Ki ne álmodott volna arról, hogy egyszer belép a kedvenc filmje világába? A filmes programok Magyarországon pontosan ezt teszik lehetővé: varázslók, hollywoodi sztárok, legendás sorozatok és filmes díszletek kelnek életre. Ezek a különleges helyszínek nemcsak nézelődésre csábítanak, hanem igazi interaktív kalandot kínálnak minden filmrajongónak.

Filmes programok Magyarországon – Programajánló

A filmes történetek világa sokszor annyira magával ragadó, hogy legszívesebben mi magunk is részesei lennénk. A filmes élményprogramok Magyarországon éppen ezt az érzést adják vissza: egy pillanatra kiléphetünk a néző szerepéből, és beléphetünk a történetek kulisszái közé. Legyen szó varázslóiskoláról, hollywoodi sztárokról vagy ikonikus sorozatokról, az élmény garantált.

Belépés a varázslók világába

Roxfort-talárok, ikonikus filmkellékek, kulisszatitkok és interaktív élmények – Szentendrén végre mi is beléphetünk Harry Potter varázslatos világába. A tárlat azonban nem csak passzív nézelődést kínál, ugyanis játékosan mi magunk is bevonódhatunk: a Teszlek Süveg döntése után pontokat gyűjthetünk saját házunknak, bájitalt főzhetünk, varázsolhatunk, sőt a kviddics-tudásunkat is próbára tehetjük. Varázslatos kalandra fel!

Harry Potter: A kiállítás

Hol? 2000 Szentendre, Kalászi út 3.

További információk: harrypotterexhibition.com

Hollywood testközelből

Ki ne vágyna rá, hogy legalább egy pillanatra Steven Spielberg rendezőasszisztenseként sürögjön-forogjon egy forgatáson, vagy kipróbálja, milyen érzés Tom Cruise mögé felpattanni a motorra – legalább egy fotó erejéig? A Madame Tussauds Budapest pontosan ezt az élményt kínálja: valóra váltja legtitkosabb hollywoodi vágyainkat. A kiállításon több mint ötven világsztár és hazai ikon élethű mása vár ránk, de a kaland nem ér véget a közös szelfivel. Olyan jelenetek részeseivé válhatunk ugyanis, amikről a távirányítóval a kezünkben, a tévé előtt álmodoztunk: látványos, tematikus terekben kóborolhatunk, ahol interaktív élmények várnak ránk – mintha hirtelen belecsöppentünk volna az amerikai álomba.

Madame Tussauds Budapest

Hol? 1051 Budapest, Dorottya utca 6.

További információk: madametussauds.hu