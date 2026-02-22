Költöztetők jelentek meg Sharon Osbourne villája előtt – Új életet kezd Ozzy özvegye

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Sharon Osbourne megkezdte Los Angeles-i ingatlanának kiürítését, és egy kisebb lakásba költözik Kaliforniába.

Furgonokat és kartondobozokat láttak Sharon Osbourne 13 millió fontos Los Angeles-i otthonánál. A 73 éves özvegy kisebb lakásba költözik, de a családja közelében marad. 

Sharon Osbourne kisebb lakásba költözik.
Sharon Osbourne elköltözik.
Forrás: Getty Images

Sharon Osbourne kisebb házba költözik 

„Sharonnak már nincs szüksége ekkora házra Los Angelesben, ehelyett egy kisebb lakást vesz vagy bérel és Kalifornia, valamint az Egyesült Királyság között ingázik majd, utóbbi az igazi otthona” − nyilatkozta egy bennfentes a The Sunnak.  

Sharon elsődleges lakcíme továbbra is a Welders House, egy II. fokozatú műemlékvédelem alatt álló georgiánus kúria Buckinghamshire-ben.

 Három gyermeke, Aimee, Jack és Kelly, valamint unokái Los Angelesben élnek, azért van tart fenn házat az Egyesült Államokban is.

Sharon sosem lesz túl Ozzy Osbourne halálán

Ozzy Osbourne, a Black Sabbath énekese tavaly júliusban hunyt el 76 éves korában, Parkinson-kórral vívott hosszas küzdelem után. Sharon a közelmúltban több vörös szőnyeges eseményen is megjelent, köztük a 68. Grammy-gálán. A szinte csont és bőr Sharon összeomlott a színpadon, ismerősei szerint még nincs és egyhamar nem is lesz túl a gyászon

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Kiszivárgott részletek: kiderült, mit kiabált az egykori András herceg, amikor kidobták a Royal Lodge-ból

Andrást február elején lakoltatták ki hivatalosan a Royal Lodge-ból. Úgy tudni, Andrew Mountbatten-Windsor hatalmas balhét csapott, amikor kitették a szűrét.

James Van Der Beek felesége is megszólalt Eric Dane halála után − "Hiányozni fognak a srácok, akik együtt nevetgéltek a karácsonyi bulikban"

Szívszorító üzenetben reagált Eric Dane halálára Kimberly Van Der Beek, alig több mint egy héttel férje elvesztését követően. A közösségi médiában közzétett sorok személyes hangvétellel idézik fel a közös emlékeket. Eric Dane és James Van Der Beek nem csak kollégák, barátok is voltak.

Kate Walsh szívszorító sorokkal búcsúzott Eric Dane-től: „Igazi szeretetforrás volt”

Kate Walsh egy megható bejegyzésben emlékezett Eric Dane-re, a Grace klinika egykori sztárjára, aki 53 éves korában, az ALS-sel folytatott bátor küzdelme után hunyt el.

 

 

