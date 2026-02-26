Harry Styles reagált a kopaszodásról szóló pletykákra – évek óta először szólalt meg a hajáról

A 32 éves Harry Styles Brittany Broski Royal Court című műsorának szerdai adásában vendégeskedett, ahol szóba kerültek a külsejével kapcsolatos pletykák is. Broski megkérdezte tőle, vannak-e műfogai, mire Styles határozott nemmel válaszolt, majd azonnal hozzátette: „De ez a hajvonal…” – a mondatot hatalmas nevetés követte.

Évek óta találgatják a rajongók, hogy Harry Stylesnak volt-e hajbeültetése

Forrás: Getty Images

Harry Styles kopaszodik? Évek óta kíváncsiak erre a rajongók

Harry Styles hajáról körülbeül négy éve pletykálnak, amikor a DeuxMoi nevű lap azt állította, hogy az egyik „A-listás zenész és alkalmi színész” szinte teljesen kopasz, és kivételesen jó minőségű parókát visel. Sokan úgy vélték, ez nem lehet más, mint Harry Styles.

Az énekes ezekre a felvetésekre először 2022-ben, a Rolling Stone magazinnak adott interjújában is reagált. Akkor elárulta, hogy közeli munkatársa, Kid Harpoon szinte megszállottan követi az internetes pletykákat. „Folyamatosan üzeneteket küld nekem arról, hogy az emberek azt próbálják kideríteni, kopasz vagyok-e” – mesélte. Styles akkor hangsúlyozta, hogy nem kopaszodik, és bízik a génjeiben. „Ha a nagyapád kopasz, akkor te is az leszel? Az én nagyapám nem volt kopasz, úgyhogy reménykedjünk” – fogalmazott. A One Direction egykori tagjának mindig is a frizurája volt a névjegye. Pályafutása során volt már teljesen kopasz, volt vállig érő haja, szinte minden fazont kipróbált.

