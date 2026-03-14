14 évesen multimilliomossá válhat Harper Beckham: ő lehet a brit Kylie Jenner

Mindössze 14 éves, de már saját szépségmárkát épít. Harper Beckham Londonban a legnagyobb titokban forgatta első kampányfilmjét, és bennfentesek szerint akár a kozmetikai ipar egyik új tinédzser multimilliomosává válhat.

Titkos fotózással indult Harper Beckham szépségmárkája

Lapinformációk szerint Harper Beckham a múlt héten Londonban forgatta első szépségkampányát, amely a HIKU by Harper névre keresztelt kozmetikai kollekció debütálását készíti elő. A forgatáson jelen volt édesapja, David Beckham és édesanyja, Victoria Beckham is. A projekt nem előzmény nélküli: a HIKU by Harper márkanevet tavaly védették le. Jólértesültek szerint Harper a Z generációt és az Alfa generációt szeretné megszólítani. Úgy tudni, a termékek koncepcióját részben a dél-koreai kozmetikai ipar inspirálta. „Ez Harper régi álma, és nagyon sok munkát tett bele. Hihetetlenül lenyűgöző fiatal hölgy. Első kézből látta, hogyan sikerült édesanyjának berobbannia a szépség világába, és sok más lányhoz hasonlóan ő is megszállottja a divatnak és a szépségápolásnak” − nyilatkozta egy bennfentes.

A HIKU by Harper termékcsalád hivatalosan a nyár végén kerülhet piacra. A márkanév eredete is tudatos választás: a HIKU japán szó, amelynek jelentése vonzani vagy figyelmet felkelteni.

A brit Kylie Jennernek is nevezik

Szakértők szerint Harper Beckham pályája akár hasonló ívet is követhet, mint Kylie Jenneré. A Kardashian család legfiatalabb tagja tíz évvel ezelőtt, 18 évesen indította el saját kozmetikai márkáját, amelynek értéke azóta meghaladta az egymilliárd dollárt. A bennfentesek hangsúlyozzák, hogy a projekt nem a Beckham család márkájának kiterjesztése, hanem kifejezetten Harper saját vállalkozása. „David és Victoria nyilvánvalóan támogatják és nagyon büszkék rá. Ez azonban nem egy Brand Beckham-dolog – ez nagyon is egy Brand Harper-dolog” − mondta egy jólértesült. „Online oktatóanyagokat is készített, és abszolút természetesen viselkedik a kamera előtt” − tette hozzá. „Harper vagy szépségmogul lesz, vagy stand-up komikus. Zseniális” − nyilatkozta a The Sunnak korábban Victoria Beckham.