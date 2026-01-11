Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 11., vasárnap

Mikor a nagyi beelőzi a TikTokot: az idős nénis színkombináció hivatalosan is it girl státuszt kap

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
divat színkombináció öltözködés
Nagy Kata
2026.01.11.
2025 utolsó napjai sem telnek el divatújdonságok nélkül: most egy olyan meglepő színkombináció rajzolódott ki az utcai divat nagymestereinél, amelyre valószínűleg senki sem számított!

Ha az elmúlt időben az egyetlen színkombináció, amit megkockáztattál a fekete-fehér volt, akkor itt az ideje, hogy egy kicsit kilépj a komfortzónádból, és kipróbáld azt a párosítást, amit eddig maximum a nagymamád szekrényében láttál! 

Fiatal nő lila és piros színkombinációs szettben
A lila és piros színkombinációja mindent visz idén télen. 
Forrás: Getty Images

Bemutatkozik az idei tél legvadabb színkombinációja

Idén már számtalan menő színkombinációval találkozhattunk a street style divat diktálóinál: míg a kék és a barna igazából adta magát, addig a csokibarna és a rózsaszín elsőre furcsának tűnt, de aztán egész jól belejöttünk a dologba. 

Az őszi színkombinációk után azonban most megjelent a legújabb téli is, ami annyira meglepő, hogy bevalljuk, elsőre mi sem tudtuk hová tenni.

Az it girlök szerint ugyanis a következő hónapokban minden a lila és piros ruhák körül fog forogni, annak ellenére, hogy ezelőtt ezt a kombinációt szinte kizárólag csak a nagymamánk gardróbjában figyelhettük meg. 

Fiatal nő piros pulcsiban és lila szoknyában
Hétköznapi szetteken is jól mutat az új trend. 
Forrás: @ava_dash/Instagram

Jobban belegondolva azonban egészen logikus: hiszen minden tél egyik alapárnyalata a bordó, akár a körömtrendeket, akár a divatot nézzük. 

Ez a szín pedig nem másból tevődik össze, mint a lilából és a pirosból, így tulajdonképpen csak az alapszínt hasznosítjuk újra ezzel a színkombinációval.

A királyi lila és a feltűnő piros párosa az utcai divatban és az elegánsabb öltözeteknél is megállja a helyét: csupán arra kell figyelni, hogy kiegészítésképp semleges színeket használjunk, mint a fekete, a fehér, vagy a szürke. 

Dua Lipa piros és lila fűzőben
Már Dua Lipa is kipróbálta ezt a színkombinációt. 
Forrás: @dualipa/Instagram

Többek között már Dua Lipa is behódolt ennek a trendnek és az ő szexi, fűzős képét elnézve mi is kedvet kapunk, hogy valami hasonló szettbe csomagoljuk be magunkat a karácsonyfa mellett! 

Hogyan öltözködhetsz igazán trendin ezen a télen? 

A divatdiktátorok szerint a legmenőbb színkombináció a szezonban a lila és a piros együttese lesz, ami bár elsőre szokatlannak és furcsának tűnik, valójában remekül működik együtt. A lényeg, hogy ne vidd túlzásba: elég két ilyen színű darab, mellé pedig már csak semleges árnyalatokat válassz, nehogy az idős hölgyek divatjának áldozata legyél! 

