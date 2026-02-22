Költöztetők jelentek meg Sharon Osbourne villája előtt – Új életet kezd Ozzy özvegye

Furgonokat és kartondobozokat láttak Sharon Osbourne 13 millió fontos Los Angeles-i otthonánál. A 73 éves özvegy kisebb lakásba költözik, de a családja közelében marad.

Sharon Osbourne elköltözik.

Forrás: Getty Images

Sharon Osbourne kisebb házba költözik

„Sharonnak már nincs szüksége ekkora házra Los Angelesben, ehelyett egy kisebb lakást vesz vagy bérel és Kalifornia, valamint az Egyesült Királyság között ingázik majd, utóbbi az igazi otthona” − nyilatkozta egy bennfentes a The Sunnak.

Sharon elsődleges lakcíme továbbra is a Welders House, egy II. fokozatú műemlékvédelem alatt álló georgiánus kúria Buckinghamshire-ben.

Három gyermeke, Aimee, Jack és Kelly, valamint unokái Los Angelesben élnek, azért van tart fenn házat az Egyesült Államokban is.

Sharon sosem lesz túl Ozzy Osbourne halálán

Ozzy Osbourne, a Black Sabbath énekese tavaly júliusban hunyt el 76 éves korában, Parkinson-kórral vívott hosszas küzdelem után. Sharon a közelmúltban több vörös szőnyeges eseményen is megjelent, köztük a 68. Grammy-gálán. A szinte csont és bőr Sharon összeomlott a színpadon, ismerősei szerint még nincs és egyhamar nem is lesz túl a gyászon.

