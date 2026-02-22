Sokan ösztönből futnak: egy kicsit mindig gyorsabban, erősebben – abban a hitben, hogy ez fokozza a teljesítményt, meghozza a fejlődést. A valóság ezzel szemben más: a tudatos, pulzuszóna szerint felépített edzés jobb eredményt hoz, emellett egészségesebbé és persze boldogabbá is tesz.

Pulzuszóna szerinti futás segít a kiegyensúlyozott futásban.

Forrás: 123rf.com

A pulzuszónák segítenek elkerülni a túledzést és a folyamatos kimerültséget

Nem minden futásnak kell keménynek lennie a fejlődéshez

A tudatos futás energikusabb, kiegyensúlyozottabb mindennapokat ad

Pulzuszóna szerinti futás

Pulzuszóna figyelése segít tisztában lenni azzal, hogy mennyire terhelhetjük a szervezetünket egy adott mozgás során. A maximális pulzus nagyjából a 220-ból kivont életkor eredményével becsülhető meg, és ennek százalékai adják a különböző pulzuszónákat. Több online felület biztosít kalkulátort, amellyel könnyen ki tudod otthon is számolni, mennyi a maximális pulzusod. Ha már rendelkezel okosórával, annak applikációi segítenek kimutatni és mozgás közben a tartományokat is figyelni.

A zónák azt jelzik, hogy testünk éppen regenerálódik, zsírt éget vagy állóképességet fejleszt. A pontos értékek egyénenként változóak, de a lényeg ugyanaz: nem minden edzésnek kell kimerítőnek lennie.



Az 5 pulzuszóna:

Zóna 1 (50–60%) – Regeneráló: könnyű mozgás, regeneráció — laza séta, könnyed kocogás.

Zóna 2 (60–70%) – Állóképesség: zsírégetés, stresszcsökkentés — egy fokkal tempósabb futás, de még az a szint, amikor könnyedebben tudsz beszélni közben.

Zóna 3 (70–80%) – Aerob: szív- és érrendszer fejlesztése — a Z3-ban már érezhetőbben jobban dolgozik a szív, fejlődik a kitartás.

Zóna 4 (80–90%) – Anaerob: a sebesség és a teljesítmény növelése — keményebb szint, a gyorsaság- és teljesítménynövelésért.

Zóna 5 (90–100%) – Maximum: rövid, intenzív terhelés — rövid, tudatos sprintek, amelyeket ritkábban érdemes alkalmazni.



Maximális pulzusszámon túli futás jelei

Ha tartósabban, magasabb pulzuszónában futsz vagy futottál eddig, biztosan te is észlelted már annak jeleit: szédülést, nehézlégzést, szorító érzést a mellkasban vagy akár hányingert. Ezek olyan jelek, amelyek egyértelműen azt üzenik: lassíts a tempón!

