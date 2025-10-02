Kate Moss melltartó nélkül, Pamela Anderson új frizurával: így tündököltek a sztárok a párizsi divathéten

A párizsi divathét legelegánsabb outfitjeit villantották tegnap a sztárok.
Ezerrel dübörög a párizsi divathét, mi pedig szinte lubickolunk a sztárokról készült képekben, pláne, hogy úgy tűnik, mindenki tett azért, hogy a lehető legjobb formáját hozza.
A Tom Ford divatbemutatóján igazi celebinvázió volt, nagy örömünkre pedig a szettek most nem a magamutogatásról és a botránykeltésről szóltak, hanem a kiváló stílusról és eleganciáról.
Még Kylie Jenner is visszafogottan érkezett (magához képest): hollófekete fürtjeit egy elegáns sleek bunba fogta, tökéletes alakját pedig egy hosszú, egyszerű spagettipántos ruhával emelte ki, amihez egy klasszikus, fekete szandált választott.
Pamela Anderson is a párizsi divathét meghívottai között volt és mindenkit lenyűgözött vörös, rövid frizurájával, amit hátrafésülve viselt, a megjelenését pedig egy klasszikus, fekete blézer és egy szintén fekete, egyenes szabású ruha tette teljessé.
Úgy tűnik, az esemény kimondatlan dresscode-ja a teljesen fekete megjelenés volt, ugyanis Janet Jackson is ezt az elvet követte extrém, fonott frizurával kiegészítve. Ő bőrzakót, szintén bőr felsőt és egy hosszú, fekete szoknyát viselt, amit egy övvel dobott fel.
Meglepő módon Kate Moss volt a kakukktojás a párizsi divathéten, ugyanis bár tőle megszoktuk a boho chic stílust, ez a szettje most nem sikerült a legjobban. A csillogó öltöny bár szabásban nagyon csinos, kicsit visszahozza a 90-es évek szilveszteri hangulatát, alá pedig mindenképp ajánlottunk volna valamit, leginkább egy melltartót.
Rita Ora is úgy nézett ki, mintha temetésre érkezne: ő egy hátul merészen kivágott szűk ruhát viselt, amit egy napszemüveggel és egy tűsarkú cipővel egészített ki. Bár nagyon csinos és elegáns volt, azért egy fokkal kreatívabb megoldásnak örültünk volna.
Daphne Guinness outfitje bezzeg minden volt, csak unalmas nem: a tervező egy bordó, kígyómintás bőrkabátban érkezett és egy olyan csizmában, amire ugyanúgy nem találjuk a szavakat, mint a frizurájára.
