living room design
Egyensúly a modern és retro között.
Forrás: Shutterstock

Berendezett konfliktusok

Sokszor nem is a stílus a fontos, hanem az, hogy kihez tartozunk. A hagyományos tárgyak megtartása lehet kapocs a családhoz – vagy épp teher, amit ideje letenni. A pszichológusok szerint ez nem „lakberendezési hiba”, hanem identitásmunka. 

A nagymama lakása az örök nosztalgia tárgya
Fortepan-Kadas-Tibor

Terápia a textileken túl

Az imagináció, meseterápia vagy épp a mindfulness is segíthet feltárni, miért olyan fontos az a régi szőnyeg vagy kanapé. Lehet, hogy pont ezekben a tárgyakban lakik a lelki biztonság, esetleg az összetartozás érzése – vagy épp egy el nem gyászolt múlt.

Nem baj, hogy ragaszkodunk a régihez.
Forrás: Fortepan Bauer-Sandor

Grandmillennial: nosztalgia újrafazonírozva

Nem véletlen, hogy a „nagymamastílus” újra divat. A grandmillennial trend a klasszikus enteriőrt vegyíti modern formákkal – mintha valaki terápiás ülésre küldte volna a nagyi nappaliját. Ez nem visszalépés, hanem a régi érzések integrációja modern köntösben.

Relaxed senior woman reading a text message on her smart phone as she relaxes in her elegant living room at home
Kicsit retro, kicsit modern összhatás.
Forrás: Digital Vision

