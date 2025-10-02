Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kate Moss melltartó nélkül, Pamela Anderson új frizurával: így tündököltek a sztárok a párizsi divathéten

divatbemutató Párizsi Divathét outfit
Tom Ford bemutatta a 2026-os tavaszi/nyári kollekcióját a párizsi divathéten, a hírességek pedig annyira kitettek magukért az eseményen, hogy nem győzzük kapkodni a fejünket a friss képek láttán.

A párizsi divathét legelegánsabb outfitjeit villantották tegnap a sztárok. 

Rita Ora és Kate Moss a párizsi divathéten
Tobzódtak a hírességek a párizsi divathéten Tom Ford bemutatóján. 
Tom Ford divatbemutatójával folytatódik a párizsi divathét 

Ezerrel dübörög a párizsi divathét, mi pedig szinte lubickolunk a sztárokról készült képekben, pláne, hogy úgy tűnik, mindenki tett azért, hogy a lehető legjobb formáját hozza.

A Tom Ford divatbemutatóján igazi celebinvázió volt, nagy örömünkre pedig a szettek most nem a magamutogatásról és a botránykeltésről szóltak, hanem a kiváló stílusról és eleganciáról. 

Kylie Jenner a párizsi divathéten
Kylie Jenner kifejezetten visszafogott volt. 
Még Kylie Jenner is visszafogottan érkezett (magához képest): hollófekete fürtjeit egy elegáns sleek bunba fogta, tökéletes alakját pedig egy hosszú, egyszerű spagettipántos ruhával emelte ki, amihez egy klasszikus, fekete szandált választott. 

Pamela Anderson a párizsi divathéten
Pamela Anderson felavatta az új frizuráját. 
Pamela Anderson is a párizsi divathét meghívottai között volt és mindenkit lenyűgözött vörös, rövid frizurájával, amit hátrafésülve viselt, a megjelenését pedig egy klasszikus, fekete blézer és egy szintén fekete, egyenes szabású ruha tette teljessé.

Janet Jackson a párizsi divathéten
Janet Jackson talpig feketében. 
Úgy tűnik, az esemény kimondatlan dresscode-ja a teljesen fekete megjelenés volt, ugyanis Janet Jackson is ezt az elvet követte extrém, fonott frizurával kiegészítve. Ő bőrzakót, szintén bőr felsőt és egy hosszú, fekete szoknyát viselt, amit egy övvel dobott fel. 

Kate Moss a párizsi divathéten
Kate Moss mintha kicsit hiányosan öltözött volna fel. 
Meglepő módon Kate Moss volt a kakukktojás a párizsi divathéten, ugyanis bár tőle megszoktuk a boho chic stílust, ez a szettje most nem sikerült a legjobban. A csillogó öltöny bár szabásban nagyon csinos, kicsit visszahozza a 90-es évek szilveszteri hangulatát, alá pedig mindenképp ajánlottunk volna valamit, leginkább egy melltartót. 

Rita Ora a párizsi divathéten
Rita Ora nem gondolta túl a szettet. 
Rita Ora is úgy nézett ki, mintha temetésre érkezne: ő egy hátul merészen kivágott szűk ruhát viselt, amit egy napszemüveggel és egy tűsarkú cipővel egészített ki. Bár nagyon csinos és elegáns volt, azért egy fokkal kreatívabb megoldásnak örültünk volna. 

Daphne Guinness a párizsi divathéten
Nem tudjuk, hogy a szett melyik része a legzavarbaejtőbb. 
Daphne Guinness outfitje bezzeg minden volt, csak unalmas nem: a tervező egy bordó, kígyómintás bőrkabátban érkezett és egy olyan csizmában, amire ugyanúgy nem találjuk a szavakat, mint a frizurájára. 

