Minden, amit a Bridgerton 5. évadáról tudni lehet – és igen, már az is sejthető, ki lesz a középpontban

Az már biztos, hogy lesz ötödik évada A Bridgerton családnak. A Netflix egyik legsikeresebb sorozatáról van szó, így nem meglepő, hogy berendelték a folytatást 2025 májusában a Bridgerton 5. és a 6. évadra. A sorozat alapjául Julia Quinn nyolckötetes könyvsorozata szolgál, így bőven van még feldolgozható történet.

Luke Thompson és Yerin Ha, A Bridgerton család 4. évadának főszereplői - De kinek a szerelmi történetét dolgozza majd fel a Bridgerton 5. évada?

Forrás: Getty Images

Mikor jön a Bridgerton 5. évada?

A pontos premierdátum egyelőre nem ismert, de az eddigi menetrendből tudunk következtetni. Az első évad 2020. december 25-én debütált, a második 2022. március 25-én, a harmadik 2024. május 16-án, a negyedik pedig 2026. január 29-én érkezik. Az eddigi tapasztalatok alapján az évadok között több mint egy év telik el, így reálisnak tűnhet, hogy az 5. évad 2027 végén vagy akár 2028 elején kerül fel a Netflixre.

Megkezdődött már A Bridgerton család 5. évadának forgatás?

Egyelőre még nem. Az IMDb értesülései szerint a forgatás 2026 tavaszán indulhat. Shonda Rhimes korábban megerősítette, hogy az írók már 2025 októberében munkához láttak, így az előkészítés javában zajlik.

Kiről szól a Bridgerton 5. évada?

Az igazán nagy kérdés az, hogy ki kerül az új évad középpontjába. Annyi biztos, hogy az 5. és a 6. évad Eloise és Francesca Bridgerton történetére épül, de a sorrendet egyelőre nem tudni. Jess Brownell producer korábban már utalt arra, hogy mindkét karakter szerepet kap az 5. és a 6. évadban, de hogy kivel kezdenek, azt nem árulhatja el.

Ha Francesca története jön előbb, akkor Michaela, egykori férjének testvére kerülhet mellé – őt Masali Baduza alakítja. Ha viszont Eloise kapja az 5. évad főszerepét, akkor Sir Phillip Crane karaktere léphet előtérbe, akit Chris Fulton játszik.

Kik térhetnek vissza az ötödik évadban?

A teljes szereposztás még nem ismert, de a korábbi évadok alapján valószínű, hogy a legtöbb ismert arc visszatér. Ahogy már megszokhattuk, az előző évad szerelmespárjai felbukkannak az új részekben is.

Hány Bridgerton-regény maradt még?

A feldolgozásra váró történetek között szerepel még az Eloise történetét elmesélő Sir Phillipnek, szeretettel című kötet, Francesca története a Rossz kor című regényben, Hyacinth szerelme a Csókja megmondja című részben, valamint Gregory története az Esküvő lesz című könyvben. A Bridgerton tehát még jó ideig velünk maradhat – és reménykedünk benne, hogy az összes hátralévő szerelmi történetet fel is dolgozza a Netflix.