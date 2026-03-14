2026. márc. 14., szombat

14 évesen multimilliomossá válhat Harper Beckham: ő lehet a brit Kylie Jenner

A 14 éves Harper Beckham saját szépségmárkával rukkol elő.

Mindössze 14 éves, de már saját szépségmárkát épít. Harper Beckham Londonban a legnagyobb titokban forgatta első kampányfilmjét, és bennfentesek szerint akár a kozmetikai ipar egyik új tinédzser multimilliomosává válhat.

  • Harper Beckham 14 évesen forgatta első szépségkampányát Londonban.
  • A fotózáson szülei, David és Victoria Beckham is jelen voltak.
  • A HIKU by Harper termékcsaládot tavaly védették le és jegyezték be.
  • Bennfentesek szerint az Egyesült Királyság egyik legnagyobb tinédzser influenszerévé válhat.
  • A márkát a dél-koreai kozmetikai ipar inspirálta.
  • A termékcsalád várhatóan a nyár végén kerül piacra.

Titkos fotózással indult Harper Beckham szépségmárkája

Lapinformációk szerint Harper Beckham a múlt héten Londonban forgatta első szépségkampányát, amely a HIKU by Harper névre keresztelt kozmetikai kollekció debütálását készíti elő. A forgatáson jelen volt édesapja, David Beckham és édesanyja, Victoria Beckham is. A projekt nem előzmény nélküli: a HIKU by Harper márkanevet tavaly védették le. Jólértesültek szerint Harper a Z generációt és az Alfa generációt szeretné megszólítani. Úgy tudni, a termékek koncepcióját részben a dél-koreai kozmetikai ipar inspirálta. Ez Harper régi álma, és nagyon sok munkát tett bele. Hihetetlenül lenyűgöző fiatal hölgy. Első kézből látta, hogyan sikerült édesanyjának berobbannia a szépség világába, és sok más lányhoz hasonlóan ő is megszállottja a divatnak és a szépségápolásnak” − nyilatkozta egy bennfentes. 

A HIKU by Harper termékcsalád hivatalosan a nyár végén kerülhet piacra. A márkanév eredete is tudatos választás: a HIKU japán szó, amelynek jelentése vonzani vagy figyelmet felkelteni.

A brit Kylie Jennernek is nevezik

Szakértők szerint Harper Beckham pályája akár hasonló ívet is követhet, mint Kylie Jenneré. A Kardashian család legfiatalabb tagja tíz évvel ezelőtt, 18 évesen indította el saját kozmetikai márkáját, amelynek értéke azóta meghaladta az egymilliárd dollárt. A bennfentesek hangsúlyozzák, hogy a projekt nem a Beckham család márkájának kiterjesztése, hanem kifejezetten Harper saját vállalkozása. „David és Victoria nyilvánvalóan támogatják és nagyon büszkék rá. Ez azonban nem egy Brand Beckham-dolog – ez nagyon is egy Brand Harper-dolog” − mondta egy jólértesült. „Online oktatóanyagokat is készített, és abszolút természetesen viselkedik a kamera előtt” − tette hozzá. „Harper vagy szépségmogul lesz, vagy stand-up komikus. Zseniális”  − nyilatkozta a The Sunnak korábban Victoria Beckham.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Brooklyn Beckham botránykönyvet ír a családjáról − Videó

A Beckham család fekete báránya tovább szítja a feszültséget. Brooklyn Beckham könyve egészen biztosan hatalmas durranás lesz.

Minden rajongó erre a hírre várt! Visszatér Rip és Beth: jön a Yellowstone új spin-off sorozata

Jó hír a rajongóknak! Újabb Yellowstone-sorozat jön: a rajongók kedvenc párosa, Rip Wheeler és Beth Dutton saját történetet kap. A friss hírt maga Cole Hauser jelentette be az Instagramon.

Kiderült, ki volt 2025-ben Hollywood legjobban kereső színésze

Most már tudni, mely színészek keresték a legtöbbet 2025-ben. Az élen Adam Sandler végzett, de még így sem előzte meg 2024 rekorderét.

 

