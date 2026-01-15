Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 15., csütörtök

Outfit-formulák a piros betűs napokra: így öltözz kényelmesen, de sikkesen menstruáció alatt

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
stílus menstruáció outfit
Ne szabjon határt a ciklusod a divatos megjelenésednek. Megmutatjuk a legjobb outfit-formulákat, amelyekkel kényelmesen és stílusosan vészelheted át a menstruációdat.

A menstruáció alatti öltözködés gyakran kihívást jelent, ilyenkor a kényelem kiemelten fontos. A menstruációs és a divat nem kell, hogy két külön történet legyen. A következőkben megmutatjuk a legjobb outfit-formulákat, amelyekkel divatdiktátorként tündökölhetsz a nehéz napokon is. 

menstruációs divat
Viselj kényelmes, de stílusos összeállítások a menstruációd alatt.
Forrás: Getty Images Europe

A menstruációs és a divat kapcsolata

  • Érdemes bizonyos ruhadarabokat és színeket elkerülnöd a menstruációd alatt.
  • Viselj kényelmes, lenge és jól szabott alapdarabokat.
  • Ilyenkor tökéletes lehet egy fekete vagy szürke monokróm összeállítás is. 

Mit ne viselj a menstruációd alatt

A menstruáció alatt érdemes elkerülnöd a fehér és világos nadrágokat, szoknyákat és ruhákat, illetve a nagyon szűk, testhezálló ruhadarabokat is, hiszen gyakran puffadással, alhasfájdalommal és emésztési zavarokkal járhat a ciklus ezen szakasza. Így óvintézkedéseket tehetsz esetleges átázás vagy a kellemetlen tünetek ellen. 

Mensturációs outfitek és tippek

A peplum felsők tökéletes társai lehetnek ciklusodnak. A bordakosarad aljától A vonalban szélesednek, így eltakarják a hasadat, és ha hosszút választasz, a fenekedet is. Az alábbi szettben egy lenge öltönynadrággal párosították, amely izgalmas szabásvonalat eredményezett. Ha az öltönynadrág túl formális számodra, viselj balloon, barrel farmert. A menstruációdkor nem kell elbújnod a nagy, bő ruháid mögé, csak játssz okosan a textúrákkal és a szabásvonalakkal a sikkes megjelenésért. 

peplum felső, öltönynadrág
Peplum felső, fekete öltönynadrággal. 
Forrás: Getty Images Europe

Sokan szeretnek magas derekú, kényelmes darabokat viselni a menstruációjuk elején. A legtöbben másfajta bugyit viselnek a ciklusuk alatt, így ilyenkor kiemelten fontos, hogy az alsónemű vonala ne látszódjon a nadrágokon és szoknyákon. Ha a leggingshez hasonló nadrágot akarsz viselni, párosíts hozzá egy oversize pulóvert vagy blézert, így eltakarhatod a kényes területeket. Az alábbi összeállítás a laza eleganciát sportos darabokkal keveri. Tökéletes lehet munkanapokra és hétvégékre egyaránt. Ha nőcis megjelenésre vágysz, viseld a leggingset magassarkú csizmával

fekete leggings, oversize blézer
Fekete leggings outfit, oversize blézerrel.
Forrás: Getty Images Europe

Itt egy szürke, lenge öltönyanyagú szoknyát láthatsz, amit szürke hosszú blézerrel párosítottak. Egy finom fehér blúzzal vagy pólóval tökéletes lehet az irodába. Az alacsony derekú, dobozos szabású szoknya komfortos lehet egész napos viseletre. Egy vagány szegecses cipővel és táskával te lehetsz az iroda stílusikonja. Tökéletes választás, ha betétet szoktál viselni a menstruációd során. 

szürke szoknya blézerrel
Öltöny szoknya szürke blézerrel. 
Forrás: Getty Images Europe

A szürke, hajszálcsíkos, rakott nadrág és a bő kötött pulóver kényelmes, szinte otthoni viseletre hajazó megjelenést ad. Ez a párosítás a kedvenc pizsamaszetted utcai változata. Meleg, komfortos és még divatos is. Bőrövvel, hangsúlyos ékszerekkel és egy stílusos cipővel az alapdarabokból álló outfit rögtön divatdiktátor hangulatot kap. Viselheted fekete monokróm öltözetként is. 

old money stílus
Laza, elegáns divat. 
Forrás: German Select

Nézd meg, hogyan öltözködnek TikTokon a piros betűs napokon!

@sarahmosullivan cosy chic #monday #relateable #officeoutfit ♬ Man I Need - Olivia Dean

