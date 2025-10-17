Visszatért a '70-es és '80-as évek divatja — Öltözz úgy, mint Kylie Jenner, Pamela Anderson vagy Helen Mirren — FOTÓK

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Bár a párizsi divathét kapui már bezárultak, az eseményen megjelent sztárok öltözködése nyomot hagyott az őszi trendeken. Inspirálódj a hírességek oufitjeiből, és öltözz úgy idén ősszel, ahogy a legnagyobbak.

Összegyűlt a párizsi divathéten az A-listás világsztárok krémje. A vörös szőnyeges megjelenések alapján kimondhatjuk, amit eddig is sejtettünk: visszatért a '70-es és '80-as évek öltönyös, válltöméses divatja. Nézd meg mit viseltek a hírességek, hátha találsz köztük olyan darabot, amit te is szívesen viselnél idén őszzel.

párizsi divathét
Anna Wintour és Helen Mirren az első sorből csodálhatták meg a kifutón viselt szetteket a párizsi divathéten
Forrás:  Getty Image

Világsztárok megjelenései a párizsi divathéten

Pamela Anderson

A '90-es évek szexszimbóluma egy fekete, extrém válltöméses ruhában és a korszakot idéző frizurával jelent meg Párizsban. A beszárított haj, a hangsúlyos arany fülbevaló és maga a ruha is maga volt a '80-as évek.

pamela anderson a párizsi divathéten
Pamela Anderson a párizsi divathéten hozta a retró életérzést
Forrás:  Getty Image

Helen Mirren

Helen Mirren egy retró szabású öltönyben jelent meg, amit egy klasszikus körömcipővel párosított. A kocka orrú lábbeli a '80-as évek egyik ikonikus tervezése volt, és a szürke szövetmintás lenge öltöny is a korszakot idézte meg.

Helen mirren
Helen Mirren kocka orrú lábbelije a '80-as évek egyik ikonikus darabja volt
Forrás: Getty Images Europe

Cara Delevingne

Cara Delevingne szupermodell szintén öltönyben lépett a vörös szőnyegre, csak hosszú nadrág helyett bermudanadrágban pózolt. A laza szabású, szürke kockás oversize zakó színtiszta retró hangulatot teremtett. Cara az outfitjét a '80-as évekhez hűen fekete harisnyával és fekete körömcipővel egészítette ki.

Cara Delevingne
Cara Delevingne bermudanadrágban pózolt
Forrás:  Getty Image

Kylie Jenner

Kylie Jenner egy mesésen szép ezüst ruhában sétált be a divathétre. A ruha rojtos alja és aszimmetrikus szabása még korábbra, a '70-es évekbe repítette vissza az esemény résztvevőit. A ruha tökéletesen állt rajta, és megmutatta, hogy a vintage a modern divatban is megállja a helyét.

kylie jenner
Kylie Jenner vintage stílusú ruhája a a '70-es éveket idézte
Forrás:  Getty Image

Taylor Russel

Ebben a szettben Taylor Russel színésznő úgy néz ki, mintha Whitney Houston reinkarnációja lenne. A göndör frizura, a laza de sikkes stílus és a szikrázó mosoly a '80-as évek popkirálynőjét idézte.

Taylor russel
Taylor Russel mintha Whitney Houston reinkarnációja lenne
Forrás:  Getty Image

Johnny Depp

Johnny Depp hosszú kihagyása után tért vissza a világsztárok világába. Az ikon retró zakóban, laza farmerben, a zakóhoz illő kalapban és mintás bakancsban vett részt a Dior divatbemutatóján. A színész megjelenése laza eleganciát sugárzott. 

PARIS, FRANCE - OCTOBER 01: (EDITOR’S NOTE: Image has been retouched at the request of the client.) Johnny Depp attends the Christian Dior Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on October 01, 2025 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Dior)
Johnny Depp is visszatért: természetesen talpig retróban
Forrás: Getty Images Europe

Christopher Briney

Christopher Briney A nyár, amikor megszépültem sztárja, friss hús a divatvilágban, hiszen ebben a szezonban ez csak a második ilyen esemény, amin részt vett. A fiatal színész tetőtől talpig Yves Saint Laurent szettben volt, ami tökéletesen testesítette meg a '80-as évek férfi divatját. 

Christopher Briney
Christopher Briney öltözéke tökéletesen testesítette meg a '80-as évek férfi divatját
Forrás: Getty Images Europe

