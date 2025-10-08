Ehhez még nagyító sem kell: mindent megmutatott a Guinness család szívtiprója

A sorozat alkotói aztán tudják, hogyan tartsák fent az emberek érdeklődését. A Guinness család sztárja, Anthony Boyle elárulta, hogy a híres kádfürdős jelenetben semmi sem volt ám „mű”.

A Guinness család megmutatta, amit meg kell

Forrás: Netflix

A Guinness család egyik NAGY titka már kiderült

A Netflix új történelmi drámája, A Guinness család hivatalosan is bebizonyította, hogy nemcsak drámai feszültséggel tudja érdekessé tenni a sorozatot, pedig abból sincs hiány. A sorozat középpontjában a híres ír Guinness-dinasztia áll – azok az emberek, akik a világ egyik legismertebb sörmárkáját teremtették meg, majd jó ízléssel (és némi családi drámával) átadták az utókornak.

De őszintén, senki sem erre figyelt, amikor Anthony Boyle – aki a sorozatban Arthur Guinnesst alakítja – a híres kádfürdős jelenetben mindenét megmutatta. Igen, szó szerint.

A jelenet körül akkora lett a felhajtás, hogy maga Boyle is megszólalt:

Nem, nem használtam protézist. Nem volt semmi mű. Az én testem volt – és hát, ez is a szerep része.

A LADbible-nek adott interjúban nevetve mesélt arról, hogy bár a stáb próbálta rávenni, hogy használjon valamilyen szilikonpótlékot („biztonság kedvéért”), ő inkább a természetesség mellett döntött.

Játszottam már színházban meztelenül, ez semmi ahhoz képest

– mondta lazán, és valószínűleg több néző szemöldöke is a hajtövéig szaladt.

A Guinness család amúgy sem spórol a nagy jelenetekkel

Sörhabos paloták, hatalmi játszmák, testvéri árulás – mintha a Utódlás költözött volna 19. századi Dublinba. A látvány pazar, a díszletek filmszerűek, és persze ott van az a tipikusan ír, borongós atmoszféra.

A sorozat alkotója, Steven Knight (aki a Peaky Blinderst is jegyzi), most sem fogta vissza magát. A történelmi tényeket lazán, de ízléssel keveri a fikcióval. A Guinness család valós tagjai közül néhányan azonban némileg megütköztek a kreatív szabadságon – vitatott például, hogy a sorozatban mennyi a valóság és mennyi a szaftos dráma.

És itt jön képbe a valódi Guinness-vonal

Daphne Guinness, a híres divatikon (és a család leszármazottja) például nem győzi hangsúlyozni, hogy a családi név legalább annyi bonyodalmat hozott az életébe, mint lehetőséget. Daphne maga is megnézte a sorozatot, és bár a kosztümökre csak annyit mondott, „stílusosak”, a családi drámát kissé teátrálisnak találta.