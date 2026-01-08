Fertőző vagy sem? Minden, amit a kötőhártya-gyulladásról tudnod kell

A kötőhártya-gyulladása nemcsak esztétikai problémát okoz, hanem a látást és a mindennapi komfortérzetet is jelentősen ronthatja.
Milyen tünetek utalnak kötőhártya-gyulladásra?
A kötőhártya-gyulladás tünetei általában gyorsan alakulnak ki, és gyakran mindkét szemet érintik, bár előfordulhat egyoldali kezdet is. A legjellemzőbb panasz a szem vörössége, viszketése, amelyet égő, szúró vagy homokszem-érzés kísér.
Gyakori a fokozott könnyezés, a szemhéjak reggeli összeragadása és a váladékozás. A váladék jellege sokat elárul a kiváltó okról: bakteriális eredet esetén sűrű, sárgás-zöldes váladék jelenik meg, míg vírusos gyulladásnál inkább víztiszta, bőséges könnyezés jellemző. Allergiás formában a viszketés dominál, és gyakran mindkét szem egyszerre érintett.
A szem fényérzékennyé válhat, a látás átmenetileg homályos lehet. A szakértők szerint, ha fájdalom, látásromlás vagy tartós panaszok jelentkeznek, mindenképpen szemészeti vizsgálat szükséges.
Hogyan fertőz a kötőhártya-gyulladás?
Nem minden kötőhártya-gyulladás fertőző, de bizonyos típusai könnyen terjednek. A kötőhártya-gyulladás vírusos és bakteriális formája cseppfertőzéssel vagy közvetett érintkezéssel adható tovább. A fertőzés terjedhet kézfogással, közös törölköző, párna, sminkeszköz vagy kontaktlencse használatával.
A vírusos kötőhártya-gyulladás különösen fertőző, és gyakran felső légúti megbetegedésekhez társul. Zárt közösségekben, például óvodákban vagy munkahelyeken gyorsan végigsöpörhet. A bakteriális forma szintén terjedhet, de általában célzott kezeléssel hamar megszüntethető.
Az allergiás kötőhártya-gyulladás nem fertőző, mivel immunreakció következménye. Ennek felismerése fontos, mert a kezelés módja teljesen eltér a fertőzéses formákétól.
Hogyan kezelhető a kötőhártya-gyulladás?
A kötőhártya-gyulladás kezelése mindig az okoktól függ. Bakteriális eredet esetén antibiotikumos szemcsepp vagy kenőcs alkalmazása szükséges, amelyet orvos ír fel. A tünetek általában néhány napon belül javulnak, de a kezelést az előírt ideig folytatni kell.
Vírusos kötőhártya-gyulladásnál a kezelés elsősorban tüneti: műkönny, hideg borogatás és a szem kímélése segíti a gyógyulást. Az antibiotikum ilyen esetben nem hatásos. Allergiás gyulladásnál antihisztamin tartalmú készítmények és az allergén kerülése a megoldás.
A gyógyulás ideje általában 5–10 nap, de ez függ a kiváltó októl és az egyéni immunválasztól. A szakértők hangsúlyozzák a higiénia fontosságát: gyakori kézmosás, saját törölköző használata és a szem dörzsölésének kerülése csökkenti a továbbfertőzés kockázatát.
Mire kell figyelni kötőhártya-gyulladás esetén?
A kötőhártya-gyulladás gyakori, többféle okból kialakuló szembetegség, amely nem minden esetben fertőző. A tünetek jellege segít elkülöníteni az egyes formákat, a megfelelő kezelés pedig gyors javulást hozhat. A higiénés szabályok betartása kulcsszerepet játszik a fertőzés terjedésének megelőzésében és a gyógyulás felgyorsításában.
