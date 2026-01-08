Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 8., csütörtök Gyöngyvér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
egészség

Fertőző vagy sem? Minden, amit a kötőhártya-gyulladásról tudnod kell

egészség kötőhártya-gyulladás szem
Zedna Life
2026.01.08.
A kötőhártya-gyulladás gyakori szembetegség, amely hirtelen jelentkező kellemetlen tünetekkel jár, és bizonyos esetekben könnyen tovább is adható. A kötőhártya-gyulladás hátterében többféle ok állhat, ezért a megfelelő kezeléshez fontos tudni, mi váltotta ki, és mennyire fertőző az adott forma.

A kötőhártya-gyulladása nemcsak esztétikai problémát okoz, hanem a látást és a mindennapi komfortérzetet is jelentősen ronthatja.

Kötőhártya-gyulladással küzdő nő.
Kötőhártya-gyulladás tünetei: így kezeld
Forrás: Shutterstock

Milyen tünetek utalnak kötőhártya-gyulladásra?

A kötőhártya-gyulladás tünetei általában gyorsan alakulnak ki, és gyakran mindkét szemet érintik, bár előfordulhat egyoldali kezdet is. A legjellemzőbb panasz a szem vörössége, viszketése, amelyet égő, szúró vagy homokszem-érzés kísér.

Gyakori a fokozott könnyezés, a szemhéjak reggeli összeragadása és a váladékozás. A váladék jellege sokat elárul a kiváltó okról: bakteriális eredet esetén sűrű, sárgás-zöldes váladék jelenik meg, míg vírusos gyulladásnál inkább víztiszta, bőséges könnyezés jellemző. Allergiás formában a viszketés dominál, és gyakran mindkét szem egyszerre érintett.

A szem fényérzékennyé válhat, a látás átmenetileg homályos lehet. A szakértők szerint, ha fájdalom, látásromlás vagy tartós panaszok jelentkeznek, mindenképpen szemészeti vizsgálat szükséges.

Hogyan fertőz a kötőhártya-gyulladás?

Nem minden kötőhártya-gyulladás fertőző, de bizonyos típusai könnyen terjednek. A kötőhártya-gyulladás vírusos és bakteriális formája cseppfertőzéssel vagy közvetett érintkezéssel adható tovább. A fertőzés terjedhet kézfogással, közös törölköző, párna, sminkeszköz vagy kontaktlencse használatával.

A vírusos kötőhártya-gyulladás különösen fertőző, és gyakran felső légúti megbetegedésekhez társul. Zárt közösségekben, például óvodákban vagy munkahelyeken gyorsan végigsöpörhet. A bakteriális forma szintén terjedhet, de általában célzott kezeléssel hamar megszüntethető.

Az allergiás kötőhártya-gyulladás nem fertőző, mivel immunreakció következménye. Ennek felismerése fontos, mert a kezelés módja teljesen eltér a fertőzéses formákétól.

Hogyan kezelhető a kötőhártya-gyulladás?

A kötőhártya-gyulladás kezelése mindig az okoktól függ. Bakteriális eredet esetén antibiotikumos szemcsepp vagy kenőcs alkalmazása szükséges, amelyet orvos ír fel. A tünetek általában néhány napon belül javulnak, de a kezelést az előírt ideig folytatni kell.

Vírusos kötőhártya-gyulladásnál a kezelés elsősorban tüneti: műkönny, hideg borogatás és a szem kímélése segíti a gyógyulást. Az antibiotikum ilyen esetben nem hatásos. Allergiás gyulladásnál antihisztamin tartalmú készítmények és az allergén kerülése a megoldás.

A gyógyulás ideje általában 5–10 nap, de ez függ a kiváltó októl és az egyéni immunválasztól. A szakértők hangsúlyozzák a higiénia fontosságát: gyakori kézmosás, saját törölköző használata és a szem dörzsölésének kerülése csökkenti a továbbfertőzés kockázatát.

Mire kell figyelni kötőhártya-gyulladás esetén?

A kötőhártya-gyulladás gyakori, többféle okból kialakuló szembetegség, amely nem minden esetben fertőző. A tünetek jellege segít elkülöníteni az egyes formákat, a megfelelő kezelés pedig gyors javulást hozhat. A higiénés szabályok betartása kulcsszerepet játszik a fertőzés terjedésének megelőzésében és a gyógyulás felgyorsításában.

További egészséggel kapcsolatos cikkekért kattints:

Ha ezeket tapasztalod, érdemes kivizsgáltatni magad: az inzulinrezisztencia árulkodó jelei

Az inzulinrezisztencia egyre több nőt érintő anyagcsere-állapot, amely gyakran alattomos tünetekkel jelentkezik.

A felfázás tünetei: ne vedd félvállról, ha ezeket tapasztalod

Az alsó húgyúti fertőzés az egyik leggyakoribb női egészségügyi probléma. A felfázás hirtelen jelentkező, kellemetlen tünetekkel jár.

Ez az életmódváltás biztos receptje, ami még a puhányoknál is működik: ha sikert akarsz, ezt kövesd

Hiába a fogadalom, ha szembe jön a hétköznapi valóság: a munkahely és a család elviszik az időt és a motiváció elszáll.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu