Már tudjuk, milyen táskák lesznek a legtrendibbek 2026-ban: az it girl csajok ezeket fogják viselni idén

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
divattrend női táska 2026 trend
Eljött az új dizájnok és érdekes formák éve. Nézd meg, milyen táskatrendek határozzák majd meg 2026 divatját. Ezekre a darabokra vadászik most minden divatrajongó!

Minden évben más és más táskák kerülnek előtérbe. Egyes vintage darabok visszatérnek, és rendkívüli dizájnok születnek. A következőkben összegyűjtöttük 2026 divatjának legmeghatározóbb táskatrendjeit. Ezeket a táskákat kell levadásznod az elkövetkezendő hónapokban!

táska divat
Ezek lesznek 2026 divatjának legmenőbb táskái.
Forrás: Getty Images Europe

Női táskadivat 2026-ban

  • A női táskatervezések idén vadabbak, bátrabbak és nosztalgikusabbak, mint eddig valaha. 
  • A válltáskáktól, a shoppereken át a micro retikülökig minden forma helyet kap a hétköznapi divatban.
  • Ezeket a dizájnokat fogja viselni a divatvilág krémje!

A női táska az egyik legfontosabb kiegészítőelem, ha stílusos outfitekről van szó. Egy egyedi, sikkes és dekadens darab még a legunalmasabb alapdarabokból álló összeállítást is felturbózhatja. Idén a maximalizmus kerül előtérbe, így az ékszerekkel, sálakkal, táskákkal és cipőkkel való játék fontosabb szerepet kap. A következőkben összegyűjtöttük az év legmeghatározóbb táskatrendjeit, amiknek helyet kell szoríts a ruhatáradban!

2026-os táskatrendek

Rojtos flörtölés

Ami korábban egy jelmez kiegészítőjének tűnt, ma már merész és kifinomult. Akár finom díszítésként, akár teljes pompájában jelenik meg, a bőr, a velúr vagy akár a fonalból készült rojtok azonnali textúrát és mozgást adnak a szettednek. Lehet könnyed, elegáns, sportos, de még old money stílusú is. Egy fekete rojtos bőrtáska kötelező darabja a 2026-os évnek. 

rojtos táska
Rojtos táskatrend 2026 divatjában
Forrás: Getty Images

Kézreálló clutch

A clutch kézitáskák a vacsorák, rendezvények és különleges alkalmak kiegészítője. Sok változatban és méretben elérhetőek, így teljesen személyreszabhatod őket. A félbehajtós dizájn nagyon népszerű, de az elegánsabb kagylóalak is trendi lesz. 

clutch táska
Clutch táskatrend 2026 divatjában.
Forrás: Getty Images

Húzózsinór minden mennyiségben

A húzózsinóros táskákról legtöbbünknek a gyerekeknek készült sporttáskák jutnak eszünkbe. Pedig ez a dizájn lehet luxushatású is. Bőr vagy szatén változatban például nagyon sikkes tud lenni. Ez a trend a kisebb retikülöket célozza meg, vagy a vödörszerű válltáskákat. 

táska trend 2026
Húzózsinóros táskatrend 2026 divatjában.
Forrás: Getty Images

Metál, metál, metál

A metál színek halmozása és erőteljes megjelenése egyre népszerűbb lesz. A bronz, arany, ezüst és rózsaarany táskák lesznek a következő it girl-kiegészítők. Választhatsz hangsúlyos láncos vagy díszes darabot, de a metálfényű anyagú táskák is kedveltek lesznek. 

2026 táskadivat
Metálos táskatrend 2026 divatjában.
Forrás: Getty Images

Vintage hangulat

Egyelőre úgy néz ki, hogy a téglalap alakú, hosszúkás, '90-es éveket idéző táskák térnek majd vissza. A vintage ihletésű dizájn idén tavasszal különösen nagyot szól: a hasított bőr és a finoman koptatott bőranyagok elegáns, mégis laza karaktert adnak ezeknek a táskáknak. Nem véletlen, hogy ez a fazon a szezon egyik legnépszerűbb kiegészítőtrendjévé válik.

retikül táskatrend
'90-es éveket idéző táskatrend.
Forrás: Getty Images

