Luxusmegjelenés: a TikTok új monokróm szőrmekabát-divattrendjére esküsznek a stílusikonok

Az idei tél a szőrmekabátok időszaka. Idén elképesztően népszerűek a dekadens ruhadarabok, és nem véletlenül. A vastag, hosszú szőrmés kabátok most minden divatimádó csaj ruhatárában felelhetőek, de nem mindegy milyen színben. A legújabb TikTok-trend szerint a szőrmekabátunk színét a hajunk tónusához kell párosítanunk, és ez népszerűbb mint gondolnád. Tudj meg mindent a furcsa monokróm divattrendről!

Monokróm öltözködés és szőrmekabát divat.

Forrás: Getty Images Europe

2026 divat: monokróm öltözködés és szőrmekabátok A legújabb öltözködési trendek szerint a szőrmekabátunk színét a hajunk színéhez kell párosítanunk a tökéletes megjelenésért.

Nézd meg az inspirációs képeket és a TikTok-videót, és te is elcsábulsz majd!

Mutatjuk a legjobb monokróm outfiteket.

A monokróm jelentése

A stílusos megjelenés titka a ruhadarabok kiválasztásában és harmonikus összeállításában rejlik. A monokróm elképzelés szerint csak olyan darabokat viselsz, amelyek egy két árnyalat eltéréssel, de ugyanazt a színt képviselik. Például csak fekete felső, nadrág, harisnya, cipő, táska és kiegészítők. A monokróm outfitek nem számítanak újdonságnak, de a TikTok ezt is megreformálta. Az új divattrend szerint a szőrmekabátunk színének a hajunk színével megegyezőnek kell lennie. Tehát, ha barna a hajad, akkor egy nagyon hasonló, szinte ugyanolyan színű barna szőrmekabátot kell viselned. A trend furcsának hat, de ha megnézed az inspirációs képeket, te is imádni fogod!

Így viselik a szőrmekabátot a világ divatdiktátorai.

Forrás: Getty Images

A hajszín és a szőrmekabát kapcsolata

Minden hajszínnek megvan a megfelelője szőrmekabátban. Ez az összhang természetesen kihangsúlyozza az arcodat és ragyogóvá teszi a megjelenésedet. Választhatsz olyan kabátot is, amelynek a szőrmeszálai sötétebbek vagy világosabbak, de az alapszín megegyezik a hajszíneddel. A fő hangsúly az arcod körül van, így kereshetsz olyan kabátokat is amelyek ombre módon átmenetesek, vagy csak a nyak körül egyezik a hajszíneddel.

Barna, fekete és burgundi outfitek.

Forrás: Getty Images

Ez a divattrükk rengeteget változtat a megjelenéseden. A szőrmekabátok mindig dekadens ruhadarabok lesznek, a luxus divat egyik meghatározói, és a kivételes ízlés jelzői. A trend akkor lesz igazán hangsúlyos, ha nem viselsz sálat hozzá. Sapkák, kalapok, kesztyűk terén szintén ragaszkodj a monokróm színekhez. A szőrmekabátot 2026-ban viselheted laza farmerrel, sportos leggingssel vagy elegáns öltönynadrággal is. Minden stílusban és divatirányzatban stylingolhatod. Választhatsz hosszú, rövid vagy boleró szabást is.