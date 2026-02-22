Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hajtrend 2026

Új őrület hódít Koreában − Vágass babahajat a fiatalos külsőért!

123.rf.com -
hajtrend 2026 hajvágás koreai
Elég néhány apró tincs a homlokodon, és máris éveket radírozhatsz le? Koreában most nagyot megy a fake babahaj a felnőtteknél.

Ha azt hitted, a frufru volt az utolsó nagy hajforradalom, kapaszkodj meg: Dél-Koreában most mindenki babahajat vágat a homlokánál, hogy fiatalabbnak tűnjön. A jelenség a szöuli szalonoktól kezdve a TikTok-feedeken át egészen a K-pop színpadokig söpör végig, és már most az év egyik legmegosztóbb beauty trendjeként emlegetik. 

"vágott babahaj" az új trend
A koreai "vágott babahaj" az új trend a fodrászoknál. 
Forrás: tiktok

Koreai beauty trend 2026: mindenki babahajat vágat

  • Koreában most mindenki babahajat vágat a homlokánál, hogy fiatalabbnak tűnjön.
  • A trend a K-pop és a K-drámák világából indult, és villámgyorsan elterjedt.
  • Nem mindenkinek áll jól, de jól kivitelezve optikailag lágyítja az arcot.

A babahaj – vagyis a hajvonal mentén meghagyott, rövidre vágott, finoman formázott tincsek – nem teljes frufru, inkább egy lágy keret az arc körül. A cél? Optikailag csökkenteni a homlok méretét, puhítani a vonásokat, és egy kicsit visszacsempészni azt a „baby face” hatást, amit a koreai szépségideál régóta ünnepel. Nem véletlen, hogy a trend a Dél-Korea beautykultúrájában robbant be, ahol a fiatalos, üde megjelenés szinte már külön műfaj.

A közösségi médiában egymást érik a „before-after” videók, ahol a fodrász néhány precíz ollóvágással varázsol új keretet az arcnak. A kommentek pedig tele vannak olyan reakciókkal, mint: „Ez tényleg mínusz öt év!” vagy „Miért nem csináltam ezt hamarabb?”. Persze a valóság árnyaltabb. A babahaj felnőtteknél ugyanis nem univerzális csodafegyver. Az arcforma, a hajtípus és a hajvonal sűrűsége mind befolyásolja, mennyire lesz természetes az eredmény.

@juno_shinsegae 머리가 얇고 헤어라인 숱이 비어 보이면 이마가 실제보다 훨씬 넓어 보일 수 있어요. 이런 경우엔 앞머리를 자르기보다 잔머리펌으로 이마 라인을 낮춰주는 게 핵심이에요! ✔️ 넓은이마/m자이마 커버 ✔️ 얼굴 비율 개선 효과 다만, 모든 분들께 잔머리펌을 무조건 추천하진 않아요 곱슬기나 가마가 강한 편이거나 모질이 억세고 뜨는 모발이라면 디자인에 따라 만족도가 달라질 수 있어요 그래서 이런 경우엔 👉 꼭 상담 후 시술 결정하는 걸 추천드립니다 내 모질, 내 가마, 내 이마라인에 맞게 가능한 디자인인지 체크하는 게 제일 중요해요🤍 #잔머리펌 #잔머리 #m자이마 #여자헤어스타일 #앞머리펌 ♬ original sound - pancrktd5ar - 𝒹𝓃𝒷𝓁𝓂𝓈𝒸𝓈𝒶𐙚✧˖°

A trend népszerűségében hatalmas szerepe van a K-pop idoloknak és a K-drámák színésznőinek, akik gyakran viselnek finoman formázott, homlokra simuló babahajat. A rajongók pedig – ahogy az már lenni szokott – követik a példát. Egy-egy új klip vagy sorozatpremier után konkrétan megugrik a „baby hair cut” keresések száma az online térben.

De miért működik ennyire jól ez az apró trükk?

A válasz részben optikai. A rövid, puha tincsek megszakítják a hajvonal éles vonalát, így az arc arányosabbnak és lágyabbnak tűnik. Ez különösen előnyös lehet magasabb homlok esetén. Ráadásul a babahaj játékos, kissé romantikus hatást kelt – mintha mindig lenne egy enyhe, természetes „filter” az arcodon.

Fontos azonban, hogy ne essünk túlzásba. A túl vastag vagy túl rövidre vágott tincsek könnyen kelthetnek „DIY-karanténfrufru” érzetet. A szakértők szerint érdemes profi fodrászra bízni a dolgot, mert a milliméterek tényleg számítanak. És igen, a reggeli formázás sem marad el: egy kis hajhab vagy wax segíthet a megfelelő irányba terelni a makacs szálakat.

Hogy megérkezik-e a babahaj-őrület Magyarországra? A beauty trendek történetét nézve szinte borítékolható. Ami ma Szöulban hódít, az holnap már az európai szalonok inspirációs falán landol. A kérdés csak az: bevállalnád-e azt a néhány apró tincset a fiatalosabb külsőért?

