5 stílustipp, amit érdemes ellesned a skandináv nőktől

A skandináv öltözködési stílust izgalmas kettősség jellemzi: egyszerre kifinomult és funkcionális, minimalista és luxust sugárzó, visszafogott és eklektikus. Hogyan lehet mégis harmonikus a skandináv nők outfitje? Úgy, hogy a látszólagos ellentmondások mindig kiegyensúlyozzák egymást. Az outfit soha nem válik túlzsúfolttá, mert az alapdarabok letisztultsága ellensúlyozza a különleges részleteket, legyen szó aszimmetrikus szabásvonalról, karakteres gombokról vagy egy formabontó kabátról.
A visszafogott, neutrális színek – fekete, fehér, szürke, bézs vagy tengerkék – adják a biztos alapot, amelyekre jöhet akár egy élénkebb (neonszínű) darab vagy feltűnő kiegészítő is. A skandináv nők a hűvös éghajlat miatt igyekeznek rétegesen öltözködni, pontosabban mondva igazi mesterei a rétegezésnek: egyszerű szabású, finom vonalvezetésű, minimalista darabokat kombinálnak különféle textúrákkal, így a gyapjút és a kasmírt a bőrrel, a pamutot a selyemmel, és még sorolhatnánk. Élnek-halnak a kiegészítőkért: a sál, a sapka és a kesztyű is jöhet, a lényeg, hogy feltűnőbb darab legyen, ami feldobja a visszafogott alapdarabokat.
A Koppenhágai Divathéten talpig farmerben vonultak a modellek a kifutón: az oversize farmerkabáttól a bő szárú farmernadrágon át a farmer maxi szoknyáig mindent láttunk rajtuk, ami divatimádó szemnek ingere. Ez a kombináció laza, kényelmes, mégis stílusos megjelenést kölcsönöz, és a hidegebb napokon bátran alá is lehet öltözni.
Párosítsd bátran az oversize kabátot a szűk nadrággal, viselj a jól szabott blézer alatt egy vékonyabb és lezserebb hosszú ujjú felsőt, ingblúzt, vállald be a miniszoknyát hosszú szárú csizmával, vagy egy bézs tunikát neonszínű harisnyával.
A skandi nők egy bokáig érő leggingst előszeretettel kombinálnak testhezálló bézs kardigánnal vagy élénk színű blézerrel, egy térdig érő leggingshez pedig bátran húznak bokacsizmát és pulóvert.
A stílusos, derékhangsúlyos blézerek idén ősszel is hatalmas népszerűségnek örvendenek, hiszen elegáns és nőies megjelenést kölcsönöznek. Kombinálhatod bő nadrágokkal, szoknyákkal, vagy vehetsz alájuk magas nyakú, elegáns felsőt is.
Hát a vászonkabát! Bézs, homok, olívazöld, khaki vagy pasztelles árnyalatokban, négyzetes zsebekkel, mandzsettagombokkal, széles gallérral, akár kapucnival, vagy állítható derékövvel. Ha ki szeretnél tűnni a tömegből, de mindezt hivalkodástól mentesen tennéd, akkor érdemes ellesned és alkalmaznod a skandi nők divattrükkjeit.
