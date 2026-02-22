Szellemirtásra fel! Így ismerd fel a ghostingolásra készülő pasikat

Mi a legnagyobb intő jel egy pasiban? Talán az, ha önző módon kihasználja az irányába kialakult érzéseket, és közben csak az adandó alkalomra vár, hogy lelépjen és magára hagyja a párját. Amióta világ a világ, azóta léteznek olyan „redflag-pasik”, akikről mélyen legbelül tudjuk és érezzük, hogy nem kellene beléjük szeretnünk, de mégis hívogat minket az érzelmi elérhetetlenség és a titokzatosság. Ám ezek a férfiak szinte azonnal ghostingolnak, ha a szituáció kezd komolyabbra fordulni vagy már nem érzik komfortosan magukat. Mi most arra teszünk kísérletet, hogy megmutassuk, hogy mi az a ghostingolás, és hogyan kerülhetitek el, hogy csalódással érjen véget az ismerkedés.
A ghostingolás okai
Ahhoz, hogy könnyebben elmagyarázhassuk a hirtelen eltűnő pasik döntéseinek okait, fontos tisztában lennünk a ghosting pszichológiájával.
Mit jelent a ghostingolás?
A ghostingolás az angol ghost vagyis a szellem szóból ered. Akkor használjuk ezt a kifejezést, amikor az egyik fél egy párkapcsolatban vagy az ismerkedés idején magyarázat és indoklás nélkül eltűnik a másik életéből. Leegyszerűsítve szellemmé változik.
A pszichológusok szerint a felszívódásnak sokféle oka lehet, de szinte mind visszavezethető arra, hogy az eltűnő fél nem akar vagy nem mer konfrontálódni. Így nem kell magyarázatot adnia, vitatkozni vagy több energiát beleraknia a kapcsolatba. Bár a ghostingolás mindig az érzelmileg éretlen elkövetőről szól, általában nem ő érzi rosszul magát az eltűnés után, hanem a felültetett személy, aki sokszor magát okolja az elhagyásáért. Pedig ennek nem így kellene lennie! Mi most éppen ezért segítőkezet próbálunk nyújtani, hogy elkerülhesd azokat a férfiakat, akit nagy valószínűséggel arra készülnek, hogy eltűnjenek az életedből, ha már nincs szükségük rád!
Így kerüld el, hogy ghostingolás áldozatává válj
Mindig beleesel ugyanabba a hibába? Olyan srácokkal sodor össze az élet, akik az első akadály után felszívódnak? Akkor a következő randizási tippeket neked találták ki. Segítünk benne, hogy a tudatos párválasztás képességével felruházva elkerülhesd a szellemmé változó pasikat. A Yourtango szakértőjével jártunk utána annak, hogy milyen jelei lehetnek, ha egy pasi nem képes a tartós elköteleződésre.
1. Érzelmileg elérhetetlen
Az egyik legnagyobb figyelmeztető jelzés nem más, mint az, ha a randipartnerünk nem adja önmagát az ismerkedések során. Ha nem képes a megnyílásra, nem képes őszintén beszélni az érzéseiről és azokról a témákról, amelyek benne kavarognak. Ez esetben lehet, hogy arra készül, hogy ne sérüljön, ha egyszer úgy döntene, hogy egyik pillanatról a másikra kiírja magát a közös történetünkből. Bármi is legyen az oka az érzelmi elérhetetlenségre, valószínűleg elszalad, ha komolyabbra fordulnak a dolgok.
2. Következetlenség
Vannak azok a srácok, akik az első randikon és beszélgetéseken abszolút támogatók, folyamatosan keresik a kegyeinket és biztosítanak minket arról, hogy bármiben számíthatunk rájuk. Aztán a hónapok múlásával azt vesszük észre, hogy ebből semmi nem volt igaz, és még annak is örülhetünk, ha legalább a randiról nem késnek el. Egy következetlen férfi nem lesz kitartó a nehéz időszakokban sem, és nem érdemes rá, hogy belé fektessük a bizalmunkat.
3. Nem partner a mélyebb beszélgetésekben
Redflag-riadó! Harapófogóval kell kiszedni belőle, hogy meséljen magáról vagy fejtse ki az őszinte véleményét egyes témákban? Kerüli az olyan helyzeteket, amikor meg kellene nyílnia? Akkor van egy rossz hírünk! Ő lesz az elsők egyike, aki lelépne, amikor nem csak beszélni kell róla, hanem megoldani egy komolyabb szituációt.
4. Hirtelen haragúak
Meglepőnek tűnhet, de a ghostingolók között rengeteg hirtelen haragú pasit találhatunk. Ők azok, akik nem tudják kontrollálni az érzéseiket és ezért könnyen a partnerükön vezetik le a feszültségüket. A lap által megkérdezett pszichológus, Majesty Purvis szerint nem véletlen, hogy ezek a férfiak gyakran ghostingolnak is:
„A férfiak esetében a harag gyakran egy másik érzelemből, a félelemből fakad. Ha egy férfi retteg attól, hogy elveszítheti a partnerét, akkor gyakran indokolatlanul dühbe gurulhat és azzal próbálja csökkenteni a haragját, hogy nem fogadja el a valós érzéseit — mint a szomorúság, sírás vagy aggodalom — hanem inkább csak dühöng" — árulta el a szakértő. Majesty szerint azok a pasik, akikre jellemző ez a magatartás, más helyzetekben sem tudják kontrollálni az érzéseiket, ezért inkább eltűnnek, mintsem támogatóvá váljanak.
5. Félnek az intimitástól és a címkéktől
A végére hagytuk a legegyértelműbb red flageket. Ha a partnered távol tartja magát a valós intimitástól, az apró érintésektől, ölelésektől, együtt alvástól, akkor az bárki számára gyanúra adhat okot. Ha pedig ehhez párosul az a vélemény is, mely szerint ehhez neki időre van szüksége és amúgy sem szereti a címkézést, akkor ideje ajtót mutatnod ennek az egésznek, hacsak nem akarsz arra ébredni az egyik randevú után, hogy a „ezen a számon előfizető nem kapcsolható”.
