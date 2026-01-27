Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 27., kedd Angelika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
stílus

Luxusmegjelenés: a TikTok új monokróm szőrmekabát-divattrendjére esküsznek a stílusikonok

Getty Images Europe - Raimonda Kulikauskiene
stílus trend szőrmekabát TikTok
Új monokróm öltözködési trend uralja a TikTokot, de nem olyan, mint amire számítanál. 2026 divatjában a csajok a szőrmekabátjukat a hajukhoz választják. Tudj meg mindent a divattrendről!

Az idei tél a szőrmekabátok időszaka. Idén elképesztően népszerűek a dekadens ruhadarabok, és nem véletlenül. A vastag, hosszú szőrmés kabátok most minden divatimádó csaj ruhatárában felelhetőek, de nem mindegy milyen színben. A legújabb TikTok-trend szerint a szőrmekabátunk színét a hajunk tónusához kell párosítanunk, és ez népszerűbb mint gondolnád. Tudj meg mindent a furcsa monokróm divattrendről!

szőrmekabát trend a TikTokról
Monokróm öltözködés és szőrmekabát divat.
Forrás: Getty Images Europe

2026 divat: monokróm öltözködés és szőrmekabátok

  • A legújabb öltözködési trendek szerint a szőrmekabátunk színét a hajunk színéhez kell párosítanunk a tökéletes megjelenésért.
  • Nézd meg az inspirációs képeket és a TikTok-videót, és te is elcsábulsz majd!
  • Mutatjuk a legjobb monokróm outfiteket.

A monokróm jelentése

A stílusos megjelenés titka a ruhadarabok kiválasztásában és harmonikus összeállításában rejlik. A monokróm elképzelés szerint csak olyan darabokat viselsz, amelyek egy két árnyalat eltéréssel, de ugyanazt a színt képviselik. Például csak fekete felső, nadrág, harisnya, cipő, táska és kiegészítők. A monokróm outfitek nem számítanak újdonságnak, de a TikTok ezt is megreformálta. Az új divattrend szerint a szőrmekabátunk színének a hajunk színével megegyezőnek kell lennie. Tehát, ha barna a hajad, akkor egy nagyon hasonló, szinte ugyanolyan színű barna szőrmekabátot kell viselned. A trend furcsának hat, de ha megnézed az inspirációs képeket, te is imádni fogod!

szőrmekabát divat
Így viselik a szőrmekabátot a világ divatdiktátorai.
Forrás: Getty Images

A hajszín és a szőrmekabát kapcsolata

Minden hajszínnek megvan a megfelelője szőrmekabátban. Ez az összhang természetesen kihangsúlyozza az arcodat és ragyogóvá teszi a megjelenésedet. Választhatsz olyan kabátot is, amelynek a szőrmeszálai sötétebbek vagy világosabbak, de az alapszín megegyezik a hajszíneddel. A fő hangsúly az arcod körül van, így kereshetsz olyan kabátokat is amelyek ombre módon átmenetesek, vagy csak a nyak körül egyezik a hajszíneddel. 

barna szőrmekabát, fekete szőrmekabát, burgundi szőrmekabát
Barna, fekete és burgundi outfitek.
Forrás: Getty Images

Ez a divattrükk rengeteget változtat a megjelenéseden. A szőrmekabátok mindig dekadens ruhadarabok lesznek, a luxus divat egyik meghatározói, és a kivételes ízlés jelzői. A trend akkor lesz igazán hangsúlyos, ha nem viselsz sálat hozzá. Sapkák, kalapok, kesztyűk terén szintén ragaszkodj a monokróm színekhez. A szőrmekabátot 2026-ban viselheted laza farmerrel, sportos leggingssel vagy elegáns öltönynadrággal is. Minden stílusban és divatirányzatban stylingolhatod. Választhatsz hosszú, rövid vagy boleró szabást is. 

legjobb női szőrmekabátok
Monokróm szőrmekabátos megjelenések
Forrás: Getty Images

Mint minden divattrend, ez sincs kőbe vésve. Azonban, ha a mostani hajszíned hosszú távon marad, érdemes kipróbálnod ezt a trükköt. Így nem a szőrmekabát fog viselni téged, hanem te őt. A hangsúly rajtad lesz nem pedig a dekadens ruhadarabon. Környezettudatosság szempontjából a legjobb választás a használt valódi szőrme, de ha ez számodra nem opció, válaszd a szintetikus műszőrmét. Az valódiszőrme-ipar finoman szólva sem etikus, nem szabad támogatnunk!

Tekintsd meg további divattrendes cikkeinket is:

A divatdiktátor csajok és a sztárok most mind fülgyűrűt viselnek– GALÉRIA

Izgalmas és egyedi ékszerre vágysz? Nézd meg galériánkban a legjobbakat.

Kötött kényelem: itt az oversize pulóveres outfitek időszaka

Kényelem és stílus egyben. Mutatjuk, hogyan viselheted a női oversize kötött pulóvereket divatdiktátor módjára. Ezeket az outfiteket neked is újra kell alkotnod ezen a télen!

Fülmelegítő és balaclava: a szezon kedvenc kiegészítői, amelyek nélkül igazi It girl nem lép utcára

A téli divat 2025-ben a cuki, bolyhos és stílusos elemekről szól. A divatvilág It girl-jei imádják a balaclava és a fülmelegítő dizájnját, és teljesen jogosan. Mutatjuk a legjobb darabokat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu