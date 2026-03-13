Ágoston Zsombor Oscar-díjas sztárokkal dolgozik: „Hollywoodi filmekben sminkelek”

Dolgozott már együtt Jenna Ortegával, Jessica Biellel, John Cenával, Isla Fisherrel, Rosamund Pike-al, Gal Gadottal, Jesse Eisenberggel, Dave Francoval, Woody Harrelsonnal, sőt olyan Oscar-díjas színészekkel is, mint Richard E. Grant és Alicia Vikander. Bakancslistáján pedig a Dűnéből is ismert Rebecca Ferguson áll. Beszélgetés Ágoston Zsomborral.

Ágoston Zsombor többek között Jessica Biel színésznővel is dolgozott együtt, akivel nagyon jó kapcsolatot ápoltak.

Beszélgetés Ágoston Zsomborral, a világsztárok sminkesével

Zsombor a legnagyobb kozmetikai márkáknál kezdte a pályáját, majd jöttek a reklámfilmek, amit jó pár éve a filmes megkeresések követtek. Végigjárta a ranglétrát, eleinte statisztákat festett ki, mára pedig ő felel a teljes haj- és sminkcsapat irányításáért.

„Az, hogy divattal kezdtem, nagyon jó alap ahhoz, hogy a híres, amerikai színésznők is könnyedén elfogadjanak, mert van egy olyan portfólióm, ami miatt elhiszik, hogy szépen tudok sminkelni. A film teljesen más technikát, látásmódot igényel. Sokszor, azokból a sminkesekből, akik egyből itt kezdenek, hiányzik a „könnyű kezűség”, ami a szép, finom sminkekhez kell. Természetesen vannak olyan jelenetek, amik teátrális makeupot igényelnek, de ha egy átlagos karaktert nézünk, akkor a színésznők szeretnek úgy jól kinézni, hogy ne látsszon, hogy ki vannak festve. A forgatásokat egy kreatív folyamat előzi meg, amikor a rendezővel, a ruhákért felelős szakemberekkel, a színészekkel együtt kitaláljuk, hogy miként nézzen ki egy-egy karakter. Ha ez megvan, lepróbáljuk a hajat, sminket, sőt, több variációt is készítünk. A filmezés nem arról szól, hogy kék vagy barna legyen valakinek a szemfestéke, vagy milyen árnyalatú legyen a rúzsa. Egy karaktert kell felépíteni, ami a történet közben változik, lehet, hogy idősödik, fiatalodik, sebeket szerez. A legnagyobb kihívás pedig az, hogy az esetek 99 százalékában nem időrendben vesszük fel a jeleneteket, így figyelnünk kell arra is, hogy adott jelenetben, hogy kell kinéznie a színésznek."

A tehetséges sminkes Jenna Ortegával is forgatott már együtt.

Egy filmes sminkes munkája sokkal szerteágazóbb, mint gondolnánk

Forgatási időszakban nem ritka, hogy Zsombor akár napi 12-15 órát dolgozik. Munkájának köszönhetően már bejárta a fél világot.

„Ha nappal forgatunk, akkor általában napfelkeltétől napnyugtáig dolgozunk. Többnyire mi vagyunk ott legelőször, a színészek nálunk kezdenek. Ilyenkor nem csak az a munkánk, hogy elkészítsük a sminket. Nagyon fontos, hogy a színész jól érezze magát nálunk, mert ez nagyban befolyásolja az egész napját. Nem lehet stresszes, kellemetlen a légkör. Ahogy mondani szokták, a sminkbusz maga a nyugalom szigete. Változó, hogy ki, mit szeret ilyenkor. Van, akit az tölt fel, ha beszélgetünk vele, van, aki zenét szeretne hallgatni, van, aki csendet akar, van, akinek egy jó masszázs kell. Közben pedig azt is szem előtt tartjuk, hogy mennyire vannak jóban egymással a színészek, mennyire lehet őket összeengedni a sminkben. Egy kicsit minden forgatás olyan, mintha osztálykirándulásra mennénk. Nagyon sok helyen jártam a munkámnak köszönhetően, dolgoztam Európa több országában, Kanadában, Indiában, Mauritiuson, az Arab Emírségekben. De Magyarországon, sőt Budapesten belül is sok olyan helyen jártam, ahova egyébként nem juthattam volna be. Körülbelül egy hónapot dolgoztam a Festetics-kastélyban, ahol egy holland kosztümös filmet forgattunk. A Szabó Ervin Könyvtár állandó visszatérő helyszín, imádják a külföldiek, nagyon impozáns, akár modern, akár korabeli filmről van szó, szép nagy terek vannak benne, szépen be lehet rendezni. Ősszel fog kijönni a Matchbox című film, aminek szintén izgalmas volt a forgatása, többször lezártuk Budapesten a belvárost, az alsó rakpartot, a színészek helikopterről ugráltak le a Lánchídra majd folytattuk a forgatást a Szaharában, Marokkóban, illetve Szlovákiában, a Magas Tátrában."