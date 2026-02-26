Újabb villantással sokkolt Britney Spears: a közösségi médiában mutatta meg intim testrészeit - Videó

Britney Spears szerdán osztott meg egy egyperces videót, amelyben a Clean Bandit Rockabye című dalára táncol. Az énekesnő saját étkezőjében vonaglik, csipkés, lila bodyt visel, aminek pántja egyszer csak lecsúszott a válláról, és kivillantak a mellei. A videót ennek ellenére közzétette, intim testrészeire egy smileyt szerkesztett.

Britney Spears mellei kivillantak tánc közben

Forrás: Instagram

Britney Spears őrült táncos videói: nem először posztolt ilyet a héten

Nem ez volt az első hasonló videó a héten. Hétfőn egy másik táncos videót is közzétett, amelyben Billie Eilish Bad Guy című dalára mozgott. Annál a felvételnél is szükség volt utólagos szerkesztésre: egy piros szív emojival takarta ki a ruhája alól kivillanó testrészeit.

Britney Spears az utóbbi hetekben visszafogottabban jelentkezett a közösségi oldalakon, ám ez nem tartott sokáig... Rajongói folyamatosan azt találgatják, milyen állapotban van a sztár, mivel az online viselkedése enyhén szólva is kiszámíthatatlan.

Britney Spears eladta zenei katalógusát

A hónap elején Britney Spears hatalmas üzletet kötött: kilenc számjegyű összegért értékesítette ikonikus zenei katalógusát. A pontos összeg nem ismert, de a becslések szerint több százmillió dolláros tranzakcióról lehet szó. Korábban már azt pletykálták, hogy az énekesnő szórja a pénzt, allandóan magánrepülőgéppel utazgat, valószínű, ezért döntött úgy, hogy értékesíti az életművét.

