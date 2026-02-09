A darázsderekú mazochizmus comebackje: újra divat lett a fűző – De miért?

Kétségtelen, hogy A Bridgerton család térhódítása óta megnőtt az érdeklődés a régenskorszak iránt, sőt elindult a „regencycore” diavattrend is. Ám nem csak az angol elitez tartozó családnak köszönhetjük, hogy visszatért a fűzőviselés korszaka.

Kim Kardashian is fűzős ruháival éri el a darázsderekú hatást.

Forrás: Getty Images

Darázsderék? Akkor ide a női fűzővel! A fűzőviselés visszatérését nemcsak a regencycore divattrendnek, hanem a sztárvilág által formált szépségideálnak is köszönhetjük.

A ruhadarabot egészen a 16. századtól kezdve hordták a nők, és most, a 21. században a fűzők reneszánszukat élik.

A homokóraalakot legkülönfélébb fűzőkkel lehet elérni.

Miért lett újra divatos a fűző?

Gondoljunk csak az egyik legbefolyásosabb amerikai családra, Kardashianékra. Kim Kardashian szinte egymaga formálta korunk szépségideálját, a nagy fenék és nagy mell kombót, ami természetesen csakis darázsderékkal párosulhat. Ahhoz viszont, hogy ezt az „ideális” alakot elérjük, bizony szükségünk van egy fűzőre, hogy összecuppantsa a belső szerveinket, és szép vonalakat adjon a testünknek. De ha nincs fűződ, akkor már fűzőövet is vehetsz helyette, ami – csak szólunk – sokkal menőbb, mint a sima öv, legalábbis az új trendek szerint. Sőt, a legújabb őrület szerint a faerezetmintás fűző a tuti. De honnan is ered ez a kényelmetlen ruhadarab?

Eredettörténet: a fűző viselése

A mai értelembe vett fűzőt a nyugati világban a 16. századtól egészen a 20. század elejéig viselték a nők. Az eredetileg szűk melltartó idővel bálnacsontból, majd acélból készült merevítőkkel ellátott alsóruházattá fejlődött, amely körülvette a bordákat és összenyomta a természetes derékvonalat.

Tulajdonképpen olyan halálos divattrend volt, mint Kínában a lábelkötés.

Fűzőviselés ma

Természetesen a fűző alakja és részletei változtak az évszázadok alatt. Manapság a Kim Kardashian-féle homokóra alak jött divatba, és nemcsak a vörös szőnyegen, hanem a hétköznapokban is. Fűzős ruha, felső felé illesztett mintás fűző, ruhák alatt hordott, alakformáló fűző, vagy sima, szexi fűző: ezek mind a jelenlegi trend részei. Úgyhogy ideje beszerezned egyet, hogy te is igazán divatos légy!