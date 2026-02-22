Új őrület hódít Koreában − Vágass babahajat a fiatalos külsőért!

Ha azt hitted, a frufru volt az utolsó nagy hajforradalom, kapaszkodj meg: Dél-Koreában most mindenki babahajat vágat a homlokánál, hogy fiatalabbnak tűnjön. A jelenség a szöuli szalonoktól kezdve a TikTok-feedeken át egészen a K-pop színpadokig söpör végig, és már most az év egyik legmegosztóbb beauty trendjeként emlegetik.
Koreai beauty trend 2026: mindenki babahajat vágat
- Koreában most mindenki babahajat vágat a homlokánál, hogy fiatalabbnak tűnjön.
- A trend a K-pop és a K-drámák világából indult, és villámgyorsan elterjedt.
- Nem mindenkinek áll jól, de jól kivitelezve optikailag lágyítja az arcot.
A babahaj – vagyis a hajvonal mentén meghagyott, rövidre vágott, finoman formázott tincsek – nem teljes frufru, inkább egy lágy keret az arc körül. A cél? Optikailag csökkenteni a homlok méretét, puhítani a vonásokat, és egy kicsit visszacsempészni azt a „baby face” hatást, amit a koreai szépségideál régóta ünnepel. Nem véletlen, hogy a trend a Dél-Korea beautykultúrájában robbant be, ahol a fiatalos, üde megjelenés szinte már külön műfaj.
A közösségi médiában egymást érik a „before-after” videók, ahol a fodrász néhány precíz ollóvágással varázsol új keretet az arcnak. A kommentek pedig tele vannak olyan reakciókkal, mint: „Ez tényleg mínusz öt év!” vagy „Miért nem csináltam ezt hamarabb?”. Persze a valóság árnyaltabb. A babahaj felnőtteknél ugyanis nem univerzális csodafegyver. Az arcforma, a hajtípus és a hajvonal sűrűsége mind befolyásolja, mennyire lesz természetes az eredmény.
A trend népszerűségében hatalmas szerepe van a K-pop idoloknak és a K-drámák színésznőinek, akik gyakran viselnek finoman formázott, homlokra simuló babahajat. A rajongók pedig – ahogy az már lenni szokott – követik a példát. Egy-egy új klip vagy sorozatpremier után konkrétan megugrik a „baby hair cut” keresések száma az online térben.
De miért működik ennyire jól ez az apró trükk?
A válasz részben optikai. A rövid, puha tincsek megszakítják a hajvonal éles vonalát, így az arc arányosabbnak és lágyabbnak tűnik. Ez különösen előnyös lehet magasabb homlok esetén. Ráadásul a babahaj játékos, kissé romantikus hatást kelt – mintha mindig lenne egy enyhe, természetes „filter” az arcodon.
Fontos azonban, hogy ne essünk túlzásba. A túl vastag vagy túl rövidre vágott tincsek könnyen kelthetnek „DIY-karanténfrufru” érzetet. A szakértők szerint érdemes profi fodrászra bízni a dolgot, mert a milliméterek tényleg számítanak. És igen, a reggeli formázás sem marad el: egy kis hajhab vagy wax segíthet a megfelelő irányba terelni a makacs szálakat.
Hogy megérkezik-e a babahaj-őrület Magyarországra? A beauty trendek történetét nézve szinte borítékolható. Ami ma Szöulban hódít, az holnap már az európai szalonok inspirációs falán landol. A kérdés csak az: bevállalnád-e azt a néhány apró tincset a fiatalosabb külsőért?
