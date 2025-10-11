Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 11., szombat

Így néz ki ma, a világ legszebb kislánya − FOTÓ

2025.10.11.
Emlékszel még rá? A párizsi divathéten került újra reflektorfénybe a világ legszebb kislánya, Thylane Blondeau. Mutatjuk, hogy néz ki most!

Emlékszel még a nagy kék szemű, szőke hajú kislányra, akinek képe bejárta az egész világot? Thylane Blondeau, a világ legszebb kislánya visszatért a kifutóra a Paris Fashion Weeken. 

A világ legszebb kislánya, a párizsi divathéten
Forrás: Getty Images Europe

Ilyen felnőtt lett a világ legszebb kislánya

A 24 éves modell újra meghódította a kifutók világát. A kék szemű, szőke kislány mára igazi hölgyé cseperedett. Thylane már több híres márkával dolgozott együtt, de most Jean Paul Gaultier bemutatóján mutatta meg a magát a közönségnek. A szőke haját barnára váltotta, de a szépsége még így is megigéző.

Anno 2021-ben egy interjúban egyébként elmondta, hogy őt nem érdekli a külső és azt sem érti, hogy az emberek miért tartják ennyire szépnek. 

„Csak egy egyszerű fiatal felnőtt vagyok, aki ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint a kortásai”

A párizsi divathéten egy katona stílusú kabátot viselt, hatalmas arany gombokkal, amit egy magas derekú, fekete, bő paper bag nadrággal koronázott meg. De elég is legyen ennyi, beszéljen a kép! 

Így festett Thylane a párizsi divathéten
Forrás: Getty Images Europe

