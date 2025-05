Ezeket viseld, ha úgy szeretnél öltözködni, mint Michele Morrone – Figyelem hölgyeim, ez a cikk nektek is szól!

Ha gyorsan végiggörgetjük az olasz színész Instagram-profilját, egy valódi kincsesbányát találunk tele lenyűgöző fotókkal. Nemcsak tehetséges színész, hanem kiváló énekes, ügyes művész és divatrajongó is. Michele Morrone stílusa több férfinak is inspiráló lehet. Ugyan a férfidivat jelenleg nem feltétlenül a klasszikus stílusról szól, de ez ne vegye el a kedved, hiszen klasszikus ruházatot szinte mindig találni a boltokban. Michele Morrone, a 365 nap sztárja számos neves márka támogatását élvezi, és olyan világhírű divatházak nagyköveteként tevékenykedik, mint a Guess és a Dolce & Gabbana. Divatérzéke kifinomult, és gyakran feltűnik a New York-i, párizsi és milánói divathetek első sorában. Mutatjuk mi az az 5 dolog, amire feltétlenül szükséged van, ha szeretnéd lemásolni a férfi stílusát, vagy szeretnéd feldobni a pasi ruhatárát valami újjal, trendivel.

Michele Morrone gyakran visel öltönyöket, de nem mindig hagyományos és klasszikus stílusban.

Forrás: Getty Images

Ezeket szerezd be, ha tetszik Michele Morrone stílusa

Ha inspirálnak az öltözködési választásai, és szeretnél egy kis olasz eleganciát csempészni a ruhatáradba, íme egy útmutató, amely segít megidézni az Michele Morrone klasszikus, mégis egyedi stílusát.

Jól szabott öltöny

Michele Morrone esztétikája nem a trendekről szól, hanem az egyediségről és az olasz eleganciáról. Sosem fogsz rajta oversized öltönyöket látni, hiszen öltönyei mindig jól szabottak, megfelelő hosszúságúak és mintázatukban is egyediek. Gyakran visel hajszálcsíkos verziókat barna vagy kék árnyalatokban. Olívás bőréhez a fekete is nagyon jól passzol, így nem egyszer láttuk már a vörös szőnyegen fekete öltönyben.

A színészt gyakran látjuk jól szabott öltönyben.

Forrás: Getty Images for The Red Sea Int

Elegáns ingek

Akár formális, akár hétköznapi, Michele Morrone ingei mindig megfelelnek az alkalomhoz. Öltönyeivel formális eseményre gyakran jelenik meg fehér ingben, míg a hétköznapokban szereti a színes selyem vagy mintás ingeket. Nyakkendőt ritkán látunk rajta, de ingeit gyakran viseli felcsavart ujjakkal, kigombolva.

A hétköznapokban is gyakran látjuk ingekben, amit félig kigombolva hord.

Forrás: WireImage

Elegáns cipő

Csak semmi sneaker. Michele Morrone szinte mindig elegáns cipőket visel az alkalomhoz és a ruházatához megfelelő színben. Nem fogod látni öltönyt viselni sportcipővel, de még a hétköznapi ruhatárának sem része a sneaker.

Ha egy dolgot tanulsz tőle, akkor az az legyen, hogy tudod mikor kapd elő és mikor hagyd a szekrényben a sneakered.

Letisztult pólók

Amíg ingekből szívesen visel mintás darabokat, addig pólókban inkább a letisztult kék, fekete, bézs verziókat látjuk tőle. Az apró gombos pólók mellett gyakran visel V-nyakú pólókat. Fontos szempont, hogy pólói mindig tökéletesen feszülnek a karján, követik teste vonalát, és nem oversized szabásúak. A hétköznapokban farmerral vagy elegáns nadrággal viseli pólóit, és mindig elegáns cipőt választ hozzá.