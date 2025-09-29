5 stílustipp, amit érdemes ellesned a skandináv nőktől

A skandináv öltözködési stílust izgalmas kettősség jellemzi: egyszerre kifinomult és funkcionális, minimalista és luxust sugárzó, visszafogott és eklektikus. Hogyan lehet mégis harmonikus a skandináv nők outfitje? Úgy, hogy a látszólagos ellentmondások mindig kiegyensúlyozzák egymást. Az outfit soha nem válik túlzsúfolttá, mert az alapdarabok letisztultsága ellensúlyozza a különleges részleteket, legyen szó aszimmetrikus szabásvonalról, karakteres gombokról vagy egy formabontó kabátról.

Oslo – Finom színek hangsúlyos kiegészítőkkel párosítva – Kész is a skandináv stílus

Forrás: Getty Images Europe

A skandináv nők outfit-alapszínei és a rétegzés művészete

A visszafogott, neutrális színek – fekete, fehér, szürke, bézs vagy tengerkék – adják a biztos alapot, amelyekre jöhet akár egy élénkebb (neonszínű) darab vagy feltűnő kiegészítő is. A skandináv nők a hűvös éghajlat miatt igyekeznek rétegesen öltözködni, pontosabban mondva igazi mesterei a rétegezésnek: egyszerű szabású, finom vonalvezetésű, minimalista darabokat kombinálnak különféle textúrákkal, így a gyapjút és a kasmírt a bőrrel, a pamutot a selyemmel, és még sorolhatnánk. Élnek-halnak a kiegészítőkért: a sál, a sapka és a kesztyű is jöhet, a lényeg, hogy feltűnőbb darab legyen, ami feldobja a visszafogott alapdarabokat.

Visszafogott alapszínek némi pirossal kombinálva – A skandináv nők bátran párosítják a fehér zoknit a feketével és a miniszoknyával

Forrás: @maryljean

Farmert farmerrel skandináv értelmezésben

A Koppenhágai Divathéten talpig farmerben vonultak a modellek a kifutón: az oversize farmerkabáttól a bő szárú farmernadrágon át a farmer maxi szoknyáig mindent láttunk rajtuk, ami divatimádó szemnek ingere. Ez a kombináció laza, kényelmes, mégis stílusos megjelenést kölcsönöz, és a hidegebb napokon bátran alá is lehet öltözni.

Farmerdömping, ami mégsem sok - A skandináv nők értik a divatot

Forrás: Getty Images Europe

A legizgalmasabb skandináv trükk: oversize a szűkkel kombinálva

Párosítsd bátran az oversize kabátot a szűk nadrággal, viselj a jól szabott blézer alatt egy vékonyabb és lezserebb hosszú ujjú felsőt, ingblúzt, vállald be a miniszoknyát hosszú szárú csizmával, vagy egy bézs tunikát neonszínű harisnyával.

Sportosan elegáns skandináv stílus – A shorthoz még a csizma is jól áll Forrás: Getty Images Europe

A skandi nők egy bokáig érő leggingst előszeretettel kombinálnak testhezálló bézs kardigánnal vagy élénk színű blézerrel, egy térdig érő leggingshez pedig bátran húznak bokacsizmát és pulóvert.