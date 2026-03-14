2026.03.14.
A mozi varázsa nem csak a vetítővásznon létezik. A filmes programok Magyarországon lehetőséget adnak arra, hogy testközelből is átéljük kedvenc történeteink világát: ikonikus, filmes díszletek között sétálhatunk, interaktív kiállításokon vehetünk részt, bepillanthatunk a filmkészítés kulisszái mögé.

Ki ne álmodott volna arról, hogy egyszer belép a kedvenc filmje világába? A filmes programok Magyarországon pontosan ezt teszik lehetővé: varázslók, hollywoodi sztárok, legendás sorozatok és filmes díszletek kelnek életre. Ezek a különleges helyszínek nemcsak nézelődésre csábítanak, hanem igazi interaktív kalandot kínálnak minden filmrajongónak.

Filmes programok Magyarországon, illusztráció a Harry Potter kiállításról
Filmes programok Magyarországon – Programajánló
Filmes programok Magyarországon

A filmes történetek világa sokszor annyira magával ragadó, hogy legszívesebben mi magunk is részesei lennénk. A filmes élményprogramok Magyarországon éppen ezt az érzést adják vissza: egy pillanatra kiléphetünk a néző szerepéből, és beléphetünk a történetek kulisszái közé. Legyen szó varázslóiskoláról, hollywoodi sztárokról vagy ikonikus sorozatokról, az élmény garantált.

Belépés a varázslók világába 

Roxfort-talárok, ikonikus filmkellékek, kulisszatitkok és interaktív élmények – Szentendrén végre mi is beléphetünk Harry Potter varázslatos világába. A tárlat azonban nem csak passzív nézelődést kínál, ugyanis játékosan mi magunk is bevonódhatunk: a Teszlek Süveg döntése után pontokat gyűjthetünk saját házunknak, bájitalt főzhetünk, varázsolhatunk, sőt a kviddics-tudásunkat is próbára tehetjük. Varázslatos kalandra fel!
Harry Potter: A kiállítás
Hol? 2000 Szentendre, Kalászi út 3. 
További információk: harrypotterexhibition.com

Hollywood testközelből

Budapest, 2023. május 23. Bruce Willis amerikai színész viaszszobra a budapesti Madame Tussauds kiállítás sajtóbemutatóján a Palazzo Dorottyában 2023. május 23-án. Több világváros után május 25-én Budapesten is megnyitja kapuit a nagyközönség előtt a Madame Tussauds panoptikum 51 élethű magyar és nemzetközi viaszfigurával. MTI/Bruzák Noémi
Ki ne vágyna rá, hogy legalább egy pillanatra Steven Spielberg rendezőasszisztenseként sürögjön-forogjon egy forgatáson, vagy kipróbálja, milyen érzés Tom Cruise mögé felpattanni a motorra – legalább egy fotó erejéig? A Madame Tussauds Budapest pontosan ezt az élményt kínálja: valóra váltja legtitkosabb hollywoodi vágyainkat. A kiállításon több mint ötven világsztár és hazai ikon élethű mása vár ránk, de a kaland nem ér véget a közös szelfivel. Olyan jelenetek részeseivé válhatunk ugyanis, amikről a távirányítóval a kezünkben, a tévé előtt álmodoztunk: látványos, tematikus terekben kóborolhatunk, ahol interaktív élmények várnak ránk – mintha hirtelen belecsöppentünk volna az amerikai álomba.
Madame Tussauds Budapest
Hol? 1051 Budapest, Dorottya utca 6.
További információk: madametussauds.hu

„Na, mi a helyzet?”

Forrás: Central Park café Eger Facebook

Ha valaki megkérdezi tőlünk, melyik minden idők legjobb szitkomja, egészen biztos, hogy a dobogósok között ott lesz a Jóbarátok. Immár harminc éve édesítik meg az estéinket, és valljuk be: mindannyian szerettünk volna már legalább egyszer lehuppanni melléjük a kávézó kanapéjára. Egerben ezt most megtehetjük, a Central Park kávézóban. Itt megelevenedik előttünk Rachel alakja a fehér kis pincérkötényében, amint a kávénkkal a kezében közeledik felénk – a megrendelt tea helyett, persze, amit Chandlerhez hasonlóan mi csak egy mosollyal nyugtázunk. Ezen a helyen fotózni kötelező: minden részlet aranyat ér, hiszen egy pillanatra mi is a világ legjobb barátainak egyikévé válhatunk.
Central Park kávézó
Hol? 3300 Eger, Érsek utca 11.
További információk: monicasapartment.hu

Kulisszatitkok nyomában

Etyek, 2024. június 5. Látogatók nézik és fényképezik a Korda Filmpark területén szabadtéri filmforgatáshoz felépített díszletváros épületeit.
Ha valaha is eljátszottunk a gondolattal, milyen lehet egy forgatás sűrűjében dolgozni, Etyeken most testközelből átélhetjük a filmkészítés varázsát. A Korda Filmpark vezetett filmgyártás-élménytúráján ugyanis végigkövethetjük a film születésének legfontosabb állomásait, miközben bepillantást kapunk abba is, milyen különleges stábmunka szükséges egyetlen jelenet megszületéséhez. A program része az állandó kiállítás és a külső, életnagyságú díszletváros is, ahol kedvünkre sétálhatunk és fotózhatunk – az élmény pedig garantáltan más megvilágításba helyezi a stáblistát.
Korda Filmpark
Hol? 2091 Etyek, Korda út 1572 hrsz.
További információk: kordafilmpark.hu

A változatosság gyönyörködtet

20250731 Kisvárda Szikrázó napsütés , a kisvárdai Aquacinema Gyógyfürdő és Élményparkban. Fotó: Sipeki Péter SP Kelet-Magyarország
Milyen lenne, ha egy olyan világba csöppennénk, ami a filmes díszletek végtelennek tűnő, izgalmas sorából állna? Ha a Vadnyugatról egyszerűen átsétálhatnánk a Motel horrorisztikus világába, egy kis borzongás után pedig – némi „vissza a jövőbe” érzésért – bekukkantanánk a Jövő Házába? Hihetetlennek hangzik, de Kisvárdán mindezt átélhetjük a Cinemaqua Film és Naturparkban. A cél pofonegyszerű: megtapasztalni, milyen az, amikor a fantázia egyszerre vesz körül minket, és egyetlen lépéssel átemel egy másik világba. Unatkozni itt tényleg esélyünk sincs – és ha mindez még nem lenne elég, a komplexumhoz csúszdapark is tartozik – azt viszont ne feledjük, hogy a park csak szezonálisan látogatható, a nyitvatartásról indulás előtt tájékozódjunk!
Cinemaqua Film és Naturpark
Hol? 4600 Kisvárda, Andy Vajna utca 1. 
További információk: cinemaqua.hu

A filmes élményprogramok Magyarországon lehetőséget adnak arra, hogy a mozi varázsát ne csak a vásznon, hanem a valóságban is átéljük. Interaktív kiállítások, filmes díszletek és különleges tematikus helyszínek várják a látogatókat, ahol egy pillanatra mi magunk is a történetek részévé válhatunk. Ha szeretjük a filmeket, ezek az élmények garantáltan felejthetetlenek lesznek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
