Paris Hilton pizzazsírtalanító trükkje mindenkit megdöbbentett − Videó

Nemrég vidám pillanatban lehetett részük a Tiktok-felhasználóknak. Paris Hilton bemutatta, a jól bevált étkezési trükkjét, amire ő rendkívül büszke.

Paris Hilton szerint a trükkje egy kreatív ötlet

Forrás: Northfoto

Mi is a trükk á’la Paris Hilton?

Fogjuk meg a pizzaszeletet, majd gyengéden masszírozzuk rá a pizzásdoboz tetejére, így megszabadulva az olajtól. Az alábbi videóban lépésről-lépésre elsajátítható a mozdulatsor:

Paris kreatívnak tartja a pizzazsírozós videóját, és akik nem nevettek, azok megbotránkoztak rajta, mivel általában a dobozok külső felülete, azért nem éppen a tisztaságról híres. Egyes szakértői vélemények szerint lehet, hogy a szalmonella és a kólibaktériumok is megtalálhatóak rajta.

Nemrég Paris az új filmjének premierjén megvédte a trükköt és a dobozt is. Elmondta, hogy nem akármilyen dobozt használt, hanem egy vadonatújat, amit kifejezetten a fotózásra rendelt meg.

Hilton frissen bemutatott filmje a The Trainer címet viseli, ami egy zenés krimi-vígjáték, amiben Bella Thorne és Lenny Kravitz is szerepel. A történet egy fitneszedző férfiról szól, aki mániákusan kergeti a hírnevet, bár anyjával él, el akarja érni a saját amerikai álmát.

Paris elárulta, hogy évek óta ismeri a rendezőt, aki azt mondta neki, ő a hiányzó láncszem a történethez, és bár Hiltonnak tele van a határidőnaplója , de sikerült elvállalnia a filmet, és nagyon örül, hogy szerepelhetett benne.

Paris Hilton neve még mindig, mindenütt ott van. Tavaly barátnőjével Nicole Richie-vel a nevüket viselő saját üdítőitalt is piacra dobtak. Így lehet, hogy a pizzatrükköt is róla nevezik majd el. A Hilton-Richie páros már korábban is nagy sikert aratott. A 2000-es évek elején a The Simple Life című realityben hétköznapi munkákat vállaltak el, és próbáltak végrehajtani, természetesen nem túl sok sikerrel.

Ha szeretnél esetleg főzőcskézni Paris Hiltonnal, akkor megteheted, mivel egy főzőműsora is volt, ami mindössze egy évadot élt meg a Netflixen, de megtudhatod belőle, hogy Paris miért tartja őstehetségnek magát a konyhában, és azt, hogy nem ismeri a citromhéjat, valamint hogy barátnői, köztük Kim Kardashian, hogyan reagálnak az ételeire.