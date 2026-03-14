Ki ne álmodott volna arról, hogy egyszer belép a kedvenc filmje világába? A filmes programok Magyarországon pontosan ezt teszik lehetővé: varázslók, hollywoodi sztárok, legendás sorozatok és filmes díszletek kelnek életre. Ezek a különleges helyszínek nemcsak nézelődésre csábítanak, hanem igazi interaktív kalandot kínálnak minden filmrajongónak.
Filmes programok Magyarországon
Belépés a varázslók világába
Roxfort-talárok, ikonikus filmkellékek, kulisszatitkok és interaktív élmények – Szentendrén végre mi is beléphetünk Harry Potter varázslatos világába. A tárlat azonban nem csak passzív nézelődést kínál, ugyanis játékosan mi magunk is bevonódhatunk: a Teszlek Süveg döntése után pontokat gyűjthetünk saját házunknak, bájitalt főzhetünk, varázsolhatunk, sőt a kviddics-tudásunkat is próbára tehetjük. Varázslatos kalandra fel!
Harry Potter: A kiállítás
Hol? 2000 Szentendre, Kalászi út 3.
További információk: harrypotterexhibition.com
Hollywood testközelből
Ki ne vágyna rá, hogy legalább egy pillanatra Steven Spielberg rendezőasszisztenseként sürögjön-forogjon egy forgatáson, vagy kipróbálja, milyen érzés Tom Cruise mögé felpattanni a motorra – legalább egy fotó erejéig? A Madame Tussauds Budapest pontosan ezt az élményt kínálja: valóra váltja legtitkosabb hollywoodi vágyainkat. A kiállításon több mint ötven világsztár és hazai ikon élethű mása vár ránk, de a kaland nem ér véget a közös szelfivel. Olyan jelenetek részeseivé válhatunk ugyanis, amikről a távirányítóval a kezünkben, a tévé előtt álmodoztunk: látványos, tematikus terekben kóborolhatunk, ahol interaktív élmények várnak ránk – mintha hirtelen belecsöppentünk volna az amerikai álomba.
Madame Tussauds Budapest
Hol? 1051 Budapest, Dorottya utca 6.
További információk: madametussauds.hu
„Na, mi a helyzet?”
Ha valaki megkérdezi tőlünk, melyik minden idők legjobb szitkomja, egészen biztos, hogy a dobogósok között ott lesz a Jóbarátok. Immár harminc éve édesítik meg az estéinket, és valljuk be: mindannyian szerettünk volna már legalább egyszer lehuppanni melléjük a kávézó kanapéjára. Egerben ezt most megtehetjük, a Central Park kávézóban. Itt megelevenedik előttünk Rachel alakja a fehér kis pincérkötényében, amint a kávénkkal a kezében közeledik felénk – a megrendelt tea helyett, persze, amit Chandlerhez hasonlóan mi csak egy mosollyal nyugtázunk. Ezen a helyen fotózni kötelező: minden részlet aranyat ér, hiszen egy pillanatra mi is a világ legjobb barátainak egyikévé válhatunk.
Central Park kávézó
Hol? 3300 Eger, Érsek utca 11.
További információk: monicasapartment.hu
Kulisszatitkok nyomában
Ha valaha is eljátszottunk a gondolattal, milyen lehet egy forgatás sűrűjében dolgozni, Etyeken most testközelből átélhetjük a filmkészítés varázsát. A Korda Filmpark vezetett filmgyártás-élménytúráján ugyanis végigkövethetjük a film születésének legfontosabb állomásait, miközben bepillantást kapunk abba is, milyen különleges stábmunka szükséges egyetlen jelenet megszületéséhez. A program része az állandó kiállítás és a külső, életnagyságú díszletváros is, ahol kedvünkre sétálhatunk és fotózhatunk – az élmény pedig garantáltan más megvilágításba helyezi a stáblistát.
Korda Filmpark
Hol? 2091 Etyek, Korda út 1572 hrsz.
További információk: kordafilmpark.hu
A változatosság gyönyörködtet
Milyen lenne, ha egy olyan világba csöppennénk, ami a filmes díszletek végtelennek tűnő, izgalmas sorából állna? Ha a Vadnyugatról egyszerűen átsétálhatnánk a Motel horrorisztikus világába, egy kis borzongás után pedig – némi „vissza a jövőbe” érzésért – bekukkantanánk a Jövő Házába? Hihetetlennek hangzik, de Kisvárdán mindezt átélhetjük a Cinemaqua Film és Naturparkban. A cél pofonegyszerű: megtapasztalni, milyen az, amikor a fantázia egyszerre vesz körül minket, és egyetlen lépéssel átemel egy másik világba. Unatkozni itt tényleg esélyünk sincs – és ha mindez még nem lenne elég, a komplexumhoz csúszdapark is tartozik – azt viszont ne feledjük, hogy a park csak szezonálisan látogatható, a nyitvatartásról indulás előtt tájékozódjunk!
Cinemaqua Film és Naturpark
Hol? 4600 Kisvárda, Andy Vajna utca 1.
További információk: cinemaqua.hu
A filmes élményprogramok Magyarországon lehetőséget adnak arra, hogy a mozi varázsát ne csak a vásznon, hanem a valóságban is átéljük. Interaktív kiállítások, filmes díszletek és különleges tematikus helyszínek várják a látogatókat, ahol egy pillanatra mi magunk is a történetek részévé válhatunk. Ha szeretjük a filmeket, ezek az élmények garantáltan felejthetetlenek lesznek.
