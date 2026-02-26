Alysa Liu és az alt-grunge forradalma: így írta át a műkorcsolya szabályait a 2026-os téli olimpián

A 2026 téli olimpia műkorcsolya-versenyein nemcsak a pontszámokat figyelték árgus szemekkel az emberek, hanem a versenyzők megjelenését is. És ennek köze van egy bizonyos smiley piercinghez, csíkos hajhoz és Alysa Liuhoz.

Alysa Liu nem csak a jeget kaparta fel, hanem a rég elfeledett trendeket is.

Forrás: Getty Images

Smiley piercing, csíkos haj, aranyérem – Alysa Liu a Z generáció új stílusikonja a jégen Hogyan forgatta fel a műkorcsolya világát Alysa Liu a 2026-os téli olimpián?

Mit jelent a Z generációs önkifejezés a jégen – csíkos hajjal és smiley piercinggel?

Hogyan változtatja meg a sport esztétikai elvárásait egy alt-grunge stílus?

A műkorcsolya világa mindig is a csillogásról, eleganciáról és szigorú szabályokról szólt. A kosztümöknek „méltóságteljesnek” és visszafogottnak kell lenniük a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség előírásai szerint a túl teátrális elemek pedig tiltólistán vannak. Egy lehulló flitter akár pontlevonást is érhet – elég csak felidézni, amikor Piper Gilles egy látványos mentéssel óvta meg partnerét egy kellemetlen hibától. A sportág tehát nemcsak technikailag, de vizuálisan is szigorúan szabályozott terep.

És akkor megérkezett Alysa Liu.

A 2026 téli olimpia műkorcsolya-versenyein Alysa Liu nem csupán aranyérmet nyert Donna Summer „MacArthur Park Suite” című dalára bemutatott kűrjével, hanem egy komplett stílusforradalmat is elindított. A Z generáció energiáját hozta a jégre: csíkos, saját kezűleg festett hajjal, alt-grunge inspirálta outfitekkel és egy apró, de annál feltűnőbb smiley piercinggel.

A haj, ami időt mesél

A csíkos haj nem pusztán hajtrend nála. Liu hajában a sávok olyanok, mint egy fa évgyűrűi – minden csík egy újabb év, egy újabb fejezet. Saját maga festi, és ragaszkodik hozzá, hogy senki ne mondja meg neki, mit viseljen vagy hogyan nézzen ki. Ez az attitűd önmagában szembemegy a műkorcsolya hagyományos, uniformizált esztétikájával.

Alysa Liu nem szereti a szabályokat.

Forrás: GettyImages

Smiley piercing a reflektorfényben

Ha közelebbről nézed, amikor mosolyog – és gyakran mosolyog –, egy apró ékszer csillan meg a fogai előtt. Ez a smiley piercing, amely a felső ajakféket díszíti. Liu elárulta, hogy saját maga szúrta, profi tűvel és testvére segítségével. A gesztus talán meghökkentő, de tökéletesen illeszkedik a Z generáció önkifejezési szabadságához.