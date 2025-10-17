Visszatért a '70-es és '80-as évek divatja — Öltözz úgy, mint Kylie Jenner, Pamela Anderson vagy Helen Mirren — FOTÓK

Összegyűlt a párizsi divathéten az A-listás világsztárok krémje. A vörös szőnyeges megjelenések alapján kimondhatjuk, amit eddig is sejtettünk: visszatért a '70-es és '80-as évek öltönyös, válltöméses divatja. Nézd meg mit viseltek a hírességek, hátha találsz köztük olyan darabot, amit te is szívesen viselnél idén őszzel.
Világsztárok megjelenései a párizsi divathéten
Pamela Anderson
A '90-es évek szexszimbóluma egy fekete, extrém válltöméses ruhában és a korszakot idéző frizurával jelent meg Párizsban. A beszárított haj, a hangsúlyos arany fülbevaló és maga a ruha is maga volt a '80-as évek.
Helen Mirren
Helen Mirren egy retró szabású öltönyben jelent meg, amit egy klasszikus körömcipővel párosított. A kocka orrú lábbeli a '80-as évek egyik ikonikus tervezése volt, és a szürke szövetmintás lenge öltöny is a korszakot idézte meg.
Cara Delevingne
Cara Delevingne szupermodell szintén öltönyben lépett a vörös szőnyegre, csak hosszú nadrág helyett bermudanadrágban pózolt. A laza szabású, szürke kockás oversize zakó színtiszta retró hangulatot teremtett. Cara az outfitjét a '80-as évekhez hűen fekete harisnyával és fekete körömcipővel egészítette ki.
Kylie Jenner
Kylie Jenner egy mesésen szép ezüst ruhában sétált be a divathétre. A ruha rojtos alja és aszimmetrikus szabása még korábbra, a '70-es évekbe repítette vissza az esemény résztvevőit. A ruha tökéletesen állt rajta, és megmutatta, hogy a vintage a modern divatban is megállja a helyét.
Taylor Russel
Ebben a szettben Taylor Russel színésznő úgy néz ki, mintha Whitney Houston reinkarnációja lenne. A göndör frizura, a laza de sikkes stílus és a szikrázó mosoly a '80-as évek popkirálynőjét idézte.
Johnny Depp
Johnny Depp hosszú kihagyása után tért vissza a világsztárok világába. Az ikon retró zakóban, laza farmerben, a zakóhoz illő kalapban és mintás bakancsban vett részt a Dior divatbemutatóján. A színész megjelenése laza eleganciát sugárzott.
Christopher Briney
Christopher Briney A nyár, amikor megszépültem sztárja, friss hús a divatvilágban, hiszen ebben a szezonban ez csak a második ilyen esemény, amin részt vett. A fiatal színész tetőtől talpig Yves Saint Laurent szettben volt, ami tökéletesen testesítette meg a '80-as évek férfi divatját.