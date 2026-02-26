Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 26., csütörtök Edina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
sorozat

Minden, amit a Bridgerton 5. évadáról tudni lehet – és igen, már az is sejthető, ki lesz a középpontban

sorozat Bridgerton Netflix A Bridgerton család
Life
2026.02.26.
A Bridgerton negyedik évada lassan a végéhez közeledik, minden bizonnyal sokan már ma ledarálják az új részeket – aztán ismét hosszabb szünet vár a rajongókra. Az új évad érkezéséig újranézhetjük Benedict és Sophie történetét, vagy bújhatjuk Julia Quinn regényeit, de találgathaunk is: vajon mikor érkezik a Bridgerton 5. évada, és melyik testvér szerelmi történetét dolgozza fel?

Az már biztos, hogy lesz ötödik évada A Bridgerton családnak. A Netflix egyik legsikeresebb sorozatáról van szó, így nem meglepő, hogy berendelték a folytatást 2025 májusában a Bridgerton 5. és a 6. évadra. A sorozat alapjául Julia Quinn nyolckötetes könyvsorozata szolgál, így bőven van még feldolgozható történet.

Luke Thompson és Yerin Ha, A Bridgerton család 4. évadának főszereplői - De kinek a szerelmi történetét dolgozza majd fel a Bridgerton 5. évada?
Luke Thompson és Yerin Ha, A Bridgerton család 4. évadának főszereplői - De kinek a szerelmi történetét dolgozza majd fel a Bridgerton 5. évada?
Forrás: Getty Images

Mikor jön a Bridgerton 5. évada?

A pontos premierdátum egyelőre nem ismert, de az eddigi menetrendből tudunk következtetni. Az első évad 2020. december 25-én debütált, a második 2022. március 25-én, a harmadik 2024. május 16-án, a negyedik pedig 2026. január 29-én érkezik. Az eddigi tapasztalatok alapján az évadok között több mint egy év telik el, így reálisnak tűnhet, hogy az 5. évad 2027 végén vagy akár 2028 elején kerül fel a Netflixre.

Megkezdődött már A Bridgerton család 5. évadának forgatás?

Egyelőre még nem. Az IMDb értesülései szerint a forgatás 2026 tavaszán indulhat. Shonda Rhimes korábban megerősítette, hogy az írók már 2025 októberében munkához láttak, így az előkészítés javában zajlik.

Kiről szól a Bridgerton 5. évada?

Az igazán nagy kérdés  az, hogy ki kerül az új évad középpontjába. Annyi biztos, hogy az 5. és a 6. évad Eloise és Francesca Bridgerton történetére épül, de a sorrendet egyelőre nem tudni. Jess Brownell producer korábban már utalt arra, hogy mindkét karakter szerepet kap az 5. és a 6. évadban, de hogy kivel kezdenek, azt nem árulhatja el.

Ha Francesca története jön előbb, akkor Michaela, egykori férjének testvére kerülhet mellé – őt Masali Baduza alakítja. Ha viszont Eloise kapja az 5. évad főszerepét, akkor Sir Phillip Crane karaktere léphet előtérbe, akit Chris Fulton játszik.

Kik térhetnek vissza az ötödik évadban?

A teljes szereposztás még nem ismert, de a korábbi évadok alapján valószínű, hogy a legtöbb ismert arc visszatér. Ahogy már megszokhattuk, az előző évad szerelmespárjai felbukkannak az új részekben is.

Hány Bridgerton-regény maradt még?

A feldolgozásra váró történetek között szerepel még az Eloise történetét elmesélő Sir Phillipnek, szeretettel című kötet, Francesca története a Rossz kor című regényben, Hyacinth szerelme a Csókja megmondja című részben, valamint Gregory története az Esküvő lesz című könyvben. A Bridgerton tehát még jó ideig velünk maradhat – és reménykedünk benne, hogy az összes hátralévő szerelmi történetet fel is dolgozza a Netflix. 

A Bridgerton negyedik évadának második rsze február 26-án érkezik a Netflixre, itt egy kis kedvcsináló:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A Bridgerton család vagy Harry Potter? Úgy látszik, a két univerzum összemosódott!

Erről a hasonlóságról nem is tudtál! Gyermekként a Harry Potterért rajongtunk, felnőttként pedig A Bridgerton családért. De tudtad, hogy a kettő nem is áll olyan távol egymástól?

Valóban olyan jó buli volt férjezetlen nőnek lenni a 19. században, mint ahogy azt Eloise Bridgerton gondolja?

Számos kosztümös filmben feltűnnek parkolópályára került, pártában maradt idősebb nők. Azonban vénlánynak lenni nem minden esetben volt olyan jó dolog, mint gondolnánk.

Ezeket még tuti nem hallottad A Bridgerton családról – Tudtad, hogy Jonathan Bailey fenekének külön sminkese volt?

Vigyázz, mert ezek sokkolni fognak!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu