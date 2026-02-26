Idén tavasszal hódít a wisteria frufru, a függönyfrufru romantikus unokatestvére

Egy évben egyszer minden nőre rátör a vágy, hogy frufrut vágasson magának. Igen, sajnos azokra is, akiknek egyáltalán nem áll jól. Az idei tavasz frufrutrendje viszont elhozza a mindenkihez passzoló verziót, ami épp annyit takar, hogy újdonságként hasson és épp annyira lágy, hogy szabadon keretezze az arcunkat. A romantikus wisteria frufrut idén tavasszal kötelező kipróbálni.

A wisteria frufru már a vörösszőnyegen is hódít.

Forrás: PA Images

A wisteria frufru az új „It Girl" frizura

A wisteria, vagy magyaros nevén Lilaakác virága maga a romantika. A lágyan aláomló fürtök április és május között virágoznak, édes illatfelhőbe burkolva a tájat. Ezek alapján nem is csoda, hogy erről a csodás növényről kapta nevét az új frufrutrend, ami épp úgy omlik le, keretezve az arcunkat, mint maga a virág. Az idei filmeket és sorozatokat elnézve pedig bátran kijelenthetjük, hogy ismét aranykorát éli a romantika, ami az öltözködésbe és a frizurákba is belopakodott.

A wisteria frufruval pedig nem lőhetünk mellé, ha a tökéletes frizurafrissítést keressük: ezt viselve egyszerre érezhetjük magunkat a makacs Elizabeth Bennetnek és a szeszélyes Catherine Earnshaw-nak, a tavaszi szél pedig csak még katartikusabbá teszi a direkt szeleburdi tincseket.

A wisteria frufrut a Lilaakácról nevezték el, a leomló fürtök miatt. Forrás: Shutterstock

Ezt a frufrut rövidebb és hosszabb változatban is hordhatjuk, oldal- és középelválasztással egyaránt. A lényeg, hogy szabadon omoljanak le a tincsek, ne legyen direkt megstrukturálva, vagy legalábbis ne tűnjön úgy. Több vékony tincsből álljon, szabadon keretezve az arcunkat, mintha egy festő rajzolta volna oda, ha pedig egy picit rálóg a szemünkre, az csak fokozza a hatást. Fontos eleme, hogy hullámos legyen a frufru, kunkorodjon befelé, de csak épp annyira, mintha magától állna úgy.

A wisteria frufrutrend már el is kezdte a hódítását, a vörös szőnyegen is makacsul visszaköszön. Szerencsére azonban tökéletesen illik egy hétköznapi outfithez is, feldobva a letisztult tincseket egy kis yorkshire-i romantikával.

