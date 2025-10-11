Így néz ki ma, a világ legszebb kislánya − FOTÓ

Emlékszel még a nagy kék szemű, szőke hajú kislányra, akinek képe bejárta az egész világot? Thylane Blondeau, a világ legszebb kislánya visszatért a kifutóra a Paris Fashion Weeken.
A 24 éves modell újra meghódította a kifutók világát. A kék szemű, szőke kislány mára igazi hölgyé cseperedett. Thylane már több híres márkával dolgozott együtt, de most Jean Paul Gaultier bemutatóján mutatta meg a magát a közönségnek. A szőke haját barnára váltotta, de a szépsége még így is megigéző.
Anno 2021-ben egy interjúban egyébként elmondta, hogy őt nem érdekli a külső és azt sem érti, hogy az emberek miért tartják ennyire szépnek.
„Csak egy egyszerű fiatal felnőtt vagyok, aki ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint a kortásai”
A párizsi divathéten egy katona stílusú kabátot viselt, hatalmas arany gombokkal, amit egy magas derekú, fekete, bő paper bag nadrággal koronázott meg. De elég is legyen ennyi, beszéljen a kép!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.