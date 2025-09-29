Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 29., hétfő

5 stílustipp, amit érdemes ellesned a skandináv nőktől

Nő pulóverben az utcán
Getty Images Europe - Edward Berthelot
elegancia skandinávia stílus
Jónás Ágnes
2025.09.29.
A skandináv nők olyan természetességgel kombinálják a fehér sneakert az oversize bézs pulóverrel, a galléros inget a selyemszoknyával és a puffos ujjú virágos ballonkabáttal, mintha genetikailag beléjük lenne kódolva a stílus. Most tippeket adunk és mutatunk néhány skandináv szettet, amiket magadra öltve begyűjtheted az elismerő pillantásokat az utcán, a munkahelyen és sport közben egyaránt.

A skandináv öltözködési stílust izgalmas kettősség jellemzi: egyszerre kifinomult és funkcionális, minimalista és luxust sugárzó, visszafogott és eklektikus. Hogyan lehet mégis harmonikus a skandináv nők outfitje? Úgy, hogy a látszólagos ellentmondások mindig kiegyensúlyozzák egymást. Az outfit soha nem válik túlzsúfolttá, mert az alapdarabok letisztultsága ellensúlyozza a különleges részleteket, legyen szó aszimmetrikus szabásvonalról, karakteres gombokról vagy egy formabontó kabátról.

skandináv
Oslo – Finom színek hangsúlyos kiegészítőkkel párosítva – Kész is a skandináv stílus 
Forrás: Getty Images Europe

A skandináv nők outfit-alapszínei és a rétegzés művészete

A visszafogott, neutrális színek – fekete, fehér, szürke, bézs vagy tengerkék – adják a biztos alapot, amelyekre jöhet akár egy élénkebb (neonszínű) darab vagy feltűnő kiegészítő is. A skandináv nők a hűvös éghajlat miatt igyekeznek rétegesen öltözködni, pontosabban mondva igazi mesterei a rétegezésnek: egyszerű szabású, finom vonalvezetésű, minimalista darabokat kombinálnak különféle textúrákkal, így a gyapjút és a kasmírt a bőrrel, a pamutot a selyemmel, és még sorolhatnánk. Élnek-halnak a kiegészítőkért: a sál, a sapka és a kesztyű is jöhet, a lényeg, hogy feltűnőbb darab legyen, ami feldobja a visszafogott alapdarabokat.

skandináv
Visszafogott alapszínek némi pirossal kombinálva – A skandináv nők bátran párosítják a fehér zoknit a feketével és a miniszoknyával 
Forrás: @maryljean

Farmert farmerrel skandináv értelmezésben

A Koppenhágai Divathéten talpig farmerben vonultak a modellek a kifutón: az oversize farmerkabáttól a bő szárú farmernadrágon át a farmer maxi szoknyáig mindent láttunk rajtuk, ami divatimádó szemnek ingere. Ez a kombináció laza, kényelmes, mégis stílusos megjelenést kölcsönöz, és a hidegebb napokon bátran alá is lehet öltözni.

skandináv
Farmerdömping, ami mégsem sok - A skandináv nők értik a divatot 
Forrás: Getty Images Europe

A legizgalmasabb skandináv trükk: oversize a szűkkel kombinálva

Párosítsd bátran az oversize kabátot a szűk nadrággal, viselj a jól szabott blézer alatt egy vékonyabb és lezserebb hosszú ujjú felsőt, ingblúzt, vállald be a miniszoknyát hosszú szárú csizmával, vagy egy bézs tunikát neonszínű harisnyával.

skandináv
Sportosan elegáns skandináv stílus – A shorthoz még a csizma is jól áll Forrás: Getty Images Europe

Sportosan elegáns skandináv stílus

A skandi nők egy bokáig érő leggingst előszeretettel kombinálnak testhezálló bézs kardigánnal vagy élénk színű blézerrel, egy térdig érő leggingshez pedig bátran húznak bokacsizmát és pulóvert. 

skandináv
Egy jól szabott blézer és néhány statement kiegészítő – A skandináv nők tuti trükkje  
Forrás: Getty Images Europe

Derékhangsúlyos blézerek

A stílusos, derékhangsúlyos blézerek idén ősszel is hatalmas népszerűségnek örvendenek, hiszen elegáns és nőies megjelenést kölcsönöznek. Kombinálhatod bő nadrágokkal, szoknyákkal, vagy vehetsz alájuk magas nyakú, elegáns felsőt is.

skandináv
Oslo utcáin nem ritka az ilyen outfit – A skandináv nők a rétegezés mesterei
Forrás: Getty Images Europe

Melyik ruhadarab a skandináv nők őszi jolly jokere?

Hát a vászonkabát! Bézs, homok, olívazöld, khaki vagy pasztelles árnyalatokban, négyzetes zsebekkel, mandzsettagombokkal, széles gallérral, akár kapucnival, vagy állítható derékövvel. Ha ki szeretnél tűnni a tömegből, de mindezt hivalkodástól mentesen tennéd, akkor érdemes ellesned és alkalmaznod a skandi nők divattrükkjeit.

skandináv
Pöttyös és vászon – A skandináv nők egyik legmenőbb ruhadarabja ősztől 
Forrás: Getty Images Europe

