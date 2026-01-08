Fertőző vagy sem? Minden, amit a kötőhártya-gyulladásról tudnod kell

A kötőhártya-gyulladása nemcsak esztétikai problémát okoz, hanem a látást és a mindennapi komfortérzetet is jelentősen ronthatja.

Kötőhártya-gyulladás tünetei: így kezeld

Milyen tünetek utalnak kötőhártya-gyulladásra?

A kötőhártya-gyulladás tünetei általában gyorsan alakulnak ki, és gyakran mindkét szemet érintik, bár előfordulhat egyoldali kezdet is. A legjellemzőbb panasz a szem vörössége, viszketése, amelyet égő, szúró vagy homokszem-érzés kísér.

Gyakori a fokozott könnyezés, a szemhéjak reggeli összeragadása és a váladékozás. A váladék jellege sokat elárul a kiváltó okról: bakteriális eredet esetén sűrű, sárgás-zöldes váladék jelenik meg, míg vírusos gyulladásnál inkább víztiszta, bőséges könnyezés jellemző. Allergiás formában a viszketés dominál, és gyakran mindkét szem egyszerre érintett.

A szem fényérzékennyé válhat, a látás átmenetileg homályos lehet. A szakértők szerint, ha fájdalom, látásromlás vagy tartós panaszok jelentkeznek, mindenképpen szemészeti vizsgálat szükséges.

Hogyan fertőz a kötőhártya-gyulladás?

Nem minden kötőhártya-gyulladás fertőző, de bizonyos típusai könnyen terjednek. A kötőhártya-gyulladás vírusos és bakteriális formája cseppfertőzéssel vagy közvetett érintkezéssel adható tovább. A fertőzés terjedhet kézfogással, közös törölköző, párna, sminkeszköz vagy kontaktlencse használatával.

A vírusos kötőhártya-gyulladás különösen fertőző, és gyakran felső légúti megbetegedésekhez társul. Zárt közösségekben, például óvodákban vagy munkahelyeken gyorsan végigsöpörhet. A bakteriális forma szintén terjedhet, de általában célzott kezeléssel hamar megszüntethető.

Az allergiás kötőhártya-gyulladás nem fertőző, mivel immunreakció következménye. Ennek felismerése fontos, mert a kezelés módja teljesen eltér a fertőzéses formákétól.

Hogyan kezelhető a kötőhártya-gyulladás?

A kötőhártya-gyulladás kezelése mindig az okoktól függ. Bakteriális eredet esetén antibiotikumos szemcsepp vagy kenőcs alkalmazása szükséges, amelyet orvos ír fel. A tünetek általában néhány napon belül javulnak, de a kezelést az előírt ideig folytatni kell.