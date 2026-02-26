Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 26., csütörtök Edina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
divat

Alysa Liu és az alt-grunge forradalma: így írta át a műkorcsolya szabályait a 2026-os téli olimpián

GettyImages - VCG
divat téli olimpia 2026 műkorcsolya
Hajdu Viktória
2026.02.26.
Leopárdmintás harisnya, csíkos haj és egy aranyérem, ami mindent vitt. Alysa Liu nem kér engedélyt a szabályok átírására a 2026-os téli olimpián.

A 2026 téli olimpia műkorcsolya-versenyein nemcsak a pontszámokat figyelték árgus szemekkel az emberek, hanem a versenyzők megjelenését is. És ennek köze van egy bizonyos smiley piercinghez, csíkos hajhoz és Alysa Liuhoz. 

Alysa Liu nem csak a jeget kaparta fel, hanem a rég elfeledett trendeket is.
Alysa Liu nem csak a jeget kaparta fel, hanem a rég elfeledett trendeket is. 
Forrás: Getty Images

Smiley piercing, csíkos haj, aranyérem – Alysa Liu a Z generáció új stílusikonja a jégen

  • Hogyan forgatta fel a műkorcsolya világát Alysa Liu a 2026-os téli olimpián?
  • Mit jelent a Z generációs önkifejezés a jégen – csíkos hajjal és smiley piercinggel?
  • Hogyan változtatja meg a sport esztétikai elvárásait egy alt-grunge stílus?

A műkorcsolya világa mindig is a csillogásról, eleganciáról és szigorú szabályokról szólt. A kosztümöknek „méltóságteljesnek” és visszafogottnak kell lenniük a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség előírásai szerint a túl teátrális elemek pedig tiltólistán vannak. Egy lehulló flitter akár pontlevonást is érhet – elég csak felidézni, amikor Piper Gilles egy látványos mentéssel óvta meg partnerét egy kellemetlen hibától. A sportág tehát nemcsak technikailag, de vizuálisan is szigorúan szabályozott terep.

És akkor megérkezett Alysa Liu.

A 2026 téli olimpia műkorcsolya-versenyein Alysa Liu nem csupán aranyérmet nyert Donna Summer „MacArthur Park Suite” című dalára bemutatott kűrjével, hanem egy komplett stílusforradalmat is elindított. A Z generáció energiáját hozta a jégre: csíkos, saját kezűleg festett hajjal, alt-grunge inspirálta outfitekkel és egy apró, de annál feltűnőbb smiley piercinggel.

A haj, ami időt mesél

A csíkos haj nem pusztán hajtrend nála. Liu hajában a sávok olyanok, mint egy fa évgyűrűi – minden csík egy újabb év, egy újabb fejezet. Saját maga festi, és ragaszkodik hozzá, hogy senki ne mondja meg neki, mit viseljen vagy hogyan nézzen ki. Ez az attitűd önmagában szembemegy a műkorcsolya hagyományos, uniformizált esztétikájával.

Alysa Liu a 2026-os téli olimpián
Alysa Liu nem szereti a szabályokat. 
Forrás: GettyImages

Smiley piercing a reflektorfényben

Ha közelebbről nézed, amikor mosolyog – és gyakran mosolyog –, egy apró ékszer csillan meg a fogai előtt. Ez a smiley piercing, amely a felső ajakféket díszíti. Liu elárulta, hogy saját maga szúrta, profi tűvel és testvére segítségével. A gesztus talán meghökkentő, de tökéletesen illeszkedik a Z generáció önkifejezési szabadságához.

Gold medalist Alysa Liu of Team United States celebrates on the podium during the medal ceremony for the Women's Single Skating on day thirteen of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic games at Milano Ice Skating Arena on February 19, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Andrzej Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images)
Alysa számára az egyediség a legfontosabb. 
Forrás: GettyImages

Nem csak ruha, állásfoglalás

A műkorcsolya világában a „nőies”, kifinomult megjelenés sokáig hallgatólagos elvárás volt. Elég visszagondolni Tonya Harding történetére, akit a médiában és a pontozás során is gyakran kritizáltak megjelenése miatt. Alysa Liu azonban más korszak gyermeke. Nike miniruhában, leopárdmintás harisnyában vagy aszimmetrikus dizájndarabokban lép jégre, és a ruhatára természetes folytatása annak, amit a pályán kívül is hord: bakancsok, oversize pólók, szegecses övek.

Az idei olimpia sem volt botrányok nélküli

A 2026-os téli olimpia amúgy is tele volt drámával, amit össze is szedtünk egy csokorba. De a versenyek mellett a sportolók személyisége is reflektorfénybe került: elég Jackie Redmond sportriporternő stílusos megjelenésére gondolni.

De ott van még az olimpiai falu édességeiről szóló pletyka vagy az óvszerekkel kapcsolatos, igencsak furcsa érdekességek. 

A játékok ma már túlmutatnak a sporton. Ezek már olyan kulturális események, ahol identitás, divat és generációs hangulat is versenyez.

Alysa Liu pedig ennek a korszaknak az egyik legerősebb arca. Amikor a dobogó tetején állt, és azt mondta, soha nem érezte még ennyire a közönség energiáját, világossá vált: itt nemcsak egy műkorcsolyázó nyert, hanem egy új szemlélet is. Amivel szebb befejezést már nem is kaphatott volna, a 2026-os téli olimpiai játékok. 

Ezek is érdekelhetnek:

A fogékszerek visszatértek! Minden, amit tudnod kell erről az új TikTok-trendről

Ha szeretnél kitűnni, és finoman feldobni a mosolyodat, ideje megismerkedned a legújabb fogékszer-trendekkel.

Mennyire veszélyesek az intim piercingek? Így kerüld el a fertőzést

Az intim piercingek egyre népszerűbbek, de komoly egészségügyi kockázatokat rejtenek. Az intim piercingek a fertőzés, a lassú gyógyulás és a szövetkárosodás veszélye miatt fokozott odafigyelést igényelnek.

Téli olimpia 2026: Kettős lábtörése után aranyérmet szerzett az olasz síelő, ellenfelei térdre borultak előtte - Videó

Egy valódi tündérmesének lehettek szemtanúi, akik ma figyelemmel követték az óriás-műlesiklás versenyszámát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu