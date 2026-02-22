Szellemirtásra fel! Így ismerd fel a ghostingolásra készülő pasikat

Mi a legnagyobb intő jel egy pasiban? Talán az, ha önző módon kihasználja az irányába kialakult érzéseket, és közben csak az adandó alkalomra vár, hogy lelépjen és magára hagyja a párját. Amióta világ a világ, azóta léteznek olyan „redflag-pasik”, akikről mélyen legbelül tudjuk és érezzük, hogy nem kellene beléjük szeretnünk, de mégis hívogat minket az érzelmi elérhetetlenség és a titokzatosság. Ám ezek a férfiak szinte azonnal ghostingolnak, ha a szituáció kezd komolyabbra fordulni vagy már nem érzik komfortosan magukat. Mi most arra teszünk kísérletet, hogy megmutassuk, hogy mi az a ghostingolás, és hogyan kerülhetitek el, hogy csalódással érjen véget az ismerkedés.

A ghostingolás egyre több nőt érint: mutatjuk, hogyan ismerhetitek fel a menekülőutat kereső férfiakat

A ghostingolás okai

Ahhoz, hogy könnyebben elmagyarázhassuk a hirtelen eltűnő pasik döntéseinek okait, fontos tisztában lennünk a ghosting pszichológiájával.

Mit jelent a ghostingolás? A ghostingolás az angol ghost vagyis a szellem szóból ered. Akkor használjuk ezt a kifejezést, amikor az egyik fél egy párkapcsolatban vagy az ismerkedés idején magyarázat és indoklás nélkül eltűnik a másik életéből. Leegyszerűsítve szellemmé változik.

A pszichológusok szerint a felszívódásnak sokféle oka lehet, de szinte mind visszavezethető arra, hogy az eltűnő fél nem akar vagy nem mer konfrontálódni. Így nem kell magyarázatot adnia, vitatkozni vagy több energiát beleraknia a kapcsolatba. Bár a ghostingolás mindig az érzelmileg éretlen elkövetőről szól, általában nem ő érzi rosszul magát az eltűnés után, hanem a felültetett személy, aki sokszor magát okolja az elhagyásáért. Pedig ennek nem így kellene lennie! Mi most éppen ezért segítőkezet próbálunk nyújtani, hogy elkerülhesd azokat a férfiakat, akit nagy valószínűséggel arra készülnek, hogy eltűnjenek az életedből, ha már nincs szükségük rád!

Így kerüld el, hogy ghostingolás áldozatává válj

Mindig beleesel ugyanabba a hibába? Olyan srácokkal sodor össze az élet, akik az első akadály után felszívódnak? Akkor a következő randizási tippeket neked találták ki. Segítünk benne, hogy a tudatos párválasztás képességével felruházva elkerülhesd a szellemmé változó pasikat. A Yourtango szakértőjével jártunk utána annak, hogy milyen jelei lehetnek, ha egy pasi nem képes a tartós elköteleződésre.