Amikor a konyha a főszereplő – Élmény, design és technológia a Konyhakiállításon

2026.02.26.
A konyha szerepe az elmúlt években látványosan átalakult, ma már nem csupán a főzés helyszíne, hanem az otthon egyik legfontosabb élettere, ahol a design, a technológia és a mindennapi élet természetes egységet alkot. Ezt a szemléletet képviseli a 16. Konyhakiállítás február 27. és március 1. között a Budapest Arénában, ahol az élményközpontú megismerés, a működés közben kipróbálható megoldások kerülnek fókuszba, az inspiráló enteriőrökre és a személyes találkozásokra helyezve a hangsúlyt. A legújabb konyhabútorokat, konyhagépeket és konyhai eszközöket felvonultató nagykiállítás 8000 négyzetméteren több mint 100 kiállítóval, 16. alkalommal várja idén az építkezés és felújítás előtt állókat, valamint az otthoni gasztronómia szerelmeseit.

A Konyhakiállításon a jövő konyhája nem vitrinek mögött rejtőzik – működik, illatozik, sőt, meg is kóstolható! A látogatók testközelből élhetik át, hogyan teszi a modern konyhatechnika a főzést nemcsak egyszerűvé és egészségesebbé, hanem élménnyé is. A gőzsütés precizitása, az intelligens hőmérséklet-szabályozás biztonsága vagy az előre tervezett főzés tudatossága mind azt bizonyítják: a technológia nem elvesz az élményből, hanem hozzáad, hiszen a főzés egyszerűbb, pontosabb és élvezetesebb lesz.

A konyha szerepe az elmúlt években átalakult: ma már nem csupán a főzés helyszíne, hanem az otthon egyik legfontosabb élettere
Inspiráló enteriőrök, praktikus terek

A 2026-os konyhatrendek a lassabb, tudatosabb életstílus lenyomatai. A természetes anyagok, a kellemes tapintású felületek és a meleg földszínek egy olyan tér felé mutatnak, amely túlmutat a funkcionalitáson, és az otthon valódi, érzelmi központjává válik. A lágy kontrasztok – például a tölgy és az acél finom párbeszéde –, a skandináv letisztultság francia eleganciával fűszerezve, az érzéki üvegfelületek és a mintás csempék kifinomult visszatérése mind azt üzenik: a konyha ma már élettér, nem csupán munkaterület. 
A zökkenőmentes harmónia jegyében a terek összeolvadnak, a szigethez simuló étkezőasztalok közösségi ponttá válnak, miközben a rejtett kamrák és az okos tárolási megoldások a rendezettség nyugalmát teremtik meg. Egyetlen jól eltalált domináns szín, például a kék és a barna időtlen találkozása, vagy egy hangsúlyos építészeti keret karaktert ad a térnek, a nappali hangulatát idéző textilek és meleg fények pedig végképp eltörlik a határokat a főzés és a mindennapi életterek között. 2026 konyhája így nem csupán szép és praktikus, hanem inspiráló, személyes és igazán otthonos.

Egész napos gasztrotúra a Miele Nagyszínpadon

Az esemény színpadi programjai valódi gasztronómiai utazásra invitálnak. A közel-keleti konyha fűszeres világa egy gőzölgő harira levesben kel életre, a rohanó hétköznapokra reflektáló, tápláló lunchbox fogások a praktikumot emelik új szintre, és lesz olyan bemutató is, ami a csúcsgasztronómia technikáit hozza el az otthoni tűzhelyek világába. Az egészségtudatos desszertek, családi receptek és nosztalgikus sütemények pedig azt üzenik: a konyha egyszerre lehet innovatív műhely és meghitt emlékeink színtere – a Konyhakiállításon mindegyik megelevenedik.

Filmbe illő terek – különleges tervezői pályázat a kiállításon

A Konyhakiállítás egyik legizgalmasabb idei újdonsága a tervezői pályázat, mely arra hívta a kreatív alkotókat, hogy lépjenek túl a hagyományos konyhatervezés keretein, és a filmek világát fordítsák le térre, fényre, anyagra és atmoszférára. Olyan erős, egyedi koncepciókat kerestek a szervezők, amelyek egy mozgóképes univerzum hangulatát ragadják meg, és azt egy funkcionális, mégis látványos konyhai enteriőrré formálják. A nyertes pályaművek A Karib-tenger kalózai kalandos hangulatától a Stranger Things misztikus világán és a White Lotus elegáns, feszültséggel teli luxusán át az Alíz Csodaországban szürreális látomásáig megmutatják, hogy a konyha lehet egy történetmesélő médium is. A pályázat célja, hogy a vászonról ismert élmény kézzelfogható térré váljon, és a látogatók ne csupán berendezéseket lássanak, hanem egy igazán különleges világba lépjenek be.

Hazai alkotók fókuszban

Szintén idei újdonság a Hello Magyar Design! program, melynek keretében két külön enteriőrben kap hangsúlyos szerepet a hazai alkotók világa. Magyar designerek étkezőasztalai, kerámiái, lámpái, textilei és kiegészítői jelennek meg valós terekben, inspiráló összeállításokban, ötleteket adva arra, hogyan válhat a konyha és az étkező igazán személyes térré.

Az inspiráció mellé nyeremények is járnak!

A látogatók értékes nyereményekért is játszhatnak: gőzsütő, kávéfőző, gőzpároló fiók, hűtőszekrény és vezeték nélküli porszívó is nyerhető 2,5 millió forint értékben. A Konyhakiállítás egyszerre kínál inspirációt, gyakorlati tudást és kézzelfogható segítséget mindazoknak, akik konyhát terveznek vagy szeretnék még magasabb szintre emelni a konyhában töltött élményeket új eszközökkel, ismeretekkel. Idén is lesz ingyenes konyhatervezés, melyre a weboldalon lehet és érdemes is előre időpontot foglalni.

Bővebb információ, kedvezményes jegyelővétel és részletes program: www.konyhakiallitas.hu 

