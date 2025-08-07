Francis Ford Coppola kórházba került: nem csak a szíve, a mentális egészsége miatt is aggódott a családja

Bár Francis Ford Coppola hivatalos közleményben később megnyugtatta a nyilvánosságot, csupán egy rutinszerű beavatkozáson esett át pitvarfibrilláció miatt, a RadarOnline úgy tudja: a kórházi élmény régi, mély traumákat hozott felszínre.

Francis Ford Coppola kórházba került

Forrás: Getty Images Europe

„Egyszerűen rettegés fogta el, amikor betolták a római kórházba” – árulta el egy közeli forrás. „Nemcsak az egészségi állapota miatt félt, hanem azért is, mert visszatértek a gyerekkori emlékei a gyermekbénulásról.”

Francis Ford Coppola gyermekbénulással küzdött

Francis Ford Coppola mindössze kilencéves volt, amikor elkapta a rendkívül fertőző, bénulással járó betegséget. Egy korábbi interjúban úgy jellemezte az állapotot, mint egy „egy egész éjszakán tartó lázat, amely mégis örök nyomot hagyott”.

Felidézte, hogyan szállították be a zsúfolt kórházi osztályra, ahol a folyosókon is hordágyakon feküdtek a gyerekek. Sokakat vastüdőbe kellett tenni, hogy egyáltalán lélegezni tudjanak. „Emlékszem azokra a gyerekekre a fényes acélszekrényekben, akik sírva keresték a szüleiket, nem értették, mi történik velük. Ez a kép beleégett az emlékezetembe.”

A rendező azt is elmesélte, hogy egyik reggel próbált felkelni az ágyból, de összeesett – a lábai nem engedelmeskedtek. „Akkor tudatosult bennem, hogy nem tudok járni. Az a pillanat örökre bennem maradt.”

Francis Ford Coppola édesapja, Carmine Coppola zeneszerző elkötelezetten kutatott alternatív kezelések után, amelyek végül segítettek a kis Francis felépülésében. A rendező nagyon hálás a vakcina fejlesztőinek is: „Dr. Jonas Salk és Albert Sabin lemondtak a szabadalmaikról az emberiség javára. Ez számomra az igazi hősiesség.”

Coppolát különösen aggasztja, hogy a COVID–19 járvány után világszerte nőtt az oltásellenes hangulat. „Megdöbbentő, hogy ma, amikor tanúi lehetünk annak, hogy a gyermekbénulás szinte eltűnt a Földről, egyesek kétségbe vonják a vakcinák szükségességét. Ez abszurd.”